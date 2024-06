¡Por fin verano!

Después de las fiestas de Sant Joan en mi querida Ciutadella, el verano ha llegado con toda su fuerza, como s’embat lo hace cada día en la Bahía de Palma. Los atascos de las horas punta se han trasladado a las playas y piscinas, donde ahora la verdadera hora punta es encontrar un hueco para tu toalla.

Por suerte, no somos Benidorm, donde el vecino del cuarto segunda se levanta a las cinco de la mañana para montar su campamento en la playa con sombrillas, sillas, toallas, neverita de hielo, refrescos y crema solar a granel. Aquí nos lo tomamos con más calma, que para algo estamos en verano, ¿no?

Lo que sí es cierto es que llega la calurosa temporada y nuestro país se paraliza, hacemos téntol para disfrutar de los largos días, eso sí, entre los horarios de verano, las vacaciones y los cierres de fábricas, si pierdes un tornillo, no esperes encontrarlo hasta que vuelva el cole.

Javier Nausia, Maria Magdalena Frau, Maria Antònia Duran y Martí Ribas. / MURPHY BROWN

En esta vuestra muy leída homilía dominical, no perdemos nada, y mucho menos el tiempo. No hemos faltado a ningún evento y os lo contamos todo a la voz de ya. ¡Que no se diga que aquí no estamos al pie del cañón!

1 Cierre del Mallorca Live Festival: Una Experiencia Inolvidable

No se puede negar que el fervor por los festivales es una realidad palpable. El Mallorca Live Festival (MLF) se destaca como único y diferente, considerado el más grande de nuestras islas y con una continuidad veraniega en Es Jardí.

Premiados y directivos de la escuela Eserp. / MURPHY BROWN

Durante tres intensas jornadas, el recinto del festival, anteriormente un parque acuático, vibró con la energía de más de 60.000 personas. Los conciertos ofrecieron un amplio abanico de actuaciones para todos los gustos, complementados con food trucks, un mercadillo y atracciones.

Entre todas las experiencias vividas este año, destaco la increíble actuación del legendario grupo británico Blondie, cuya vocalista, a sus 79 años, demostró una energía y un buen rollo impresionantes. También fue inolvidable la buena onda de Lori Meyers en su excelente directo, así como el escenario más divertido, organizado por segundo año consecutivo por el Bar Flexas con la genial Terremoto de Alcorcón al frente.

Juan García, Juan Pérez y Tomás y María Colomer. / MURPHY BROWN

Por cierto, les adelanto que el 12 de julio se celebrará el XX aniversario del Bar Flexas en el Parc de la Mar, una fiesta que promete ser épica. Esperemos que las instituciones públicas y las empresas locales apoyen este evento que se ha convertido en la gran fiesta del verano en Palma.

En cuanto a los comentarios personales, debo mencionar que la actuación de Pet Shop Boys, a pesar de las altas expectativas, no me impactó tanto como esperaba. Sin embargo, el MLF en su conjunto es una experiencia que realmente vale la pena, y ya estoy deseando conocer el cartel del 2025.

El Mallorca Live Festival es más que música: es una experiencia cultural y social que reúne lo mejor de la música, la gastronomía y el entretenimiento en un entorno único.

Isabel Vicens, la Princesa de Asturias, la infanta Sofía y Antonia Fornaris. / MURPHY BROWN

2 Final de curso en Eserp

Isabel Vicens y el rey Felipe VI. / MURPHY BROWN

En una emotiva ceremonia de graduación, Eserp Digital Business & Law School celebró el fin del curso académico 2023/2024 en el restaurante Nàutic del Real Club Náutico de Palma. Durante este evento, no solo se reconocieron los logros académicos de los alumnos de másters, MBA, programas Executive y Grado Superior, sino que también se entregaron galardones a destacadas entidades y personalidades por su excelencia y contribución en diversos ámbitos.

