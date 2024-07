La Dani: «No podemos dormirnos, los derechos LGTBIQ+ aún son cuestionados»

Preséntese. ¿Quién es La Dani?

La Dani es una persona de Málaga que tiene 33 años. En 2017 empecé a hacer música, pero siempre he trabajado de lo que he podido: dependienta, teleoperador, recepcionista... Hace un año actué en la película Te estoy amando locamente, que me ha cambiado la vida, sobre todo laboralmente.

¿Qué ha significado para usted este estreno en el cine?

La película ha sido un regalo. Ahora soy autonómo y eso me permite tener otro tipo de vida que estoy disfrutando muchísimo. Soy una persona que ha viajado muy poco, porque no me he podido permitir vacaciones y, gracias a la película, ahora estoy viajando un montón. Ya solo eso es un regalo.

La película cuenta cómo fueron los inicios del movimiento LGTBIQ+ en España. ¿Cómo cree que ha cambiado la situación desde entonces?

Claramente ha cambiado porque por lo que luchaba este grupo era por derogar la Ley de Vagos y Maleantes, que atentaba contra nuestros derechos. Lógicamente ahora no te meten una paliza por ser del colectivo o por llevar una prenda que hegemónicamente no se considera acorde a tu género. Pero creo que no podemos olvidar a esta gente que puso su cuerpo para que nosotras podamos estar hoy aquí. Tampoco nos podemos dormir, porque nuestros derechos todavía siguen siendo cuestionados y no debería ser así.

¿Cree que algún día existirán premios dirigidos a personas no binarias o simplemente no habrá género en los premios?

Creo que eso es una utopía, es un tema complicado. Si ya las mujeres tienen poco espacio, imagínate si no existieran estas categorías. Tampoco sé si hay tantas personas no binarias dentro de esta industria como para poder hacer una categoría aparte. La fórmula perfecta sería no categorizar en géneros. Fin, no hay más.

¿Qué significó para usted ser la primera persona no binaria en estar nominada a un Goya?

Soy la primera persona no binaria visible. Estoy seguro de que ha habido antes de mí personas no binarias en los Goya. Por ejemplo, Julio Hu Chen, que estaba en la misma categoría, también es no binaria. Pero como nunca lo ha hablado, ni siquiera nadie se lo había cuestionado. Así que tampoco quiero cargar con esa responsabilidad, aunque a mí me alegra mucho que mi persona sirva para abrir camino.

¿Se siente un icono LGTBIQ+?

No, en absoluto. Creo que ser activista implica una cosa como de militancia y yo no me veo ahí. Es verdad que he llegado a entender que simplemente con mi existencia o con la forma en la que me muestro al mundo ya estoy visibilizando una realidad, pero en absoluto me considero ejemplo de nada.

Tras recibir el Feroz, dijo que no siempre había estado «orgullosa de cómo era».

Sí. Cuando era adolescente la sociedad me hizo ver que como yo era no estaba bien. Me veía feo, odiaba mi forma de ser y de gesticular, pero luego entendí que era una cosa que no podía cambiar. No tardé muchísimo, pero sí un tiempo en entender que mi forma de ser era fantástica.

¿Y a la gente de su alrededor le costó aceptarlo?

No. De hecho, nunca he salido del armario, porque ni siquiera he tenido oportunidad. Yo era un «bebé mariquita», se me veía venir desde siempre. Entonces a nadie le sorprendió nada. A mi primer novio le llevé directamente a casa, y punto.

¿Qué es lo que más le ayudó a ser usted misma?

Tenemos la suerte de tener las redes sociales o, por ejemplo, RuPaul me ayudó muchísimo a ver a más gente como yo. Alex de la Croix también me ayudó a entender que yo era una persona no binaria.

¿Cree que en España aún hay desconocimiento acerca de las personas no binarias?

Sí, claro. Aunque hayamos existido toda la vida, es un término medianamente nuevo. De hecho yo hace más de 10 años no le ponía nombre a cómo era. Es lógico que la gente quiera saber y por eso a mí me parece fantástico que me pregunten. Nadie nace sabido. Creo que todavía queda mucho por normalizar, pero estamos en ello.

¿Tiene pensado volver a sacar algo de música?

No, la tengo muy apartada. No voy a decir que nunca más voy a hacer música en mi vida, pero es algo que tengo muy alejado. Ahora mismo no me da el tiempo ni la cabeza. Además, en los últimos bolos no me lo pasaba tan bien. Así que ahora me estoy centrando más en mi carrera como actriz.

Y además le gusta mucho la peluquería. ¿Cómo van los estudios?

Ya he terminado por fin, era un curso de nueve meses. De hecho, el domingo llegamos a Málaga y el lunes ya tengo cita para hacer cinco ‘pelaos’.

¿Qué político puede presumir de pelazo en su opinión?

No sé, nuestro presidente Pedro Sánchez, quizás.

¿Tiene algún proyecto por delante?

Sí, justo he terminado una serie en la que salgo poquito. Pero estoy muy contento y los guionistas también. Estoy seguro de que si hay nueva temporada, podré aparecer mucho más.

Ahora está viviendo en Málaga, donde, al igual que en Mallorca, hay masificación turística. ¿Qué opina sobre esto?

Me parece terrible. No estoy en contra del turismo, pero tiene que ser sostenible, que permita a la gente local tener una vida digna y que su ciudad no se convierta en un parque de atracciones.

Suscríbete para seguir leyendo