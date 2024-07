Los memes de julio /

Hay que reconocer que los españoles somos unos maestros en el arte de crear «memes». Entre mis favoritos, sin duda, están los que usan la imagen de nuestro sin igual Julio Iglesias para hacer referencia al mes de julio. Solo con ver uno, una sonrisa ilumina mi rostro, y en más de una ocasión me he soltado a carcajadas. Pero hablando de la familia Iglesias, ¿qué sería de ellos sin su patriarca, el Dr. Iglesias, alias «Papuchi»? Seguro que diría, «este julio viene raro, raro, raro». Bromas aparte, ¡vaya mes loco! Con estas temperaturas y cambios de tiempo, no hay meteorólogo que lo entienda. Un día hace frío, al siguiente calor… y una ya no está para estos trotes.

En cuanto a los eventos, ya no sé si ponerme sandalias o botas de esquí. Hablando de modas veraniegas, siempre he pensado que llevar traje y corbata en verano es una auténtica tortura para los hombres aquí en la isla. Con lo guapos y elegantes que se ven con guayaberas o esas camisolas estilo chilaba de mi querido Sebastià Pons, de quien les contaremos más en nuestra próxima edición. ¡Quedan ideales!

Ideales también han sido los eventos a los que hemos asistido estas semanas. Y hablo en plural porque la cantidad de fiestas y saraos nos tiene haciendo malabares para cubrir y publicar todo lo importante que se mueve en la socialité mallorquina.

¡Nos vemos en el próximo evento, prepárense para más risas y reflexiones veraniegas!

Innovadora Coctelería con AOVE: «Oro Líquido» de Mallorca.

La Denominación de Origen Oli de Mallorca ha presentado un año más su propuesta de coctelería con Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), esta vez de la mano de los cocteleros Charles Harrington-Clarke y Calum Murray Threipland de la coctelería Más Amor en Palma.

Inspirados por los sabores y aromas únicos de Mallorca, estos dos bartenders londinenses han creado «Oro Líquido», un cóctel que fusiona los clásicos Collins y Ramos Gin Fizz. Con una base de ginebra, cítricos como el limón y la naranja, y notas herbales de tomillo, el ingrediente estrella es el AOVE coupage de variedades arbequina y picual. Este aceite proporciona suaves tonos dulces y picantes, realzando los sabores de los demás ingredientes y aportando una textura sedosa en boca.

Con esta creativa propuesta de Harrington-Clarke y Murray Threipland, ya son catorce los cócteles creados con Oli de Mallorca, en colaboración con destacados bartenders y coctelerías de la isla como Rafa Martín, Matias Iriarte, José Luis Torres, Gabriela Mijas y Fran Marcos, entre otros.

Los invitados, además de deleitarse con «Oro Líquido», pudieron disfrutar de una selección de Ametlla de Mallorca IGP y Oliva de Mallorca DOP, que complementaron a la perfección la experiencia de sabores auténticos de la isla.

Esta presentación no solo resalta la versatilidad del AOVE de Mallorca en la coctelería, sino que también celebra la rica tradición y la innovación del aceite de la región.

Alberta Ferretti diseña el Pool Club Bombón.

En una mágica noche de verano, más de 250 invitados se reunieron en el Hotel de Mar para celebrar la inauguración del nuevo pool club, Bombón. Este espacio exclusivo, que toma su nombre del cariñoso apodo del hotel de «Chocolate», promete convertirse en un refugio para los amantes del Mediterráneo.

La inconfundible elegancia de la diseñadora italiana Alberta Ferretti se percibe en cada rincón de este nuevo destino. Su toque sofisticado transforma Bombón en un lugar único, donde la belleza y el lujo se encuentran con la serenidad del entorno mallorquín.

Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels International, expresó su gratitud hacia la creadora italiana, quien dedicó tiempo y pasión en varias visitas para capturar la esencia del lugar y plasmar su creatividad en cada detalle del club.

La colaboración entre Meliá Hotels International y Alberta Ferretti refleja valores compartidos y una visión conjunta: ofrecer una experiencia de lujo sereno y auténticamente mallorquín.

El pool club Bombón by Alberta Ferretti no solo destaca por su diseño impecable, sino también por su innovadora propuesta gastronómica. La carta de cócteles, creada por el renombrado coctelero mallorquín Biel Ramon, incluye el cóctel favorito de la diseñadora, un homenaje a la armoniosa alianza entre ambas marcas.

Ve y descubre Bombón, donde cada momento se convierte en un dulce recuerdo bajo el sol mediterráneo.

Presentación de Es Jardí: Un Verano Mágico en el Corazón del Mediterráneo.

