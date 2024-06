Joan Trias: “En este oficio has de tener suerte pero también hay que trabajárselo mucho”

¿Por qué han decidido reflotar un grupo como Amb una Mica de Sort?

No ha sido un regreso muy meditado. Hace un tiempo reeditamos el primer disco de Amb una Mica de Sort coincidiendo con los 20 años de su lanzamiento y cuando nos volvimos a ver dijimos, entre cerveza y cerveza, “y si lo retomamos”. Cuando paramos el proyecto hace 20 años, el momento musical no era el adecuado para que continuáramos, las vidas nos habían llevado a otros sitios, y también la música, pero ahora ha sido a la inversa, se alinearon alineado las cosas y dijimos: por qué no.

¿Las canciones de hace dos décadas siguen vigentes?

No quiero sonar importante ni trascendente, pero escuchando las canciones, sobre todo las del segundo disco, ‘Cap control’, ya hablábamos de problemas medioambientales o de cómo la gente odia visceralmente por cosas estúpidas. Las redes sociales, en aquel momento, no tenían el papel que juegan ahora. También hablaban de sentimientos profundos, de cómo respetar a los demás, de cómo veíamos nuestra tierra, de cómo entendemos la cultura… Son temas que en el contexto actual continúan presentes y bien candentes cada día entre nosotros. Musicalmente también creo que aquellas canciones se aguantan por sí solas, con unas sonoridades y unas estructuras que no están muy alejadas de algunas cosas que salen ahora.

¿No le resulta frustrante ver cómo todo aquello que denunciaba hace veinte años sigue ahí?

Tristemente, sí. El mundo estaba mal hace veinte años, ahora está peor, y posiblemente dentro de veinte años más la cosa haya empeorado. Nos estamos cargando el planeta y nos peleamos duramente por cosas por la que no deberíamos enfrentarnos, como es el respeto a los demás y las culturas diferentes que conviven en un mismo lugar. Nos preocupamos más por nosotros mismos que por la gente que nos rodea. Nos enfadamos muy a menudo por cosas que antes considerábamos tonterías, y magnificamos tonterías que antes no eran nada. Lamentablemente esto va a más. La música te permite decir las cosas de un modo diferente, sin enfadarnos tanto.

¿Se han entregado a la tarea de crear nuevas canciones o será un ejercicio revival?

Habrá nuevas canciones, sí. A mí me gustaría mucho publicar un disco en directo, y ahí entrarían esas nuevas canciones. Es en el directo donde un músico se puede mostrar más. Aunque se detuvo el proyecto de Amb una Mica de Sort, como músico he seguido haciendo cosas todo este tiempo, y he vivido la música desde arriba de los escenarios, con otros grupos (como Random Risk), y también desde detrás, por mi trabajo como coordinador musical en IB3 Ràdio.

¿El pop seguirá siendo el lenguaje del grupo?

Hemos evolucionado, porque durante todo este tiempo hemos escuchado mucha más música y las influencias han cambiado. La magia de la música reside en que nunca dejas de aprender, pero la esencia sigue siendo la misma: el pop, la música un poco indie, alternativa, aquella que mira al rock, aunque también nos gusta abrirnos a otros sonidos… La configuración de la actual banda nos permitirá jugar con otras sonoridades, como un teclado más atmosférico. No me quiero comparar con ellos (risas) pero nos gusta mucho Kings of Leon, Arctic Monkeys, Interpol, Tame Impala… Vamos hacia estas nuevas texturas, más de estos tiempos.

¿Quiénes integran la actual banda?

Me acompañan los cofundadores Bernat Company (batería) y Toni Vidal (bajista), y hemos añadido a Sara Mingolla (Xanguito y otros proyectos) a los teclados, y Faust Morell a la guitarra. Con estas incorporaciones creemos que lograremos ese color distinto. Esperamos que funcione, porque no hemos vuelto para un solo bolo. Tenemos cosas que decir y lo queremos hacer sobre el escenario.

¿La suerte es importante en el oficio del músico?

Sí y no. Has de tener suerte, estar en el lugar y en el momento adecuado, pero también hay que trabajárselo mucho.

