Tancam juny amb música

Aquest cap de setmana acaba el mes de juny, el de la Nit més llarga i el dels focs de Sant Joan. I no hi ha res millor per acomiadar aquests dies del calendari que fer-ho amb música, a l’espera d’altres cites que ens arribaran el juliol i l’agost.

L’agenda comença avui matí quan a les 11 hores i a la Fundació Miró de Palma, tendrà lloc el Fòrum Internacional de piano a través de taules rodones i petits concerts amb diferents pianistes.

Com cada setmana, també avui matí (11.30h) ens espera Miquel Bennàssar a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró, una cita en la qual ens trobarem amb obres de Bach, de Sweelinck, Scheidemann i del mateix Bennàssar, qui farà una improvisació relacionada amb la nit de Sant Joan.

Si el que vos agrada és l’òpera teniu un maridatge de vi i cant a les vinyes Mortitx d’Escorca (19h), amb les veus de Begoña Gómez (mezzosoprano), Lluís Sintes (baríton) acompanyades al piano per Francesc Blanco.

Una hora més tard (20h) el Teatre Principal de Palma presenta l’espectacle de dansa Scroll amb la companyia Unaiuna, la qual relacionarà les xarxes socials amb la coreografia i el ball.

A la mateixa hora concert de Pitxorines a Can Lliro de Manacor.

Ja el vespre i a la finca Cas Músic de Sineu (22h), David Gómez presenta el seu espectacle pianístic Un piano y 200 velas.

Una mica abans en el teatre de Santanyí (21.30h) haurà començat la sessió que el cicle La Lluna en vers ens proposa per aquest dissabte, amb Xarim Aresté, que presenta el nou disc, Un Idioma nou.

Per a demà diumenge, a la Catedral, a la missa de les 10.30 hores, la Capella de la Seu, que dirigeix Joan Company, cantarà peces compostes pel Pare Francesc Batle, per tal de recordar-lo quan es cumpleixen tres mesos de la seva partida.

