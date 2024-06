Juan Jesús Rodríguez: «Verdi es quien descubrió realmente mi voz»

Vuelve a Palma, mucho tiempo después.

En Mallorca estuve haciendo La Traviata hace muchos años, en el Teatre Principal de Palma. Fue muy bonito. Mi hija acababa de nacer, hoy tiene 19 años, y en el teatro me trataron muy bien, también el público.

¿Qué ofrecerá el próximo jueves (día 27) en el Auditori del Conservatori (Palma, 19.30 horas)?

He preparado un programa en el que fusionamos danza y lírica, con el piano de Francesc Blanco. Veremos coreografías de alguna napolitana, de algún aria como Ombra mai fu, donde se ve el movimiento del canto. Todo el repertorio llega muy directo al corazón. Me encanta este formato, porque es muy íntimo, yo que estoy acostumbrado a los grandes teatros, donde no ves al público ni a la gente. De lo que se trata es de llevar la danza, la lírica, con mucha calidad, a todos los rincones. Hay gente que no tiene acceso a los grandes teatros, le resulta imposible, y llevar eso que hacemos en los grandes teatros a todos los rincones, es muy gratificante.

¿Cantar sin ver al público puede ser un contratiempo a la hora de conectar con él?

Llevo 30 años cantando, así que estoy entrenado para todo. Es verdad que es gratificante verle la cara al público, estar en contacto con los espectadores, pero un contacto más cercano también es más estresante porque cuando no ves al público no sabes lo que está pasando. Tu te metes en el escenario y dices, bueno, ya veremos lo que pasa, daré lo mejor de mí y ya está, pero cuando ves la reacción del público te puede descolocar un poco, tienes que estar más entrenado.

Se le anuncia en Palma como una de las 10 mejores voces verdianas del momento. ¿Qué le ha dado Verdi?

El año pasado me dieron el premio Tutto Verdi (a la mejor voz verdiana masculina, en estos galardones internacionales otorgados por ABAO) y estoy considerado uno de los mejores barítonos verdianos del momento. El repertorio que hago es verdiano, y Verdi para mí ha sido, además de permitirme interpretar y sacar todos mis colores y emociones, una escuela. Verdi es quien descubrió realmente mi voz.

¿Qué hace falta para cantar Verdi?

Tener una voz que supere la orquesta, que sepa expresar las emociones y que llegue al público. Creo que no hace falta nada más.

¿Verdi le sigue revelando secretos?

Siempre. Verdi es una maravilla, un compositor genial, un auténtico genio. Lo divino, lo mágico, no lo ves a primera vista, siempre que canto Rigoletto, por ejemplo, descubro algo nuevo, ya sea una palabra, una nota, un detalle...

El cantante lírico Juan Jesús Rodríguez / DM

Debutó hace 30 años, ¿qué recuerdos guarda de aquellos inicios?

Esta es una carrera de fondo. Yo soy de Huelva, y me acuerdo cuando cogí la maleta y con 20 años me fui a Madrid a empezar un camino. Fue muy duro al principio. Es una mezcla de sensaciones, porque también es verdad que te entregas a algo para lo que has nacido. En el camino te encuentras de todo, momentos buenos y otros malos, pero lo interesante es seguir tu corazón. Yo lo siento como una necesidad del alma.

¿Quiénes le ayudaron a iniciar el camino?

Al principio de todo yo estaba en una coral, en Huelva, y una señora que había estado en el Orfeón Donostiarra me dijo que tenía una voz lírica. Así que me preparé una romanza y un aria, me fui a Madrid, y allí me pillaron. En ese primer año de escuela, en Madrid, empecé a conectar con la lírica, porque realmente yo cantaba otras cosas. En aquel entonces los barítonos antiguos me gustaban mucho, pero también Vicente Sardinero, por ejemplo, Manuel Lanza, Carlos Álvarez... Bebía de todos lados y me documentaba y experimentaba sensaciones sin cesar.

¿Siente que atraviesa su momento más dulce?

Artísticamente, sí. Yo soy muy fiel a mí mismo, siempre he cantado lo que he querido, he podido elegir mi carrera, a veces en detrimento de lo económico, y de lo mundano, pero siempre he seguido mi corazón. ¿Podría estar en una fase top, solo en los mejores teatros del mundo? Sí, pero estoy muy contento con mi carrera. He estado en grandes teatros, como el Metropolitan o el Covent Garden, en Nápoles, Berlín, Zúrich… pero también me gusta ir a teatros de provincia y salas para sacar mi alma para todo el público.

¿Qué le reprocha a la escena actual?

Hace falta estar al servicio del corazón, el poder conmover al público, que todos los artistas, todos los directores, nos unamos en eso, en hacer un trabajo destinado a conmover y sensibilizar. Hay mucha tecnología y virtuosismo pero yo echo en falta eso: corazón.

Suscríbete para seguir leyendo