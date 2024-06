El rock’n’roll y power pop de Uni Boys llega a La Movida de Palma

Uni Boys, banda de Los Angeles que se graduó con matrícula de honor en power pop con su álbum Do It All Next Week (2022) y ahora está de regreso con Buy This Now, disco producido por Brian y Michael D’Addario de The Lemon Twigs en su estudio del East Williamsburg de Brooklyn, actuará en Palma, en La Movida, el próximo 26 de junio de la mano de la promotora Rudy Sessions.

El álbum está repleto de canciones de amor y soledad, de guitarras sonando a la gloriosa new wave y melodías pop clásicas de la costa oeste.

En sus temas, se mezclan armonías al más puro estilo Beach Boys y una gran variedad de teclados sonando a Power-Pop y Rock'n'Roll clásico.

Uni Boys están listos para comerse toda la escena con su marca única pero distintiva de rock'n'roll y Power Pop, tienen la grandeza de las bandas míticas de Power Pop de los 70,s, ganchos innegables, un encanto pop irresistible y sobre todo un rock'n'roll honesto

La velada tendrá el clásico aperitivo de lujo con el buen hacer a los platos de los socios de RUDY sessions.

