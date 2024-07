La mallorquina Catalina Carrasco, una de las ganadoras de WE:NOW, el Festival Internacional de Artes de Madrid

La mallorquina Catalina Carrasco ha sido una de las ganadoras del Festival Internacional de Artes de Madrid, WE:NOW, por su obra Ginoide. Ha recibido el segundo premio en la franja de edad de mayores de 30 años de la categoría de Artes Escénicas valorado en 2.500 euros. Además, tuvo la oportunidad de ofrecer una actuación de la obra, que trata sobre un robot de aspecto femenino, diseñada principalmente para uso sexual.

El festival ha hecho entrega de sus premios anuales concediendo más de 70.000 euros en galardones. Los premios fueron otorgados por los presidentes del jurado: Zahara, en la categoría de Música; José Luis Rebordinos, en la de Cine; Jorge Fuembuena, en Artes Visuales, y Carolina África, en Artes Escénicas. Se entregaron un total de 25 galardones a artistas de siete países diferentes.

El desarrollo de la gala

Durante la gala, el director del Festival, Fernando Baños, mencionó la decisión "arriesgada", pero también "alentadora" del certamen de ampliar el rango de edad de los participantes, que el año pasado estaba limitado a 18-30 años y este año se ha abierto a todas las edades. "Lo que no ha cambiado de WE:NOW es su esencia: querer descubrir y visibilizar esas rarezas artísticas que se atreven a pensar el mundo desde otros puntos de vista, que obligan a replantearse las certezas y que cuestionan el marco estético de nuestro tiempo", ha añadido.

Asimismo, el responsable del proyecto indicó que el objetivo de WE:NOW es "crear una comunidad intergeneracional amplia, crítica, global, que le guste saltarse los límites y que tengan como denominador común la experimentación, la innovación, el riesgo formal". En las próximas semanas, el festival hará entrega de los premios a los más jóvenes, a los de 16 y 17 años, además de las ayudas al desarrollo y becas de estudio.

También hubo una actuación musical de Espectro Dorado con Marta Verde y José Venditti; una proyección de los cortometrajes A la sombra del río, de Emiliano Reyes y Jesús García; Confessions of an English Ant-Eater, de Alex Crumbie y el proyecto de artes visuales Acherontia, de Joan Calsina, Georgina Botella y Jan Mateu. Además, actuó la banda madrileña de rock alternativo The Low Flying Panic Attack.