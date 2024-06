Llum de lluna plena i de ciris

A vui vespre i a l’esplanada de davant l’estàtua de Crist Rei en el santuari de Sant Salvador de Felanitx, el pianista David Gómez oferirà un concert de piano, a l’aire lliure, només il·luminat pels reflexos de la lluna plena i per vuit-cents ciris. Serà, si més no, un espectacle visual, estètic, però també acústic, ja que durant la sessió, el pianista presentarà temes del seu darrer disc, titulat Vidda, que ha enregistrat amb la discogràfica Warner i que porta només una setmana a la venda. Un disc en el qual hi trobam un bon grapat de composicions pròpies, tot i que en algunes el compositor i intèrpret comparteix autoria amb Lauriane Orsini, Marta Cubas o Llanos García.

Per accedir al recinte, l’Ajuntament de Felanitx ha preparat uns transfers per tal que els assistents puguin fer-ho de manera ordenada i sense emprar els seus cotxes particulars, de fet la carretera es tallarà a partir de les 21 hores (la sessió començarà una hora més tard). Naturalment, també es pot pujar a la muntanya caminant. Per a apuntar-s’hi convé enviar un correu a aina.llull@felanitx.org.

A part d’aquesta nit musical, avui a Mallorca tenim altres propostes com per exemple la que ens proposa el cicle La Lluna en vers al jardí de la casa Villalonga a Binissalem amb Ferran Palau (21.30h); o la proposta jazzística a S’Escat amb el septet d’Alec Dankworth (20h). També avui (20h), tenim a Inca un concert del cicle Inclàssic al claustre de Sant Domingo i amb l’Orfeó l’Harpa d’Inca, el qual oferirà un repertori de música vocal contemporània. A la mateixa hora i a Sant Felip Neri de Palma, el pianista Llorenç Prats i la cantant Laura de la Fuente, interpretaran obres inèdites de l’arxiu de la congregació de Sant Felip al costat de fragments d’òpera i de música de cambra.

Tot, sense oblidar que podem començar el cap de setmana anant avui matí a l’església d’Alaró per escoltar el setmanal concert que presenta l’organista Miquel Bennàssar (11.30h).

Suscríbete para seguir leyendo