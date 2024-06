Ausonia, el crucero que más veces ha visitado Palma

El Ausonia ha sido un barco muy querido y conocido en los ambientes turísticos y portuarios de la isla, y ostenta el honor de ser el buque de cruceros que más veces ha visitado Palma. Nada más y nada menos que en 455 ocasiones estuvo en la Bahía desde el año 1972, cuando vino por primera vez, hasta el año 2001, en el que realizó su ultima llegada. Se trata de un buque que indudablemente tiene reservado un pequeño rincón en la historia del puerto.

Inicialmente fue construido como buque de línea regular en los astilleros Cantieri Reuniti del Adriático, en Monfalcone, cerca de Venecia, entrando en servicio a finales de septiembre de 1957 para la compañía Adriática, empresa fundada en 1932 que se caracterizaba por llevar el León de San Marco en las chimeneas de sus buques y que realizaba servicios por el mar Adriático y hasta Oriente Medio. Concretamente, la línea inicial del Ausonia partía de Trieste y Venecia y visitaba puertos de Grecia, Líbano y Egipto.

Sus características en el momento de su construcción fueron eslora: 159,3 metros; manga: 21,2; 11.879 toneladas de registro y para la propulsión iba dotado de turbinas de gas con una capacidad de 185 pasajeros en primera clase, 135 en segunda y 252 en tercera, así como 252 tripulantes.

El ‘Ausonia’ atracando en su última temporada para First Choice, en el año 2001. | M. R. AGUILERA / Manuel R. Aguilera

Durante más de veinte años estuvo el Ausonia en las líneas de Italia a Oriente Medio, alternándolas con algunos cruceros, en el transcurso de los cuales hizo su primera visita a Palma. Concretamente fue el 31 de marzo de 1972 y ese mismo año llegó en dos ocasiones más y en 1975 en otra. Esas fueron las cuatro veces en que se pudo ver en la Bahía con el león alado en la chimenea.

En 1979 fue reconstruido como buque de cruceros en el Arsenal Triestino, San Marco, pasando a tener una capacidad de 690 pasajeros siendo operado por empresa Crociere Internazionali, aunque ese mismo año fue alquilado a la compañía Chandris, que lo tuvo hasta 1980, realizando cruceros por el Mediterráneo, Báltico y fiordos noruegos. No fue hasta 1981 en que empezó a realizar escala en Palma regularmente en cruceros de siete días.

Seguro que muchos relacionan el Ausonia con los lunes, el día que llegaba. Esta primera temporada fueron 31 las escalas que realizó y durante 17 años ininterrumpidos fue fiel cada temporada en su visita semanal, unos años con más escalas y otros con menos, pero ahí estaba siempre con su visita de los lunes, haciendo el famoso crucero Perlas del Mediterráneo.

Con el devenir de los años, los itinerarios y los horarios cambiaron ligeramente. Normalmente llegaba procedente de Barcelona a primera hora de la mañana y partía para Túnez a las dos o tres de la madrugada. Después el resto de itinerario era Palermo, Capri o Nápoles (según las condiciones meteorológicas), Génova y de nuevo Barcelona. Solo en 1988 varió la hora de partida a Túnez a las 12,30 del mediodía hasta que en los últimos años el lunes a primera hora visitaba Ibiza y partía a media mañana rumbo a Palma, a la que llegaba a las seis de la tarde, saliendo para Túnez el día siguiente a mediodía.

Durante estos años se realizaron en el buque dos reformas, una en 1984 y otra al año siguiente, que afectaron a la zona de habilitación, tanto a proa como a popa, y como resultado de la cual el buque ganó en capacidad de pasaje, aunque quizá perdió algo en belleza exterior.

A finales de la temporada de 1997 se anunció que el barco sería vendido y no volvería, realizando el 6 de octubre la que debería haber sido su última escala, pero lo que son las cosas: el buque fue vendido a Louis Cruises en 1998, que a su vez y tras algunas reformas lo fletó al operador británico First Choice en 1999, y por suerte en la temporada del año 2001 lo utilizó en el Mediterráneo occidental, siendo Palma su puerto base, visitando el puerto en otras 25 ocasiones, aunque en este caso los itinerarios no eran los del Perlas del Mediterráneo, sino cruceros de siete días con diferentes recorridos, así hasta el 23 de octubre de dicho año, en el que, esta vez sí, quedará como la última ocasión en que estuvo en el puerto.

Posteriormente, el buque prácticamente no se movió del mar Egeo, realizando cruceros cortos por las islas griegas. En 2005 se anunció que se llamaría Ithaca, algo que no llegó a ocurrir, pero el año siguiente sí se le cambió el nombre dos veces: primero a The Ausonia y posteriormente a Ivory.

Cuando al siguiente año fue fletado a Golden Star Cruises, fue llamado Aegean two, recuperando el de Ivory en 2008. Desde mediados de ese año permaneció amarrado en el puerto de El Pireo y tras la entrada en vigor de las nuevas normativas en materia de seguridad, se hicieron antieconómicas las reformas que había que realizar para su cumplimiento, por lo que en enero de 2010 se anunció su venta para su desguace por dos millones de dólares y se cambió su nombre por el de Winner 5 para su último viaje, que fue a las playas de Alang, en la India, lugar donde finalmente fue desguazado.