Carlos Vives: "Siempre me recuerdan que mi apellido Vives es muy común en Mallorca"

Carlos Vives es uno de los platos fuertes de Es Jardí. Actúa con motivo de este ciclo el viernes 11 de julio, en el recinto del Mallorca Live Festival. El ganador de 18 Grammy latinos y dos Grammy, con canciones de renombre como La bicicleta o Robarte un beso, se estrena en Mallorca, convertido en todo un icono del vallenato.

Recientemente ha sido galardonado con el premio a Persona del año (POTY) por la Academia Latina de grabación. ¿Qué ha significado para usted recibir esta distinción?

Fue especial ya que en esta edición se conmemoran los 25 años de los Latin Grammy. Es algo que siempre ha estado allí y que nunca me había parado a pensar que podía ganar. Siempre me han invitado a cantar en los POTY’s de otros artistas como Alejandro Sanz y que vayan ahora a cantar otros artistas mis canciones es algo que siempre he soñado, así que iremos a disfrutar y a transmitir nuestro mensaje: el de valorar nuestra identidad y no dejarnos uniformar por la industria.

¿Algún artista que no pueda faltar en su tributo?

Uno se propone no meterse mucho en eso, a mí lo que me ha enseñado la música es a reconocerme. España me dio uno de los públicos más bonitos de mi vida, siempre he tenido una gran conexión con este país. Los cantantes que estén en mi tributo quiero que comprendan esas conexiones que tiene mi música con el público de habla hispana.

Cuando inició de El rock de mi pueblo vive, dijo que durante su gira por España debería llamarse El rock de mi pueblo vive y olé. ¿De dónde nace este arraigo al país?

Al final hubo una separación histórica pero la sangre es algo que nunca va a cambiar. Somos criollos, lo que nos convierte en descendientes de españoles nacidos en América. Yo soy un adelantado en ese sentido, ya que estudié en un colegio español y con profesores españoles, que me enseñaron a valorar mis raíces. Además la música me llevó allá. Cuando canto El rock de mi pueblo, me refiero a aquellos artistas que luchan por que no se pierdan sus raíces y tradiciones y cada pueblo de España está incluido. Cuando conocí a los gallegos, canarios, madrileños y andaluces descubrí que tenían mucho en común con nosotros: son fogosos, alegres, humildes...

Menciona al pueblo canario o el gallego, ¿qué piensa del pueblo mallorquín? ¿Alguna sorpresa preparada para ellos?

Es un pueblo donde la industria no me llevó al principio pero siempre me he encontrado gente que me dice que mi apellido Vives es muy común en la isla. Tengo muchos amigos ahí y siempre he querido actuar e ir a las fiestas de ahí que son increíbles. Tengo pensado cantar canciones que no son muy conocidas y que sólo canté al principio como Agua o Ella. También he montado una versión especial de una canción colombiana muy conocida llamada La piragua más moderna y poderosa que la original.

Recientemente colaboró con Rozalén, ¿cómo fue el proceso de creación de Tres días en Cartagena?

Trabajar con Rozalén es muy especial, mis primeras giras y conciertos fueron con ella. Un día se me acercó y me empezó a cantar el inicio de la canción porque había estado en Cartagena y había conocido las champetas por lo que me invitó a unirme a la canción.

¿Qué puede adelantarnos de su futuro?

Estamos realizando con Niña una versión de una vieja compositora de vallenatos ya que no suelen haber mujeres compositoras en el vallenato que sean tan juglares. Con Rosario estuve colaborando en el álbum que está preparando y hemos hecho una canción en honor a su madre, Lola Flores, llamada Amamasota, que hemos adaptado a un género típico del Caribe llamado «los porros». 2024 ha sido ya un año con muchas sorpresas entre la gira y el Grammy. Estamos en un proyecto para conmemorar los 500 años de la fundación de Santa Marta y queremos hermanar las ciudades de Santa Marta y Sevilla ya que nuestro fundador era un notario de Triana y queremos recordar nuestras raíces españolas y contar la verdadera historia.