La 30 edición del Festival de Jazz de sa Pobla tendrá una fuerte presencia femenina y rendirá homenaje a Víctor Uris

La 30 edición del Festival de Jazz de sa Pobla se presenta con un marcado acento femenino. Su programación, protagonizada por mujeres artistas, compositoras, instrumentistas, cantantes y directoras, se ha diseñado con el propósito de “restaurar el equilibrio de género en un arte donde las mujeres están todavía demasiado poco representadas”. Los conciertos se desarrollarán del 23 de julio al 20 de agosto, y correrán a cargo de la pianista y compositora Marta Sánchez, Irene Reig & The Bop Collective, y Ana Carla Maza, entre otras.

Distintos escenarios

Manteniendo su formato habitual que le ha convertido en punto de referencia de los festivales de jazz, la actividad prevista de este año tendrá lugar en la Plaça Major, el Parc de Can Cirera Prim, sa Congregació, el edificio de Can Garroví, donde se ubica la Escola de Música, y el patio del Casal de Can Verdal.

El concierto inaugural correrá a cargo de sa Pobla Jazz Collective, banda integrada mayoritariamente por músicos de nueva generación de la isla.

El segundo concierto se hará en el Parc de Can Cirera Prim y lo protagonizará Artemis, “un auténtico supergrupo” de jazz que activan una voz colectiva y un enfoque visionario cien por cien femenino.

El festival continuará el martes 8 de agosto con el concierto de Ana Carla Maza, violonchelista y compositora cubana que presentará su música en formato trío y ejecutará piezas de su álbum Caribe.

La programación continuará con la compositora y saxofonista Irene Reig & The Bop Collective, donde las composiciones y arreglos pivotan entre la tradición del jazz y la actualidad musical.

El grupo encargado de cerrar el 30º Festival Mallorca Jazz sa Pobla es la pianista y compositora Marta Sánchez, con su trío entregado a su último trabajo discográfico, Perpetual Void, un trabajo determinante y convincente que la sitúa como una de las pianistas más interesantes de nuestros días.

Marta Sánchez, una de las estrellas del festival de sa Pobla / Larisa López

El Festival Mallorca Jazz Sa Pobla también ha programado JAZZDARA. Durante cinco jueves, a partir del 25 de julio, el patio del Casal de Can Verdal, situado en la Plaça Major, exhibirá una diversidad de propuestas que reflejan el latido del talento musical del país. Empezarán con RVL Flamenco Jazz Group, que se adentran en el mundo del flamenco jazz en busca de un repertorio sólido y dinámico, y seguirán con Pep Garau Quintet, cuyo objetivo del trompetista Pep Garau es compartir su música y reproducirla con la mayor variedad de músicos posibles; Tramullas, Servera, Matas y Lohikari, cuatro músicos con mucho talento y afinidad mezclan composiciones propias y estándares de jazz pasando por el filtro moderno y de la improvisación libre; Toni Rian Trio una formación de nueva creación que aporta un nuevo enfoque con temas propios y estándares; y el grupo mallorquín Big Babo.

Desde hace 19 años la programación del Festival Mallorca Jazz sa Pobla cuenta con las actividades pedagógicas del Seminario de Jazz de la Traveling School PlayJazz. Este año se propone una confluencia entre los profesores que iniciaron el proyecto y los alumnos que ahora son profesores. Un taller intensivo de improvisación, enfocado a pequeños grupos.

Premio para Víctor Uris

En 2022 se entregó el primer Premi Festival Mallorca Jazz sa Pobla. Este año se le concede a Victor Uris por su larga trayectoria, por su vinculación, participación con el Festival Mallorca Jazz sa Pobla y por la contribución al género de la música blues.

También se ha programado una exposición de fotografías en el Parc de Can Cirera Prim, 'Et regalo la meva mirada', una muestra que reúne los trabajos fotográficos de diversas autoras y autores que han fotografiado al armonicista Victor Uris.