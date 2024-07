Marc Seguí, sobre su nuevo single: "A casi todos nos ha tocado una relación tóxica en nuestra vida"

-Tras unos meses sin sacar música, llega con su nuevo single No haberte conocido.

Sí, llevo varios meses sin sacar música. He estado viajando y preparando nuevo repertorio. Estoy preparando un nuevo trabajo y no tengo mucha prisa en encontrar el sonido. Quería simplemente darme un espacio largo para hacer la música que quería. Este single saldrá aparte, justo antes del proyecto nuevo que estoy preparando. Es una canción que hicimos en Miami con dos grandes productores como Carlos Ares y Richi López [ganador de un Latin Grammy y ha colaborado con grandes artistas como Shakira, Bad Bunny o Tini] y con un compositor que se llama Juan Morelli. Estamos muy ilusionados con el tema.

-En la canción fusiona el urbano con el regional mexicano. ¿Qué le llevó a experimentar con este sonido?

Justo en este caso, siempre lo digo, es como que la canción nos habló. Simplemente sacamos unos acordes que nos parecían bonitos y estuvimos dándole vueltas durante mucho tiempo a qué género darle a la canción, hasta que nos surgió la idea de ir por este lado. Buscamos un sonido más mexicano y, por otra parte, más urbano. Enseguida que probamos nos encantó de primeras. Así que es como si la canción nos dijera por dónde teníamos que ir.

-¿Qué quiere transmitir con la letra de la canción?

La letra habla de relaciones tóxicas. Creo que a todos, o a casi todos, nos ha tocado una relación así en nuestra vida. Yo ahora en este tema justamente estoy bastante tranquilo, pero sí que es verdad que en este caso puse la vista un poco más hacia mi pasado y hacia otras relaciones que he tenido en mi vida.

-El tema cuenta con un fraseo de Paula Cendejas. ¿Cómo surgió la idea?

Simplemente porque, cuando estaba escribiendo la letra y acabando la canción aquí en España, nos faltaba una parte del verso que era justo esa. Entonces se me ocurrió esa melodía y esa letra y yo no me sentía a gusto cantándola. Así que pensé que a Paula le quedaría muy bien cantar esa parte de la canción. Surgió así de natural. Con Paula tengo muy buena relación y, además, uno de los productores de la canción, Carlos Ares, trabaja mucho con ella. Así que la llamé y le dije que soltara esa frase y creo que ha quedado súper bonito y especial.

-Su último trabajo fue un EP más oscuro y rockero. Sin embargo, este nuevo tema tiene un sonido más fresco. ¿Esto quiere decir que habrá un cambio conceptual, tanto artístico como estético, en su nuevo proyecto?

Sí, estoy intentando recuperar cosas más urbanas. Venía de hacer un EP más cercano al rock y luego opté por hacer varios singles que en principio iban a formar parte de un proyecto que era mucho más pop, pero al final sentí que no me llenaba lo que estaba haciendo. Por eso mismo, decidí parar y darme un tiempo para encontrar la música y el concepto artístico, tanto a nivel audiovisual como musical. Así que estoy recuperando un poco de lo urbano que considero que tenía antes. Obviamente cada etapa de mi vida conlleva una fase diferente en mi música, porque yo plasmo mi vida en ella.

-¿Nos puede adelantar algo de su próximo disco?

No, porque creo que sería embarrarme un poco a mí mismo, ya que llevo mucho tiempo esperando este momento. Lo que puedo decir es que No haberte conocido no entra en el disco. Es un single que sacaré de manera independiente. Como era algo que se salía un poco del sonido que estoy intentando buscar para el disco, al tener toques de la música regional mexicana y del reguetón, he considerado que para el álbum no casaba con lo que había. Es lo único que puedo adelantar de este proyecto que saldrá de manera inminente. Dentro de poco vamos a empezar a sacar singles.

-¿Con algún artista de Baleares tiene pensado algo?

Siempre estoy en contacto con algunos artistas de las islas, pero tampoco quiero adelantar nada. Obviamente estoy muy atento a todos los artistas que salen de Baleares. Todo lo que sale de Mallorca o de Baleares siempre lo apoyaré.

Marc Seguí, en uno de sus conciertos / B. Ramon

-Pasados tres años del éxito de Tiroteo, ¿qué relación tiene con la canción?

Es una canción que fue muy exitosa, pero que te recuerden siempre por ello es algo complicado a veces, porque obviamente me parto el lomo día y noche con mi carrera musical y estamos escribiendo cada día nuevas canciones. Aún así, siempre digo que para mí Tiroteo es una bendición. Es una canción que seguramente me va a acompañar hasta el día de mi muerte [bromea].

-Hace unos meses tuvo la oportunidad de actuar en la inauguración del nuevo Son Moix. ¿Qué significó para usted poder cantar en el campo del equipo de su ciudad?

Es algo que, hasta que no lo vea con perspectiva cuando sea un poco más mayor, no me daré cuenta de lo que hice. Cuando estamos dentro de la carrera musical, tenemos esa ambición y esas ganas de más que hacen que no nos demos cuenta de muchas cosas. Creo que cantar en la inauguración del nuevo Son Moix o en la final de la Copa del Rey, que son dos eventos históricos en la isla que me vio nacer, en mi tierra querida que amo con locura, es algo que es historia, al menos para mí.

-¿Cómo lleva las críticas y ese movimiento tan de moda del hate?

La verdad que la gente me trata estupendamente y lo llevo bastante bien. Estoy muy tranquilo ahora mismo.

-¿Habrá gira de verano este año?

Este año, como solo hemos sacado una canción, estaré en pocos sitios. Uno de ellos es Mallorca, dondé cantaré el 9 de agosto en un festival de Alcúdia que se llama Ciao Bella. Luego estaremos en Ibiza el 10 de agosto y alguna cosa por Madrid. Es época de estar más en el estudio que en los escenarios.