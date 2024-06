Clara Ingold le canta un narcocorrido a ‘la Paca’

‘El Chapo’ Guzmán, Vicente Carrillo Fuentes, el ‘Chino Ántrax’, ‘el Profe’… Todos los narcotraficantes más buscados tienen su narcocorrido, un subgénero musical de origen mexicano y de corte popular que bebe del corrido, la polca y el vals y que exalta los excesos, la violencia, el amor o el dinero. La música no conoce fronteras, como la droga, y Francisca Cortés, ‘la Paca’, una de las mayores narcotraficantes de la historia de España, que cumple condena en la cárcel de Palma, ya tiene su narcorrido, un «homenaje» que le brindan entre el respeto y el descaro Clara Ingold & The Silver Pickles, la banda que integran Mané Capilla, Juanmi Bosch y José Miquel Puigserver, ‘Púter’.

Enamorados de los narcocorridos

«Somos muy amantes de los narcocorridos y aquí tenemos a nuestra traficante balear, así que hemos querido hacerle este pequeño homenaje, una canción que lleva por título La Paca, con un videoclip que estrenaremos en la web del Mallorca Music Magazine el próximo 27 de junio», apunta Clara Ingold en el transcurso de un encuentro con este diario en el estudio Palam de Son Dameto, donde se gestó la historia de un grupo que nació durante el confinamiento y ha alcanzado cierta popularidad gracias a canciones como Ets un puta.

«En México -cuenta la cantante y guitarrista- suelen ser los narcos quienes encargan el narcocorrido al grupo musical pero en nuestro caso no ha sido así. No hemos hablado con la Paca y esperamos que no nos denuncie», señala Ingold.

El que fuera integrante de Cerebros Exprimidos, Juanmi Bosch, aclara que el narcocorrido conecta en cierta forma con el country, un lenguaje musical que defienden y que ensalza «la cultura de los forajidos», y recuerda que el corrido se enmarca en la música popular y que al final «son los mismos acordes, lo que cambia es el mensaje, la letra, la melodía de voz. A la hora de poner la música no nos hemos comido la cabeza», confiesa entre risas.

Clara Ingold & The Silver Pickles, en el estudio donde se grabó el narcocorrido 'La Paca' / Zafirus

Actuación en la cárcel

«Estaría perfecto presentar este tema en la cárcel de Palma, yo he tocado ahí un par de veces y me parecería bien», comenta el todoterreno Mané Capilla, un percusionista que ha estado en un sinfín de bandas, desde Furnish Time a Sunflowers, pasando por Trazom Tzara, José Domingo, Wonhkhaï o Rock&Press.

El videoclip que estrenarán el próximo jueves está inspirado en la canción Contrabando y traición de Los Tigres del Norte, el famoso grupo mexicano, con 6 Grammys y más de 30 millones de copias vendidas de sus discos. «Lo grabamos en el bar Micros de Palma, a primera hora de la mañana, o lo que es lo mismo, poco después de que cerraran», comentan en referencia a un cortometraje que firman Josep Orfila y Luis Ortas, ‘Tuyi’.

«Tanto la canción como el videoclip están hechos desde el respeto, no hay apología ni vamos contra ella. Simplemente contamos unos hechos, nada nuevo que no haya salido en los periódicos», subrayan Juanmi y ‘Púter’.

Conocido por su pertenencia a Satellites, en la actualidad The Cicely Satellites, ‘Púter’ siempre ha estado atento a los proyectos que surgen en la escena musical. «Con Clara y los Silver Pickles estoy haciendo música acústica de una manera que ya hace mucho tiempo quería hacer y también estoy metiendo la pata en estilos que no había explorado. Me lo paso muy bien con ellos y el grupo me aporta alegría. A veces se olvida que lo interesante y lo divertido de tocar es pasárselo bien».