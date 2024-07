Corxeres d’estiu (IV)

Després d’una setmana de descans, avui retorna la recomanació organística setmanal: el concert que oferirà Miquel Bennàssar a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h) amb peces de Scheidt, Correa de Arauxo, Bruna i Bach a més d’una Improvisació sobre les notes la, re, la, si bemoll, sol.

De cara el vespre i al celler Santa Caterina de Sencelles (21h) ritmes llatins emmarcats dins el Festival de Música de Deià. L’Ensemble Intertango, amb músics mallorquins, argentins i dels Estats Units serà l’encarregat d’apropar-nos a aquesta música americana.

Una mica més tard (22h) i a Cas Músic, una finca de Sineu, David Gómez presenta una nova sessió del programa Un piano y 200 velas, interpretant temes propis recollits en els seus discos The Island (2013), Pianographie (2017), Sous les étoiles (2019) i Lockdown on a piano Vol I y II (2020). El mateix programa es repetirà demà diumenge a la mateixa hora.

També demà tenim algunes propostes molt sucoses, com per exemple la que ens proposa el cicle FestMúsica Mallorca a Son Bono de Gènova, un espai a l’aire lliure amb bona vista sobre la badia de Palma. En aquesta ocasió serà el grup The Flower Quartet, format per Beth Super i Cristina Correa als violins, Clara Mascaró a la viola i Rebeca Monton al violoncel. Totes quatre ens acostaran a obres de Fanny Mendelssohn, Joaquín Turina i Astor Piazzolla. Aquesta interpretació anirà acompanyada d’una història sobre les muses Euterpe, Clio i Calíope, amb la qual cosa s’hi afegirà valor a l’espectacle. Laura Williams, Jasmina Ferrer i Lucía Luna seran les actrius que donaran vida als personatges mitològics, sempre sota la direcció de Rosa Marsilli. La cita és a les 20.30 hores.

A la mateixa hora i a l’església de la Sang de Sóller, la violinista ucraïnesa Soriana Ivaniv i la pianista resident a Mallorca, Suzanne Bradbury presentaran un programa integrat pel Moment Musical de Schubert, la sempre agraïda Sonata opus 105 de Schumann, la Meditació de Thais de Massenet, Humoreske de Dvorak, Romanza andaluza de Sarasate, el tema principal de la pel·lícula La llista de Schindler de John Williams a més d’algunes aproximacions a la música ucraïnesa amb peces de Myroslav Skoryk, Nigel Hess i Reinhold Gliere.

A les 22 hores i al Claustre de Sant Domingo d’Inca, el cicle de jazz Incajazz ens proposa un tribut a Charley Parker amb una formació molt especial: l’orquestra Lauseta. El saxofonista Fran Català i el trio Ovella Negra, s’apleguen per oferir la música d’un dels més grans noms del jazz.

Mitja hora abans (21.30h) en el Mollet del Pereió de Portocolom, Cançó Marinera amb el grup Romandre.

De cara dimarts dia 16, festa de la Mare de Déu del Carme, el castell de Bellver serà l’escenari en el qual Vasko Vassilev, concertino de l’orquestra del Covent Garden de Londres, José María Gallardo del Rey, un dels grans guitarristes actuals, la mezzosoprano Sandra Ferrández, el baríton Javier Franco i el pianista Miquel Estelrich, interpretaran un programa format per Asturias d’Isaac Albéniz, una selecció de l’òpera Carmen de Georges Bizet, Aires Gitanos de Pablo de Sarasate, l’Adagio del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, les Canciones Populares Españolas de Manuel de Falla, així com algunes romances de La Revoltosa o La Gran Vía. n

Suscríbete para seguir leyendo