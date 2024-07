Marcel Remus: «Mi fiesta es mi estrategia de marketing más exitosa»

Marcel Remus (Hamm, Alemania, 1986) llegó a Mallorca en 2006 con tan solo 23 años y decidió comprarse un piso por casualidad al mismo tiempo que una clienta suiza le pedía ayuda para encontrar un ático en Palma con vistas al mar, dos plazas de parking, garaje y ascensor y un presupuesto de 60.000 euros al año. «Le contesté: no lo tengo, o quizás sí, mi propio ático. Se lo alquilé ganando un beneficio y compré varios pisos en primera línea de Playa de Palma, una zona que opino es muy buena inversión de futuro. En uno de los pisos de 69 m2 con dos dormitorios pequeños vivo yo con mi perro a pesar de tener cuatro casas de lujo en Son Vida. Mis amigos no lo entienden pero me encanta, voy cada día a la playa y hago stand-up paddle», comenta Remus sobre sus inicios.

Uno de los factores fundamentales del éxito de Marcel Remus en el negocio inmobiliario ha sido la creación de una marca personal sólida y muy diferenciada. A través de su presencia en varios medios televisivos como en redes sociales, ha logrado una conexión única con su audiencia, lo que le permite destacarse en un campo muy competitivo. «Hace unos años compré una casa y se me ocurrió reformarla por Instagram, algo que nunca había hecho nadie. Los seguidores tenían que elegir los materiales, como reformarla, pintarla, diseñar el jardín…», explica el empresario aludiendo a la mansión que había adquirido en la urbanización Son Vida. «Fui el primero en Mallorca que hacía vídeos de casas de lujo en YouTube. Las redes sociales me funcionan muy bien a pesar de que no pago anuncios. Cada domingo estoy en directo con Remus Sunday Talk a las 19.30 horas desde hace 6 años. Me hacen preguntas sobre todo lo que pasa en Mallorca y de promedio lo ven unas 80.000 personas cada vez. Muchísimos clientes me entran por Instagram. Es una locura», destaca.

Remus también lleva a cabo acciones en el mercado americano. «Durante los Oscar de Hollywood alquilé el bar del Hotel Beverly Hills y celebré una fiesta para hacer publicidad de Mallorca y las casas que vendo así como la conexión aérea directa que ahora tenemos con EE UU. Vino todo el mundo y se publicó en la prensa mundial. Estaba Barbara Eden que tiene 92 años, y me comentó que su sueño era venir a Mallorca. Así que lo convertí en realidad, estuvo una semana y sale en mi campaña». En cuanto a sus primeras campañas publicitarias en el que aparecía el propio Marcel Remus con un caballo comenta: «La competencia se preguntaba si me creía modelo de Dolce & Gabanna o algo parecido, pero en realidad quería humanizar este trabajo, desarrollar una marca personal y contar algo sobre mí ya que durante muchos años he sido profesor de doma clásica y he entrenado caballos. Ellos tienen la fuerza, la inteligencia y el feeling con el jinete que es el mismo que con el cliente».

Marcel Remus es un negocio familiar en el que colaboran su madre, su secretaria Bea y la inestimable compañía de su perro rescatado en Son Reus. «El año pasado vendimos 102 millones y hemos salido en el ranking de las 100 mejores empresas de Balears en el puesto 82. Estoy muy contento y me siento muy bien en la isla con buenos amigos mallorquines». Además de sus célebres fiestas con Liz Hurley o Joan Collins, tiene clientes muy famosos a los que no puede mencionar y que van desde futbolistas a grandes empresarios internacionales.

Comenta que sus clientes no soo provienen de Alemania, Suiza y Austria. «Ahora también tengo clientes americanos», destaca, y comenta que el perfil de comprador ha cambiado en los últimos 2-3 años. «Cuando empecé, el típico comprador inmobiliario en Mallorca tenía entre 60 y 80 años y venía a retirarse. Ahora, después del COVID, son jóvenes de 30 o 40 años que venden su startup y quieren comprar una casa en Mallorca para disfrutar de la vida. Tengo un cliente de 36 años que vendió su empresa a Microsoft por 180 millones», señala. Explica que las casas tipo caja blanca de cristal ya no están de moda. Ahora lo más buscado son inmuebles de estilo mallorquín modernizadas con domótica y bioclimatización, en las zonas de Palma, Son Vida y Andratx. En el caso de las fincas las zonas más demandadas son Alaró, Santa Maria y Llucmajor.

Portada del libro de Remus. / Soledad Bescós

Marcel publicó su primer libro, similar a un business case pero muy personal, dando a conocer la forma en la que decidió venir a Mallorca, crear su marca y empezar su empresa en plena crisis del ladrillo. El próximo 6 de agosto publicará el segundo volumen que ya se puede reservar en Amazon y ha alcanzado el número 2 en ventas de economía y negocio en el que desvela sus claves para el éxito empresarial. «El año pasado vendí 52 millones solo en Camp de Mar», subraya. Ha creado una marca personal diferenciada del resto. «Los eventos con celebrities proporcionan mucho retorno y mucha repercusión en todos los medios internacionales. Por cada fiesta me sale una venta. Con una venta de 5 millones ya está todo pagado y me compensa. Este año la fiesta se celebrará en la terraza del Hotel Pure Salt Port Adriano con 600 invitados y alfombra roja de 15 metros. No creo que en Balears haya otra fiesta como la Remus Night con tanto glamour. Es buena publicidad para la Isla que ha cambiado mucho en los últimos 7 años. Pero si Palma quiere ser capital europea de la Cultura en 2030 falta todavía trabajar en atraer y desarrollar muchos más proyectos con prensa internacional ya que por ejemplo en EE UU siempre están atentos a lo que está pasando en la isla y quien viene. Mallorca tiene un gran potencial».

En cuanto a las ultimas protestas por la saturación turística e inmobiliaria señala: «Mis clientes pagan muchísimos impuestos con las compras, ya que vendo más de 100 millones al año, el 15% de eso ya serviría para ayudar a llevar a cabo viviendas asequibles. Con voluntad todo podría solucionarse».