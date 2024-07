India Martínez: "Siempre que pueda utilizaré la música para ayudar a las mujeres"

India Martínez, una de las mayores voces de la industria musical española, actuará en Es Jardí el próximo viernes 19 de julio. La cantante cordobesa presenta su nuevo sencillo Borrachita perdía, caracterizado por una fuerte influencia mexicana, en una isla que la tiene totalmente enamorada. Esta conexión especial con Mallorca quedó patente en el espectacular recibimiento que recibió en el Auditorium de Palma el pasado 2021: “Tenía muchas ganas de actuar en Mallorca ya que hacía mucho tiempo que no lo hacía, además es al aire libre, lo que crea otro ambiente. Quiero entregarme como siempre ya que el público mallorquín me hace sentir como en casa. Voy a añadir las canciones nuevas, incluida Borrachita perdía que salió el día 12”.

Este nuevo single es una muestra del repertorio que India Martínez presentará en su próximo álbum, cuya publicación está prevista para finales de año. El tema ha captado la atención con más de 100.000 visualizaciones en apenas 3 días, combinando ritmos mexicanos con el toque flamenco característico de la artista: “He querido añadir ese estilo sinaloense y una mezcla más ranchera a este tema y el de Equipo favorito. Estas canciones no son flamenco pero tienen pinceladas ya que es lo que he cantado desde niña, me gusta trabajar de manera conceptual, probando diferentes géneros musicales”. La cantante también se muestra abierta a explorar más géneros latinos: “Es posible, la bachata me gusta mucho y de vez en cuando necesito una”.

La música para promover la igualdad

Además de su carrera musical, la cantautora ha sido una activa defensora de la igualdad de género. En su álbum anterior, "Nuestro Mundo", abordó temas como A ti mujer, transmitiendo un mensaje claro a favor de la igualdad: “La música siempre es un escaparate más, siempre que esté en mi mano utilizaré la música como medio para ayudar a las mujeres que lo necesitan. La sociedad está avanzando poco a poco y estamos en camino de lograrlo”.

Un escaparate que supo usar

Con más de 3 millones de oyentes mensuales, India Martínez ha consolidado su posición como una de las principales voces de España. Criada en el barrio marginal de Las Palmeras, la artista cordobesa ha sabido valorar las dificultades y experiencias de su infancia: “Es lo que le da realidad a mi historia y a lo que hago, cuando tienes las cosas más complicadas te hace valorar el doble lo que tienes y cuidarlo como oro en paño para no tirar la toalla tan fácil”. Su participación en el programa Veo Veo a los 12 años fue un trampolín clave para su carrera musical: “Al salir de un programa tu triunfo depende de cómo lo uses, si lo usas como una plataforma más para darte a conocer y seguir trabajando puede catapultarte y llegar a sitios donde no habrías llegado, pero un programa no puede ser el único medio, es simplemente un paso más”.

La voz de canciones como 90 minutos supo aprovechar ese escaparate del concurso de Canal Sur y ser no solo reconocida por su potente voz, sino también por su habilidad para componer letras que resonan con referencias literarias y poemas extraídos de su libro Verdades a medias: “Se seguirán viendo poemas en el próximo disco, a lo mejor no del mismo libro pero sí inéditos. Siempre llevo mi libreta y escribo cosas que después se convierten en canciones”.