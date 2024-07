Corxeres d’estiu (II)

L’església de la Porciúncula és un espai preciós, també per a la música. De fet, alguns grups vocals hi tenen tirada i enllà, entre els vitralls de Castro i les arquitectures de Ferragut (quasi res!), ens ofereixen concerts i recitals que, a més del valor artístic de les peces i les versions tenim el valor afegit de l’entorn que els empara.

És el cas d’Art Vocal Ensemble que a través del format simfònic coral ens proposa per avui horabaixa la seva producció número 30 formada per dues obres representatives de dos grans músics barrocs: el Magnificat de Francesco Durante (1684-1755) i Dixit Dominus d’Antonio Vivaldi (1678-1741). Dirigida per Llorenç Gelabert, la sessió comptarà també amb Margarita Gual com a concertino de la part instrumental i les veus solistes de Soledad Cardoso, (soprano), Begoña Gómez (contralt), Antoni Aragón (tenor) i Joan Miquel Muñoz (baríton). La cita és a les 20 hores. El concert es repetirà demà diumenge a l’església de Bunyola (20h).

Avui, a la mateixa hora i en el Quarter General Luque d’Inca, Concha Buika i Kiko Navarro presenten el seu nou projecte musical.

Dues hores més tard (22h) en el Caló den Busques de Santanyí el baríton Javier Franco participarà en el tercer concert del Festival Internacional de Música Vila de Santanyí al costat de l’Orquestra del Festival dirigida per Vicent Balaguer. En el programa obres de Puccini, Mozart, Leoncavallo, Bizet, Verdi i altres.

També avui i a les 19 hores a l’església de l’Horta a Sóller l’Ensemble Tramuntana ens proposa un «Duel de violins» amb Barry Sargent i Mayumi Sargent. En el programa, obres de Leclair, Halvorsen, Rameau i Igudesman. El concert forma part dels actes per tal de celebrar el centenari de l’església de l’Horta.

En el Mollet den Pereió de Portocolom continua el cicle Jazz de Mar, una de les cites jazzístiques importants de l’estiu mallorquí. Avui tenim dues propostes, la primera a les 21.30 hores i amb When the robion sings, un quartet de violí, acordió/piano, baix i llaüt/guitarra i la segona, una hora i mitja més tard, amb Triplanetes, format per Julián Sánchez a la trompeta, Daahoud Salim al piano i Bori Alberto al contrabaix. El festival seguirà demà diumenge amb Piolet Swing (20.30h) i l’Alabaix Big Band de Toni Vaquer (22h). Vaquer, un dels grans de la seva generació, és un habitual d’aquests tres dies que Felanitx dedica al jazz, ja que des de 2015 hi participa de forma activa.

Demà diumenge tenim el tradicional Concert al Torrent de Pareis (17.30h), en el qual hi participaran el Cor Fundació Sa Nostra, la Coral Universitat de les Illes Balears, la Capella Mallorquina i Cap Pela, oferint un repertori eclèctic en el qual alternaran cançons tradicionals amb altres de caràcter més clàssic.

Per tancar el diumenge tenim dues propostes, una de jazz a Inca, concretament en el claustre de Sant Domingo (21h), amb un quartet format pel violinista Enric Pastor, Sergi Sellés al piano, Wojtek Sobolewski, al contrabaix i Jaume Ginard, a la bateria. La segona és a Andratx, en el castell de Son Mas (22h), a la clastra del qual la Jove Orquestra de les Illes Balears, dirigida per Joan Barceló, presentarà l’obra Revetlles, estampes de dotze festes populars mallorquines de Pau Cladera.

Suscríbete para seguir leyendo