Los premiados de la noche fueron:

Abderrahim Ouadrassi, presidente de Euroafrica Foundation y alumno de Eserp, recibió el Premio al Mérito Emprendedor. Este galardón destaca su incansable labor en promover la cooperación, el diálogo y la asociación entre Europa y África.

Sara Arjona, Samuel Baah, Bijuca Balde y Abraham Abia. / MURPHY BROWN

OK Mobility, distinguida con el Premio al Mérito Empresarial por su excelencia en el ámbito empresarial. Othman Ktiri, fundador, CEO y Chairman, recogió el premio en representación de la empresa. Isabel Vicens Gelabert, presidenta ejecutiva de Agromallorca, fue reconocida con el Premio a la Trayectoria Empresarial por su continuo esfuerzo y destacada capacidad profesional en el ámbito hortofrutícola. El galardón fue recibido por Maria Esperança Pou Vicens en su nombre.

Associació Estel de Llevant, dedicada a apoyar a personas con trastornos de salud mental y a sus familiares, recibió el Premio al Mérito Entidad Social en reconocimiento a su valiosa labor.

Pere Nicolau y Tolo Cursach. / MURPHY BROWN

El encuentro estuvo lleno de alegría y orgullo, mientras los graduados brindaban por sus éxitos y por el emocionante camino que les espera. Fue un momento perfecto para celebrar el cierre de un ciclo académico y el comienzo de nuevas y prometedoras etapas profesionales.

3 Orden del Mérito Civil

El Palacio Real de Madrid se vistió de gala para celebrar el décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI. En el marco de esta significativa conmemoración, tuvo lugar la ceremonia más solemne: la imposición de las distinciones de la Orden del Mérito Civil a 19 personas, seleccionadas por su ejemplar dedicación y servicio a la sociedad en sus respectivas comunidades.

La Familia Real junto a los condecorados con la Orden del Mérito Civil. / MURPHY BROWN

Entre los distinguidos, en representación de la comunidad de las Illes Balears, fue condecorada la destacada empresaria Isabel Vicens, CEO de Agromallorca. Con casi 40 años al frente de la cooperativa agraria más grande de las islas, Vicens ha logrado posicionar su empresa como un referente en el sector primario, no solo en Balears, sino también a nivel nacional, así como ser reconocida por su incansable impulso a la sostenibilidad en los cultivos de las más de 40 fincas que gestionan, con cerca de 40.000 árboles frutales y otros cultivos.

Durante este emotivo acto, Isabel Vicens recibió la prestigiosa distinción de manos del rey Felipe VI, en presencia de la reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. La ceremonia fue un reflejo del compromiso y la dedicación de quienes, con su labor diaria, contribuyen al progreso y bienestar de la sociedad.4

Irene Clavijo, Toni Vich, Joan Adrover y Jonás Calvo. / MURPHY BROWN

4 Exposición ‘The Bridge’

La galería Esblank, en colaboración con The African Hub, ha dado vida a un proyecto excepcional titulado The Bridge. Esta exposición, protagonizada por dos de sus artistas más representativos, Samuel Baah y Bijuca Balde, es un hermoso ejemplo de unión, comunicación, intercambio y progreso. El objetivo de esta colaboración es nutrir y promover los diversos talentos africanos en el escenario global, creando un puente cultural entre continentes.

La serie de Samuel Baah, titulada The Permanent Tourist, destaca el trabajo y la supervivencia de aquellos que buscan un futuro mejor. En sus pinturas, el color dominante es el azul, que lejos de ser sereno o amable, es interpretado por Samuel como un símbolo de peligro. Sus obras expresan el miedo inherente a la migración y los viajes, reflejando la lucha y la esperanza de los migrantes.

Por otro lado, Bijuca Balde presenta su serie Madonna, en la que aborda el concepto del puente de una manera mística. A través de sus obras, Bijuca representa la figura de la mujer en una sociedad que continúa enfrentándose al dominio institucionalizado. El proyecto profundiza en las complejas maneras en que el patriarcado moldea y altera las percepciones sociales sobre el valor y las identidades de las mujeres.

