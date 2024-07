Alberta Ferretti, diseñadora: «Con la familia Escarrer comparto visión, pasión y el amor por la naturaleza»

Alberta Ferretti (Cattolica, Italia,1950) cuenta con una lista de nombres interminable, estrellas de la meca del cine que se declaran abiertamente fanáticas del elegante y femenino estilo Ferretti. Desde Uma Thurman a Julia Roberts pasando por Salma Hayek o Naomi Watts, confiesa ser muy amiga de Nicole Kidman, que además posee un físico ideal y un estilo perfecto para la marca.

Nacida en la provincia de Rimini, comenzó su carrera en la moda con una tienda en su ciudad natal, Cattolica, que llevaba por nombre Jolly y que abrió con la mayoría de edad recién alcanzada. Con tesón, sacrificio y mucho talento logró hacerse un hueco en el mundo de la moda con su propia marca, a la que completó, pocos años después, con una segunda línea, más joven, denominada Philosophy. Responsable, junto a su hermano, de la empresa Aeffe -propietaria de la mayor parte de firmas como Jean Paul Gaultier, Ungaro o Narciso Rodriguez-, cercana, familiar y comprometida, es una de las pocas mujeres que puede presumir de poseer y controlar una firma de moda con una larga -y solvente- trayectoria en la industria.

En su primer proyecto en Mallorca en el Hotel de Mar, emblemático establecimiento ejecutado con maestría por el arquitecto José Antonio Coderch hace seis décadas, las máximas han sido el hedonismo, la estética sofisticada y la elegancia en cada detalle de Bombón by Alberta Ferretti.

¿Cómo empezó la colaboración con Gran Meliá?

Siempre me ha gustado asumir nuevos retos, así que, cuando el grupo Gran Meliá se puso en contacto conmigo para este proyecto vinculado a la celebración del 60º aniversario del icónico Hotel de Mar, acepté con entusiasmo la posibilidad de expresar mi visión creativa en un ámbito relacionado con el estilo de vida, que hoy en día es una extensión natural del mundo de la moda.

¿Qué valores y características comparten Alberta Ferretti y Gran Meliá?

El hecho de representar dos realidades internacionales, pero vinculadas a un contexto de empresa familiar, es sin duda un factor que une significativamente a nuestras dos empresas, donde la toma de decisiones está impulsada por una perspectiva empresarial, pero también por una implicación personal que refleja visiones y pasiones. Además, con la familia Escarrer, compartimos el hecho de llevar arraigado en nuestro ADN el amor por el mar y la naturaleza, lo que se refleja claramente en su concepto de hospitalidad así como en mis colecciones.

¿Cómo se estructuró el proceso creativo y en qué se inspiró para personalizar el Pool Club & Sandy Cove del Hotel de Mar en Mallorca?

En primer lugar, quise visitar el espacio y pasar unos días en Mallorca para inspirarme en el ambiente de la isla. El tipo de ambientes a personalizar guió la elección de la paleta de colores: el Pool Club ofrece unas maravillosas vistas al mar, lo que me llevó a elegir tonos azules, mientras que el Sandy Cove es una playa privada rodeada de rocas, por lo que opté por tonos beige y ocres, que también se utilizan para la personalización del Bombon Bar & Restaurant. Una vez elegidos los colores, trabajé en estampados que celebrasen el mar Mediterráneo que rodea la isla.

LA diseñadora italiana Alberta Ferretti, ayer en el Hotel del Mar / _©MATHIEUSALVAING02LR

¿Cuáles son los códigos distintivos del mundo Alberta Ferretti que más destacan en esta personalización?

Para mis colecciones suelo inspirarme en la naturaleza, sus colores y sus elementos, que también se reflejan en este proyecto de personalización. La atención al detalle y la elegancia refinada son rasgos típicos de mi visión estilística, que creo que también se ponen de manifiesto en este proyecto.

¿Dónde se han producido las piezas customizadas?

Todo se fabricó en Italia. Gran Meliá compartió conmigo el deseo de tener una producción «Made in Italy» de alto valor estilístico y cualitativo.

¿Cuál es su lugar favorito del hotel y por qué?

Lo que más me gusta del Hotel de Mar es la versatilidad de los espacios que ofrece: el Pool Club y el Bombon Bar & Restaurant son perfectos para socializar en un ambiente elegante pero relajado, mientras que la Sandy Cove ofrece una oportunidad única de vivir el mar en un entorno natural acogedor e íntimo.

¿Cómo ha sido trabajar mano a mano con un socio como Gran Meliá?

Ha sido un proyecto extremadamente estimulante y articulado que mi equipo y yo abordamos con gran cuidado y entusiasmo. Creo que el estilo Alberta Ferretti ha encontrado una expresión satisfactoria en un contexto de estilo de vida de alto nivel.

En varias ocasiones se ha evidenciado su amor por las Islas Baleares, especialmente por Ibiza y ahora Mallorca, ¿Qué es lo que destacaría?

Sí, me gustan mucho las Baleares. Concretamente, pasé muchos veranos en Ibiza, que me conquistó por su ambiente único. Gracias a este proyecto, pude descubrir más sobre Mallorca, una isla preciosa con una personalidad distinta y un paisaje muy variado. Me impresionó mucho la arquitectura del casco antiguo: la Catedral y la Llotja son dos magníficos edificios góticos. Como amante del arte, aprecié mucho la oportunidad de admirar obras de artistas como Miró, Calder y Kavafis no sólo en los numerosos museos, sino también en el Jardín S’Hort del Rei. Definitivamente me enamoré de la Sierra Tramuntana con sus impresionantes puestas de sol sobre el mar y el bohemio pueblo de Deià, que he descubierto es un buen refugio para muchos creativos internacionales. El Hotel de Mar Gran Meliá por supuesto me parece un punto de partida perfecto para explorar la isla, pero también un lugar ideal para pasar un día de relax.

¿Qué representan para usted las Islas Baleares?

Nací junto al mar y vivo muy cerca de la playa. Hasta ahora, para mí, las Baleares representan un lugar familiar, caracterizado por paisajes, historia, tradiciones, pero también donde, como en mi tierra, la Romagna, hay un cierto placer por un estilo de vida alegre.

¿Llevó a cabo alguna acción más durante su estancia en Mallorca cuando recababa datos?

Sí, aproveché esta gran oportunidad, ya que me había impactado tanto la isla que he realizado aquí mi campaña de primavera/verano 2024 en localizaciones como La Lonja, la Catedral o el S´Hort del Rei. El output ha sido espectacular.

¿Esta primera colaboración de Alberta Ferretti en el sector del estilo de vida señala la intención de ampliar la presencia de la marca en el sector de la hostelería?

Con este proyecto me puse a prueba y debo decir que fue muy estimulante expresar mi creatividad en productos diferentes a los que estoy acostumbrada. Veamos qué retos nos depara el futuro.