Corxeres d’estiu (I)

Com cada època estival, aquesta secció pretén presentar les propostes musicals que ens arriben a la redacció, sense la pretensió de ser exhaustius, ja que són molts els projectes que durant els mesos de juliol i agost es porten a terme a l’illa.

Per avui vespre recomanam dues activitats, una a Palma i l’altra a Portocolom i per a demà, uns quants més, a diferents indrets.

A la primera d’avui ens trobarem, en el castell de Bellver (21.30h), la Simfònica, dirigida per Jonathan Cohen, interpretant un programa en el qual les dues peces més emblemàtiques seran la Suite número 1 de la Música Acuàtica de Haendel i la Simfonia número 40 de Mozart.

De l’obra de Haendel podem dir que fou estrenada una nit d’estiu de 1717, quan el rei Jordi I va demanar al compositor una música per acompanyar un passeig pel Tàmesi que aniria des del seu palau fins a Chelsea. La sessió sembla que va durar unes quatre hores i va estar envoltada de molta expectació, ja que l’espectacle no era per menys: una barca reial, amb la família al complet i al seu costat una altra amb l’orquestra, majoritàriament formada per instrumentistes de vent. I és que els reis, d’abans i d’ara, tenen uns desitjos, si més no, curiosos.

De la simfonia de Mozart convé recordar que té uns dels inicis més coneguts de tota la història del simfonisme. Escrita el 1788, el mateix any que les simfonies 39 i 41, és coneguda com «La Gran» i si bé no hi ha proves documentals que s’estrenàs en vida del compositor, que morí tres anys després, sí que hi ha dos fets que fan pensar que el músic la va poder escoltar: primer un programa d’un concert dirigit per Salieri en el qual apareix una «Gran Simfonia» de Mozart i segon que el compositor la va retocar mesos després d’haver-la donada per acabada. Consta dels quatre moviments tradicionals, tots ells, excepte el tercer en forma de Minuet, estan escrits a partir de dos temes que una vegada exposats es mesclen i desenvolupen, formant el que musicalment es coneix com a Forma Sonata.

I pel que fa al concert al Mollet d’En Pereió de Portocolom (22h) esmentarem que es tracta d’un programa format per fragments de musicals prou coneguts com El fantasma de l’òpera o Els Miserables i que hi intervindran les corals de Felanitx, Son Servera, l’Orfeó Artanenc i l’Orquestra Lauseta, amb Xisco Amengual dirigint tota la vetllada.

Per demà tenim, per a una banda, en el Museu de Mallorca (20h), un recital líric amb el tenor Joan Laínez i el pianista Francesc Blanco. Tots dos interpretaran un repertori format per àries de Verdi i Puccini. Per l’altra, el pianista Josep Colom, un dels grans de la seva generació, que en el Palau March de Palma (21h) ens acostarà a un repertori d’obres pròpies, de Falla i Mozart.

En el castell de Bellver (20.30h), la Banda de Música de Palma interpretarà partitures de Luis Blanes Arques, Josep Vicent Egea Insa, Jan Van der Roost i Franco Cesarini.

I sense oblidar que a Portocolom i a partir de les 21.30 hores comença el prestigiós cicle A Jazz de mar amb el duo Carme Canela/Jaume Llombart i Projecte Emergeix.

