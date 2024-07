Nacho García, vocalista de Nacha Pop: "No somos unos viejos que se suben al escenario a cantar las canciones de siempre"

Nacho García, vocalista de Nacha Pop, con más de 40 años en los escenarios, se prepara para actuar en Children of the 80's, una de las citas de Es Jardí, que se realizará el 11 de julio en el recinto del Mallorca Live Festival. El grupo, con temás tan reconocidos como La chica de ayer o Vístete, actuará en otras ciudades españolas como Málaga, Vallecas, Coruña o Alicante.

¿Qué tienen preparado para el concierto en Mallorca?

Queremos cantar las canciones más emblematicas, traer la marcha del grupo y enamorar a nuestra audiencia. Funcionamos como un reloj, somos una familia y nos gusta pasarlo bien, lo que crea una experiencia interactiva muy chula. La gente no te da la energía si tú no se la das a ellos. Sentir la respuesta del público es una de las cosas más bonitas que se pueden vivir.

¿Nota difícil conectar con la audiencia más joven?

Es normal que el público mayoritario sea de nuestra generación. Pero en festivales vemos cómo los más jóvenes escuchan lo de sus padres y se produce una transferencia de gustos. No nos gusta escuchar que estamos haciendo un revival porque somos un grupo actual que surgió en los 80 pero con música de hoy en día. No somos unos viejos que se suben al escenario a cantar las canciones de siempre, eso no va con nosotros y no lo transmitimos.

¿Qué sienten al ver a un adolescente de 15 años cantar sus clásicos?

Nos hace ilusión. Nuestras canciones son atemporales y cuando escuchas nuestros temas más famosos no te transporta a los años 80 sino que podrían estar hechas por grupos de hoy en día. Es importante hacer música de un estilo que no se quede anclado a tiempos anteriores y eso es lo que nos ha hecho trascender en el tiempo. Nacha Pop ha creado mucha escuela, por lo que es normal que muchos grupos de hoy en día tengan reminiscencias de nosotros. Nuestras canciones se siguen escuchando en plataformas y nos hace sentirnos jóvenes y seguros.

Los álbumes de Nacha Pop se han lanzado en épocas muy distintas. El primero en 1982 y el último en 2017. ¿Qué cambios han notado en la sociedad? ¿Vivimos en una España mejor?

Se han producido miles de cambios. Nuestra generación se quitó de encima la dictadura y nos criamos en una sociedad con libertades. A veces me paro en la calle y veo a gente anciana y joven, y me enorgullece que el cambio generacional se haya hecho de manera tan natural. En algunos aspectos vivimos en una España mejor y en otros no, hoy en día veo más intransigencia con la libertad de opiniones que en los 80, lo que es algo a mejorar.

En 1988 el grupo se separó para emprender caminos distintos pero posteriormente regresó. ¿Qué les llevó a volver de nuevo?

Nosotros sabíamos que íbamos a volver. La mayoría de grupos se separan porque se odian pero no era nuestro caso, simplemente éramos jóvenes y era la edad perfecta para probar cosas. En 2005 ya empezámos a hacer cosas, y en 2007 ya quisimos hacer un disco que no se llevó a cabo por la muerte de Antonio Vega en 2009, pero en el disco de 2017 quisimos mantener esa esencia de aquel álbum de 2010 que no se pudo lanzar.

La muerte de Antonio Vega dejó consternado el panorama del pop español. Otras bandas en las cuales fallece el vocalista, como es el caso de Linkin Park o Nirvana, cesan su actividad pero Nacha Pop no lo hizo. ¿A que se debió?

Nos lo pedía mucha gente. Era el auge de internet y las redes sociales y nuestros fans querían que continuáramos. Cuando murió, mucha gente pensó que Nacha Pop sería una especie de museo que iba a exponerse sin poder tocarlo pero yo no pensaba así. Antonio hubiera querido que el grupo siguiera y que no nos quedáramos en un simple tributo. Fue la mejor decisión profesional que hemos tomado, y el haber hecho más de 200 conciertos en España y México y haber hecho felices a millones de personas hace que merezca la pena.

Nacha Pop en sus inicios, junto al fallecido Antonio Vega / .

En 2017 regresan y vemos detalles como la guitarra de Antonio en el tema Hazme el favor. ¿Cómo se gesta el regreso?

Nos metimos a hacer maquetas para lanzar un disco en 2010 y teníamos bastantes canciones, pero de manera no continuada porque estábamos de gira. Cuando falleció Antonio se quedó todo en el aire. Hazme el favor la escuchamos en mi casa y cuando Antonio la escuchó, le encantó y dijo que la canción necesitaba un solo de guitarra suyo.

¿Qué podemos esperar de Nacha Pop en los próximos años?

Vamos a seguir realizando conciertos y la idea es sacar un álbum nuevo en 2025 o 2026 como muy tarde. Ya tenemos ocho o nueve canciones que se caracterizan por ser divertidas, con ese toque canalla y rockero con las que la gente se identificará.

¿Algún adelanto?

Una de las canciones del nuevo album con las que más me identifico es Ya no estás en la movida. Es una historia real, algo que me dijo un pastor, que me reconoció y me dijo que ya no estaba en la "movida" de la música actual. No creo que se toque en el próximo concierto de Mallorca pero sí en el siguiente. Es algo que puedo garantizar.

Suscríbete para seguir leyendo