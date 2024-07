Lucía Galán, mi Pediatra: "Si a tu hijo le dices que no es capaz de hacer algo se lo creerá igual que la existencia de los Reyes Magos"

Lucía Galán Bertrand, conocida como Lucía, mi pediatra en redes e incluida en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España en 2021, 2022 y 2023, acude a la Casa del Libro de Palma este jueves 11 de julio a las 19 horas, para hablar y firmar sobre su última obra, Los virus no entran por los pies, donde recoge algunos de los mitos más difundidos desde la infancia hasta la adolescencia. La de Oviedo comenta algunos de los bulos más famosos que ha recibido en consulta: "Escogí el título de Los virus no entran por los pies ya que es un mito que no deja indiferente a nadie, todos hemos escuchado que si vas descalzo por casa te vas a resfriar y esto no es verdad, solamente coges el virus si entras en contacto con otras personas infectadas".

En plena era digital, la pediatra ha recibido cada vez a padres más informados a través de internet: "Me gustan los padres curiosos que vienen con información contrastada y fuentes fiables. Lo que dice el médico ya no va a misa sino que ahora se contrasta todo. Pero las redes también han servido para propagar fake news que han ayudado a difundir muchos de los mitos que he recogido en el libro. Yo incluso siendo pediatra he leído algún titular en pandemia que me ha hecho duda. Cuando se mezcla la emoción y la razón, hay que tener cuidado". La autora, además, recuerda una experiencia que tuvo cuando su hija era recién nacida: "Mi hija tenía un ojo mirando a otro lado, lo que es algo normal a esa edad, y mi madre me dijo que se iba a quedar ciega, y fíjate que incluso me lo replanteé. Yo le contesté: pero mamá cómo puedes decirme eso", añade entre risas.

Mentiras sobre los cuidados de los bebés

El primer capítulo del libro se dedica a los 'baby mitos', que son algunas de las mentiras sobre el cuidado de los bebés que más se han escuchado: "Cuando su hijo es un bebé, los padres son demasiado receptivos y hacen caso a todo el mundo. He escuchado bulos en consulta como que con la fiebre salen dientes, que el chupete es algo malo, cuando en realidad ayuda a prevenir la muerte súbita lactante, que los recién nacidos no pueden salir a la calle o la cantidad de gente que usa polvos de talco, cuando resecan la piel y pueden sobreinfeccionar una herida".

Algunas de las principales dudas que tienen los padres es cómo alimentar a sus hijos, y ante la falta de tiempo suelen recaer en snacks o similares: "Se suele decir que el desayuno es la comida más importante del día cuando eso no es así. Mucha gente dice que a su hijo no le da bollería industrial pero le da galletas, que es lo mismo". La doctora defiende el uso del Plato de Harvard, creado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y utilizado por la propia OMS en países como México, que sostiene que el plato ideal debe contener un 50% de hortalizas, verduras y frutas, un 25% de proteína y un 25% de hidratos de carbono. Además, defiende la opción de una dieta vegana o vegetariana para los niños "Se puede seguir perfectamente. Deben seguir el consejo de un profesional para sustituir los alimentos pero pueden seguirla".

El amor no entiende de sexos

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias monoparentales representaban en 2020 el 11% del total de familias. Es una situación que existe en nuestro día a día y que puede afectar al crecimiento del pequeño: "Si en la familia existe una persona que pueda suplir el papel de la figura parental que falta, no tiene por qué haber consecuencias. Cuando no sucede, nos encontramos con niños que no establecen un apego seguro. En los primeros años de nuestros hijos, nuestra responsabilidad como padres es darles de comer y establecer un vínculo seguro para que se sientan amados y respetados". Ante la pregunta de si existiría alguna diferencia en el desarrollo de un niño que ha sido criado por padres del mismo sexo y otro que no, la doctora afirma rotundamente que no: "El amor no entiende de sexos".

Según Lucía Galán, entre padres e hijos se produce el llamado efecto Pigmalión, que consiste en que todo lo que escuchen de sus padres, lo aplicarán a la vida real: "Si a tu hijo le dices que cada 5 de enero vienen unos reyes de Oriente a traerle regalos y se lo cree a pies puntillas, si le dices que es fuerte y capaz de todo se lo creerá igual. Lo mismo pasa si le inculcas que no puede hacer algo o que no sirve para nada, el niño acabará dejándolo".

Salud mental

Los mitos sobre salud mental son algunos de los más difundidos. Galán afirma en su obra que son los que más duelen. Acorde a la OMS, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental y el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 15 a 29 años. "Se habla mucho de salud mental entre adultos pero no tanto entre niños. Es frecuente que un niño tenga que ir al psicólogo o al psiquiatra y es completamente normal. Se suele pensar que es algo de otra época o que es algo muy serio cuando no tiene por qué ser así". Ante la pregunta de cómo detectar la depresión, la especialista detalla algunos de los principales síntomas: "Dejan de querer salir, son irascibles, empiezan a sacar malas notas, se desvinculan de sus amigos..." La aclamada pediatra también habla sobre uno de las principales causas de muerte de los jóvenes, el suicidio: "Se ha demostrado que hablar de suicidio los previene pero hay que saber hacerlo, solamente con fuentes profesionales de la salud, no dar detalles escabrosos o romantizarlo y tratarlo como lo que es, una persona que ha decidido acabar con su sufrimiento y no que ha querido llamar la atención. El año pasado fallecieron más jóvenes por suicidio que por cáncer, en muchos casos es por acoso escolar y es algo que se puede prevenir, con profesores y padres que estén atentos a signos o bajada de rendimiento escolar y enseguida contactar con un profesional. Lo que no puede ser es que la única salida sea cambiar de colegio, porque sólo victimiza al niño".

