Joan Laínez, tenor: «La ópera es lo que deseo y parece que será el camino que seguiré»

El tenor Joan Laínez actuará los próximos días 5 y 6 de julio en el Festival MallorcÒpera, con un concierto en el Museu de Mallorca y otro en el Auditori de Alcúdia. Llega a la isla procedente de Italia, donde ha cantado Madama Butterfly.

Actúa junto al pianista Francesc Blanco interpretando obras de Verdi y Puccini. ¿Qué han preparado?

Son dos grandes compositores de la música de la ópera y también queremos cantar un poco de la música de cámara de ellos, son canciones que tanto Verdi como Puccini después aprovecharon para hacerlas efectivas en las arias de sus óperas. Habrá una primera parte que será toda de Verdi, con canciones y después sí haremos arias de sus óperas, y haremos una segunda parte exactamente igual con obras de Puccini.

Son dos compositores que usted ya conoce y ha cantado. ¿Son de sus preferidos?

Creo que son de los dos compositores más conocidos en el mundo de la ópera, de los grandes maestros, además de ser dos estilos muy diferentes italianos. Verdi es mucho más heroico y Puccini juega más con la línea amorosa, más melódica. Son dos maneras muy distintas de ver la ópera y es una manera de conocer la cultura italiana a través de la ópera.

Como cantante, ¿qué le exigen, qué le gusta de ellos?

Verdi me parece siempre muy heroico, son unos personajes que al mismo tiempo son muy cercanos a la gente, pero sí que es verdad que el heroicismo está muy presente en su música, cuando hablamos de Aida, Don Carlo o Il Trovatore, son óperas en el que el amor es el hilo conductor, pero se trata desde el heroísmo de los personajes. Y Puccini es un referente de la ópera verista, aquella que cuenta cosas que pasan día tras día, que son muy cercanas, el verismo es verdad y esta verdad hace que la ópera de Puccini sea mucho más cercana a quienes la cantamos y al espectador.

Tiene prevista una doble sesión, el día 5 en el Museu de Mallorca, en Palma, y el 6 en el Auditori de Alcúdia. ¿Qué supone?

Me encanta la idea de poder cantar en Mallorca, me hace muchísima ilusión. Y sobre todo cuando ves que estás cantando fuera de la isla y ves que gustas, que les gusta como cantas, es una manera también de dar las gracias a toda la gente de Mallorca que desde el primer momento me ha venido siguiendo. Esto es importantísimo y creo que es una manera también muy bonita de no desconectar nunca de nuestra tierra, que es muy importante.

Da la sensación de que le tratan muy bien en Mallorca, que se aprecian sus actuaciones.

Yo lo siento así, me siento muy querido por la gente de Mallorca. Cuando hago un recital en Llucmajor, en Campos o Palma ves que la respuesta siempre es muy buena. Creo que es porque he sido un cantante de ópera tardío y la gente que me conoce por otras cosas, me ve cantar y se sorprende. Y después les encanta. Y eso me hace mucha ilusión. Y aparte, tengo que dar las gracias al Teatre Principal de Palma y a la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, con su maestro Pablo Mielgo, que este año han confiado en mí para poder participar tanto con la Simfònica en su temporada como en el Principal en su temporada de ópera. Te reconforta mucho ver que en tu casa te aprecian, te quieren y cuentan contigo. El recital de este año que hice con la Simfònica, de zarzuela, con Pablo Mielgo, me ha dado visibilidad a nivel nacional y es de agradecer.

Lo comentaba ahora, empezó tarde en la ópera en comparación con otros cantantes, pero no se puede quejar de la carrera que lleva...

No, no me puedo quejar. Ayer [por el pasado domingo] acabamos las funciones de Butterfly en Italia, en Potenza, Melfi y Matera, que fue una maravilla. Pero es que el mes que viene me vuelven a esperar en el sur de Italia y en agosto... Me siento muy contento.

Desde finales del año pasado y en lo que llevamos este 2024 ha ido enlazando proyectos.

Muchísimo trabajo. Desde el concierto que he comentado con la Simfònica, fuimos también a Portugal a hacer Madama Butterfly, en Italia volvemos a estar porque este es el Año Puccini por el centenario de su muerte. Sí que es verdad que no he tenido mucho tiempo para parar.

De todos esos proyectos, ¿alguno ha sido más especial?

Cantar con la Simfònica ha sido un proyecto maravilloso. Estar en su temporada ha sido fantástico, hubo muy buenas críticas, el maestro estuvo muy contento, que eso es importante, la Simfònica, los músicos, que son colegas porque nos conocemos de hace años, era apreciable ver su satisfacción y a mí me hizo mucha ilusión ese concierto.

¿La ópera es su lugar?

Sí, la ópera es lo que deseo y parece que será el camino que seguiré. El año que viene cantaré en el Teatro Real de Madrid. Hay otras cosas que se están hablando y si sale alguna, también será importante. En la ópera me siento cómodo y muy bien.