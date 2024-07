Alaró se llena de música y cine este verano

Este mes de julio, Alaró se transforma en el lugar preferido para los amantes de la música y el cine. El ayuntamiento ha preparado una oferta cultural que se desarrollará en el anfiteatro del parque de Son Tugores, con el objetivo de impulsar la vida social del municipio y ofrecer alternativas de entretenimiento para todas las edades.

Desde el viernes 5 de julio arranca el ya famoso Ciclo de Conciertos "Alè", un evento que ha sido un éxito desde su inicio en 2003. Este ciclo ha reunido a numerosos grupos de la isla de Mallorca y este año no será la excepción. Cada viernes, el parque se llenará de ritmos diversos desde el jazz hasta el swing. Los conciertos programados son: Andreu Galmés Jazz Trío (5 de julio), Esclatafolks (12 de julio), Unai y Dessirée Duran (19 de julio) y la Asociación Cultural y Musical "All of Swing" (26 de julio).

Programa de música de Alaró / Ayuntamiento de Alaró

"Queremos que el pueblo mantenga su vitalidad durante julio, un mes en que muchos se van de vacaciones. También es una oportunidad para que los artistas locales muestren su talento", comenta el alcalde Llorenç Perelló. El Ciclo de Conciertos "Alè" no solo ofrece una plataforma para los músicos mallorquines, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos y visitantes que buscan disfrutar de la música en un entorno natural y relajado.

También habrá cine

No solo habrá música en las noches de verano en Alaró. Los miércoles estarán dedicados al cine en catalán, una iniciativa que comenzó en 2017 y que desde 2019 se celebra cada semana de julio. Este ciclo está pensado para promover el uso del catalán de una manera divertida y está especialmente dirigido a familias y niños. Las películas programadas son: Super Mario Bros el 10 de julio, Dragon Ball Super: Super Hero el 17 de julio y Cazafantasmas el 24 de julio.

Programa de cine de Alaró / Ayuntamiento de Alaró

El ciclo de cine no solo pretende entretener, sino también fomentar la lengua catalana entre los más jóvenes de una manera divertida. "Queremos que los niños y sus familias disfruten del cine en su idioma, en un ambiente familiar y festivo", explica el alcalde. Las sesiones de cine al aire libre ofrecen una experiencia única, donde las estrellas del cielo se mezclan con las estrellas del cine.