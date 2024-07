Corxeres d’estiu (III)

Des de fa unes temporades, entorn de la Simfònica professional s’ha creat la Petita Simfònica, amb el fi de poder treure i atreure valors musicals joves, talents que, qui sap, en el futur podran bé ocupar faristols de l’orquestra mare.

Idò bé, avui vespre tenim ocasió d’escoltar com sonen de bé aquests joves músics, ja que en el cicle musical que tenim a Bellver, la Petita Simfònica i a les ordres de Martín Baeza-Rubio interpretarà un programa format per l’Habanera de Fernández Arbós, una selecció de danses del ballet Spartacus de Jatchaturian i el Concert per a oboè de Mozart, amb Martín Lopesino com a solista. La cita és a les 21.30 hores.

Una mica més tard, a les 22 hores, la Fundació Studium Aureum ens acostarà al barroc anglès a través de diversos fragments de les conegudes com a semiòperes de Hnery Purcell, el compositor britànic més important de gairebé tots els temps, o almanco fins l’arribada dels més moderns com Elgar, Britten o Vaughan Williams. Durant la sessió que recomanam s’escoltaran àries, duos, cors i peces instrumentals de Dioclesian, The Tempest, King Arthur, The Fairy Queen, Timon of Athens i Dido and Enneas, títols tots ells del repertori d’òpera barroca, entenent la paraula, òpera, en el sentit que tenia en aquella època: una fusió de dansa, teatre i música. L’espectacle serà en el Museu de Mallorca.

També avui però a les 20 hores, a Son Vich de Superna el tradicional Concert benèfic pels cristians de Terra Santa. En aquesta ocasió serà el duo format per la soprano Cristina van Roy i el pianista Joan Roig, el qui presentarà un repertori eclèctic integrat per obres de Gounod (Ave Maria), Beethoven (una ària de concert), Grieg (Cançó de Solveig), Barber (una ària), Chopin (el Preludi La gota d’aigua), Montsalvatge (dues cançons), Granados (El majo discreto), Txaikovski (Octubre), Puccini (ària de La Boheme) i Bellini (Casta diva).

Seguim amb més propostes per avui. En Es Fortí de Santanyí (21h), tast de vi i recital d’òpera amb la soprano Paloma Chiner, el barítono Vratislav Kriz, el violoncel·lista Jorge Fanjul i Francesc Blanco al piano. Aquest concert es repetirà demà dia 12 a la bodga Son Juliana.

A Portocolom, a l’església del Carme (21.30h), anit concert del cor del Conservatori de Felanitx, dirigit per Joan Ballesteros.

Per demà dia 12, també a l’església de Portoclom (21h), concert de Música Antiga amb Ars Antiqua, dirigit per Eulàlia Salbanyà.

A Llucmajor, a l’església de Sant Miquel, avui concert de diferents cors, sota el títol genèric de Festival Cors d’estiu. Hi participaran els Cors Fundació Sa Nostra, CantArte, Real Club Nàutic i Son Dameto. Francesc Bonnin dirigirà la sessió i a més també tocarà el piano. Dos d’aquests cors participen avui a les vetllades a Can Tàpera (avui 20.30h).

De cara demà no podem deixar d’esmentar el concert de la Banda de Música Palma a Bellver (20.30h) amb un programa format per diverses Danses Simfòniques.

També demà i a la Fundació Bartomeu March de Palma (21h), el Siggi Quartet acompanyat pel contrabaixista Richard Korn i el pianista Alfredo Oyaguez interpretarà obres de Fanny Mendelssohn i Franz Schubert.

Suscríbete para seguir leyendo