The Bridge es una exposición que no solo celebra el talento artístico, sino que también invita a la reflexión sobre temas universales como la migración y la lucha por la igualdad de género. En un ambiente cálido y acogedor, la galería Esblank junto con su directora, Sara Arjona, convierten el lugar en un espacio de encuentro y diálogo, donde el arte actúa como un puente entre culturas y realidades distintas.

5 60 aniversario del Hotel de Mar

Meliá Hotels International, para celebrar el 60 aniversario del emblemático Hotel de Mar, ha presentado un libro que rinde tributo tanto a la icónica arquitectura del hotel, conocido cariñosamente como el ‘hotel de chocolate’, como a seis décadas dedicadas a ofrecer experiencias exclusivas en el ámbito de la hospitalidad.

Esta edición única y de tirada limitada se creó con el objetivo de conmemorar la labor del arquitecto catalán José Antonio Coderch de Sentmenat, así como la contribución de Federico Correa y Alfonso Milá, responsables del interiorismo del hotel. El libro también homenajea la lealtad de los empleados y huéspedes que han sido parte integral de la evolución del Hotel de Mar desde su inauguración en 1964.

Titulado Hotel de Mar, 1964 – 2024. 60 años del hotel de chocolate, el libro ha sido concebido en formato table book, con una elegante portada de tela. A lo largo de sus nueve capítulos, la obra recorre la rica historia del hotel, destacando los momentos y personajes que han marcado su trayectoria hasta el día de hoy.

El Hotel de Mar no es solo un lugar de alojamiento, sino un símbolo de elegancia y tradición que ha sabido reinventarse con el tiempo, manteniendo siempre su esencia y encanto originales. Este 60 aniversario es un homenaje a su rica historia y a todas las personas que han contribuido a su éxito a lo largo de los años. ¡Por muchos años más de hospitalidad y excelencia!

6 Premios Hormort ‘Construir el Futuro’

En una noche llena de emoción, Hormort, la empresa líder en fabricación de hormigón y mortero 100% mallorquina, celebró la primera edición de la Gala de Premios Hormort Construir el Futuro, en el Palau de Congressos de Palma. Hormort, con su firme compromiso hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, organizó este evento para reconocer y celebrar los logros más destacados en proyectos innovadores y sostenibles de bajo impacto en el paisaje urbano de Mallorca.

En esta primera edición, se otorgaron galardones en tres categorías principales:

Premio Hormort a la Innovación: Este galardón fue otorgado al proyecto ENVY, desarrollado por Jaime Salvá Architecture & Interior Design, destacando su enfoque innovador y creativo.

Premio Hormort a la Sostenibilidad: el proyecto Casa Eco-Pasiva de Miquel Lacomba Architects fue el merecedor de este premio, reconociendo su ejemplar compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Premio Hormort al Paisaje Urbano: El reconocimiento en esta categoría fue para el proyecto de 54 viviendas de promoción pública en Inca, desarrollado por Fortuny-Alventosa Morell Arquitectos, valorando su impacto positivo en el paisaje urbano y su contribución a la comunidad.

Además de estos premios, la gala tuvo un momento muy especial con la entrega de una beca a la excelencia estudiantil en arquitectura sostenible, dotada con 3.000 euros. Este galardón especial fue otorgado a Daniel Muñoz Luque, en reconocimiento a su innovadora investigación en sistemas constructivos sostenibles y su dedicación a la arquitectura ecológica. Esta beca le permitirá continuar su formación a través de un máster, apoyando así su prometedora carrera.

La velada estuvo marcada por un ambiente cálido y cercano, donde se compartieron anécdotas y se celebraron los logros de todos los galardonados. La Gala de Premios Hormort Construir el Futuro no solo destacó la excelencia en la arquitectura y el diseño, sino que también subrayó la importancia de construir un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.