Llegesc que el The Times ha dit que Isabel Díaz Ayuso, Giorgia Meloni i Marine Le Pen són les tres gràcies de la dreta europea. Tot d’una he pensat en el quadre de Rubens que es pot veure al museu del Prado de Madrid: les tres filles de Zeus apareixen exuberants, les carns mòrbides, flàccides i ampul·loses. Els estudiosos de l’art barroc diuen que irradien llum, que contenen una bellesa sensual i fresca, però es passen de greix. El tema és vell: tres dones nues cobertes amb gases fines que formen entre elles un cercle estret i inicien un ball. Palpita la carn: els pits, les cuixes, el cos... En algun moment potser es va pensar que inciten a l’alegria. Nues i reunides, les tres gràcies de la dreta europea, no són, tot ha de dir-se, el model de la bellesa ideal.

Per què –és la pregunta que m’he fet- quan he llegit la proposta del diari britànic el cap s’ha dirigit a la pintura de Rubens? Les tres gràcies també va pintar-les Rafael a Florència, cada una d’elles porta una poma en una mà i diuen que són l’arquetipus de la bellesa renaixentista. I també va pintar-les Botticelli: les tres gràcies ballen a La Primavera. No sabria respondre la pregunta. Per què el pensament va anar a arrapar-se al quadre de Rubens?.

Tot i que no he vist mai despullades la Isabel Díaz Ayuso, la Meloni, ni a la Marine Le Pen, puc imaginar-me-les. La imaginació humana arriba sovint a l’infinit. Puc imaginar-les despullades i també puc imaginar-les vestides. És igual. Potser, més que de carn humana, podria imaginar que són de formigó. La seva mirada és una fàbrica de formigó. Exuberants, a punt per al ball Us recordau d’aquelles màquines que voltaven arran dels edificis en construcció i mesclaven la grava, el ciment i l’aigua? Potser totes tres són una d’aquelles màquines. I eren unes màquines que feien renou. Un renou insuportable. Pens que se’ls deia formigoneres. Hi ha massa greix al quadre de Rubens. Sé d’un poeta, era un clergue poeta, que somiava que, en arribar al cel, després de la mort, es trobaria amb un esplet de santes tan grassones com les gràcies de Rubens.

Les tres gràcies. Què es pot fer. Què podem fer contra el formigó encastat en el pensament, en les idees, en la cultura? Què es pot fer entre una gent que proposa la intervenció de l’exèrcit de Marina per impedir l’arribada d’immigrants a les illes Canàries? Què aprendran els nostres joves de tanta misèria moral? Vull pensar que en algun moment existí una manera de viure abocada a la solidaritat, a l’ajuda mútua, a la idea de pertinença a un grup. Un temps en què el que venia de fora era benvingut. Un temps en què el descobriment de l’altre era considerat un bé. Però la caverna persisteix amb les seves ombres i els seus deliris.

M’agradaria plantejar una altra pregunta. He dit que les tres gràcies, tant si són les de Rubens com les de Rafael com les de Botticelli tenen un punt en comú. Totes tres tenen una peculiar posició, els peus a punt per al ball. Llavors la pregunta: Quin ball farien les tres gràcies de l’Europa dretana, si és que decidissin iniciar un pas de ball?

És mal de saber i tot el que diré només són suposicions. Podria esser que la senyora Meloni decidís de ballar una taratel·la napolitana, la senyora Marine Le Pen ballaria el French Cancan, la gran dansa dels cabarets parisencs, i alçaria les cames fins allà on podria i, potser, fins i tot faria l’espagat. Llavors, la senyora Díaz Ayuso hauria de ballar un pasdoble torero o un xotis. Les tres gràcies farien tremolar l’empostissat del Moulin Rouge amb la seva dansa. M’agradaria que no fessin tremolar Europa.

