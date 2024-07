Victoria Luengo: «He logrado un sueño de niña, trabajar con Almodóvar»

El próximo miércoles recogerá el Premio Princesa de Girona Arte 2024. ¿Está nerviosa? ¿Cómo vive los días previos?

Estoy muy ilusionada, nerviosa no. Al final, es uno de los pocos premios que te dan sabiendo que lo vas a recibir. Entonces eso hace que el componente de los nervios no sea tan fuerte.

Le dan el galardón por «su manera de sentir el oficio». ¿Qué le produce el ser premiada por esto y no por un trabajo en concreto?

Me produce muchísimo agradecimiento, porque responde a algo que tiene que ver con una construcción que llevo haciendo muchos años, que es el intentar entender qué artista quiero ser. Yo no soy muy amiga de los resultados, porque creo que a veces son confusos. Es mucho más interesante el proceso y este premio siento que reconoce el proceso de mi carrera y mi trayectoria y no tanto el resultado de un trabajo concreto.

¿Qué siente como fundamental en su oficio?, ¿cuáles son los pilares de su profesión?

Uno de los pilares es el compromiso. Como actriz, me gusta ser una persona comprometida con mis valores y que los proyectos que elijo tengan una lectura que se corresponda con estos valores que tengo. También me gusta transmitir a los espectadores y a la gente que ve mis trabajos el perfil de una mujer real, que esté pasada por los ojos de la realidad y no por los ojos exclusivamente de un patriarcado que cosificaba y pedía a la mujer ser de una manera concreta. Además, me gusta que las actrices estén vinculadas con el teatro, un lugar que para mí es un templo donde aprendí a ser actriz y que también me dio la información sobre qué tipo de artista quería ser.

¿Cree que inspira a las generaciones más jóvenes con su forma de ejercer la profesión?

Eso es lo que me han dicho en este premio. No me atrevo a decirlo yo de mí misma, pero si lo dicen los demás, se lo agradezco.

Ha estado nominada recientemente a los Premios Max de las artes escénicas por su interpretación en Prima Facie. ¿Se siente orgullosa de que la obra haya estado nominada, aunque no haya ganado el galardón?

Sí, por supuesto. Los premios son siempre bonitos, pero el estar nominada ya es un regalo. Además, me he llevado muchos premios, así que no pasa nada.

¿Qué le ha revelado una obra como esta?

He aprendido muchísimas cosas de mí como actriz y como persona. Y voy a seguir aprendiendo muchas más, porque aún tengo muchos bolos por delante. De hecho, actuaré en Mallorca próximamente. Tenía muchas ganas de venir con la función a la isla, así que estoy muy contenta.

La obra es un monólogo arriesgado. ¿Cómo ha llevado el estar sola en el escenario?

Con muchísima ilusión y… con mucho miedo también. Ha sido un reto mayúsculo y te diría que lo más difícil que he hecho nunca como actriz.

¿Está satisfecha con el resultado de la obra?

Sí, muy satisfecha. Estoy muy contenta, porque creo que ha sido una experiencia absolutamente reveladora e inspiradora para mí.

Su papel en Reina Roja ha sido todo un éxito. ¿Qué siente cuando un trabajo le sale tan bien?

Siento muchísima gratitud, porque al final gran parte de los resultados tiene que ver con la suerte. Así que estoy muy contenta de poder decir que formo parte de proyectos que, de momento, están teniendo suerte y están yendo muy bien.

¿Es muy diferente la forma de prepararse los papeles en el teatro que en el cine?

Sí, totalmente. Son medios diferentes y la forma de trabajar es absolutamente distinta.

En unos meses se estrena La habitación de al lado, dirigida por Pedro Almodóvar. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Ha sido un lujo y una suerte. Estoy muy feliz de poder formar parte de esta película. Como ya he dicho en otras ocasiones, para mí, más que un proyecto, ha sido un sueño. Creo que Pedro Almodóvar es evidentemente el referente cinematográfico por antonomasia de nuestro país. Así que poder decir que he trabajado con Almodóvar es un logro que hubiera soñado cuando era niña.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Ahora mismo estoy preparando la segunda temporada de Reina Roja. También estoy pendiente del estreno de La habitación de al lado, de Yo, adicto, que es una serie de Javier Giner, y de Verano en diciembre, una película de una directora novel que se llama Carolina África.

¿Vendrá pronto a Mallorca?

No sé cuándo iré, pero puedo confirmar que estaré en Mallorca con la función.

¿Le aterra la masificación turística que vivimos en la isla?

Sí, me aterra la masificación turística en general. Creo que es importante que preservemos nuestras ciudades y que se generen leyes y regulaciones para que los ciudadanos de los lugares no pierdan su espacio y para que todos los centros de las ciudades y los pequeños negocios no se conviertan en paradores turísticos.