Imagínate un atardecer de verano en un encantador jardín mediterráneo, con una suave brisa acariciando tu piel mientras disfrutas de la mejor música nacional e internacional. Así es Es Jardí, la propuesta veraniega del Mallorca Live Festival, que celebró su presentación, revelando una impresionante lista de más de 20 conciertos que animarán la agenda musical de julio y agosto en nuestra isla.

Es Jardí, conocido como el punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín y la mejor terraza del Mediterráneo, abre las puertas de su segunda edición. Hasta el 31 de agosto, cada jueves, viernes y sábado, el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival en Calvià, un punto de encuentro para toda la familia, donde la gastronomía, la música y la cultura se unen para disfrutar las noches de este verano 2024.

Luis Miguel: Un Concierto Inolvidable Bajo el Sol de México.

Finalmente, después de varios años, el icónico sol de México, Luis Miguel, ha regresado a los escenarios españoles, iluminando Madrid con su presencia.

Más de 45,000 personas se congregaron durante dos noches inolvidables para disfrutar de sus conciertos, y entre ellos, numerosos admiradores de nuestras islas que no quisieron perderse la oportunidad de verlo en vivo.

El público coreó emocionado algunas de sus canciones más queridas, como Será que no me amas, Ahora te puedes marchar, Amor, amor, amor, La bikina y Por debajo de la mesa. La atmósfera se llenó de euforia y nostalgia, desatando la locura entre los asistentes.

Como es habitual, Luis Miguel no dejó a nadie indiferente. Aunque algunos calificaron su actuación como distante, es importante recordar que su personalidad es parte de su encanto. Como buen Aries, sigue fielmente sus ideas y principios, sin dejarse influir.

Su relación sentimental con Paloma Cuevas y la reconciliación con su hija Michele Salas también fueron temas candentes durante estos días. Ambas asistieron a los dos conciertos, generando un intenso debate en las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes?

Luis Miguel sigue brillando con fuerza, y su regreso a España ha sido una celebración de su música y su legado, un evento que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la fortuna de asistir. ¡Bienvenido de nuevo, Luis Miguel!

Cena de Verano de la Fundación Natzaret: Una Noche para Recordar.

El Hotel GPRO Valparaíso fue el escenario perfecto para la tradicional cena solidaria de la Fundación Natzaret, celebrando con alegría y gratitud el centenario de su constitución.

Más de un doscientas personas se reunieron para apoyar esta noble causa, disfrutando de una velada especial cuyo acto central fue la proyección del conmovedor documental Natzaret, creado especialmente para conmemorar los cien años de la institución. La recaudación de la noche se destinó a apoyar los proyectos que benefician a los niños y jóvenes residentes en Natzaret, reafirmando el compromiso de la fundación con su bienestar y desarrollo.

La cena concluyó con el tradicional sorteo de regalos, seguido de un animado baile que puso el broche de oro a una noche llena de solidaridad, emoción y esperanza.

Gracias a todos los asistentes y colaboradores, la Fundación Natzaret sigue avanzando en su misión de ofrecer un futuro mejor a quienes más lo necesitan. ¡Hasta la próxima celebración!

Fiesta «Sea & Love» en Puerto Portals: Noche de Magia y Nostalgia.

El verano es sinónimo de alegría y fiesta, y Puerto Portals no defraudó con una de las citas ineludibles de la temporada: su vibrante fiesta hippie, bautizada este año como «Sea & Love» en un guiño al elemento más emblemático del puerto.

Más de 800 amantes de la música de los 60, 70 y 80 se dieron cita en la Plaza Mayor de Puerto Portals, donde flores, estampados psicodélicos y la inconfundible estética hippie dieron la bienvenida a una de esas noches que se recordarán con cariño durante todo el invierno.

Los asistentes no escatimaron en dedicación para sus atuendos, presentando conjuntos perfectamente alineados con el espíritu ye-yé de la época. Vestidos blancos al más puro estilo Ibiza, estampados llenos de color y brillo, flores, minifaldas, pantalones de campana y la moda ecléctica de aquellos años deslumbraron en el photocall, creando un ambiente lleno de autenticidad y diversión.

Como novedad, este año se presentó la «Sea & Love Premium Experience» de la mano de Bikkini Beach. Esta experiencia permitió a los asistentes más VIP disfrutar de la mejor gastronomía y bebidas en una zona reservada, mientras se deleitaban con los espectaculares shows de la fiesta.

Puerto Portals, una vez más, supo capturar la esencia del verano y transportarnos a una época de libertad y amor. ¡Qué noche inolvidable en la que el mar y la música fueron los protagonistas!