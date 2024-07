El grupo mallorquín Firewall Street Band: "Nuestra música puede hacer balancearte o volarte la cabeza"

El grupo de música Firewall Street Band, con sede en Mallorca, ha lanzado su primer disco, llamado 11. El power trío formado por Alberto Abad (batería), Marc Alba (bajo) y Miguel Vidal (voz/guitarra) mezcla sonidos de música indie y rock, pero sobre todo predomina el rock ‘n’ roll. El disco consta de 11 canciones y ya está disponible en todas las plataformas digitales, como Spotify o YouTube Music.

El bajista de la banda, Marc Alba, asegura que el álbum es «bastante directo y tiene mucha energía». «Queríamos darle un concepto festivo al disco». Ellos mismos garantizan que su música «puede hacer balancearte y volarte la cabeza al mismo tiempo». «La voz de Miguel, apoyada por los coros de Alberto y Marc, parecen cañones disparados por ángeles», sostienen.

Asimismo, según afirma Alba, están a punto de sacar su primer videoclip oficial. De momento, en YouTube ya están disponibles los video lyrics de Campbell Soup Chicken (feat. Kitty Cat), Wrong With The 80´s y So Sweet «Out of fashion» (feat. Kitty Cat). El álbum lo completan las canciones She says, Ginseng, Big Date, Reach out, Up on the floor, NASDAQ, Trainee y Supermarket.

La elaboración del disco

«Este disco no es un 10, es un 11». Esta es la frase que dio origen al nombre del disco, 11. Así lo confiesa el bajista del grupo. Además, da la casualidad de que el álbum cuenta con once temas, número que coincide con el título del mismo.

La portada del disco estuvo a cargo del director creativo de Extra Estudio, el diseñador y tipógrafo Íñigo Jerez (Palma, 1972). Especializado en tipografías Extratype, participó «activamente» en la parte gráfica, según declara Marc Alba.

Portada del álbum '11'. / .

Por su parte, Chris Spaeth se encargó de producir y grabar el álbum. Alba comenta que trabajar con él fue «un regalo». «Cuando trabajas con alguien muy profesional las cosas suelen ser muy fáciles», afirma. Por otro lado, el disco está editado por ellos mismos y en colaboración con Runaway Records.

Cannibales y su relación con la banda

El bajista Marc Alba formó parte de la banda Cannibales, un grupo de los años noventa donde destacó Rafa Murillo, fallecido en diciembre del año pasado. Muy querido en la escena punk rock de Mallorca, su muerte conmocionó a sus amistades y músicos con los que compartió escenario e inquietudes. Alba no descarta que pueda haber un homenaje, pero de momento «no está a la vista».

Cannibales fue el grupo que descubrió a Murillo como cantante. En la banda coincidió con músicos como Juanmi Bosch y Ginés Fernández, entre otros, y publicó distintos trabajos. Anteriormente militó con Aspirina Infantil, junto a Fede 'Youthing', Gato, Toti y Pere, que lanzaron un disco y varios EP's.