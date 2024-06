Pollença celebra mañana el Día de la Música, una fiesta en la que Palma pierde protagonismo

Pollença será el gran escenario del Día de la Música, una jornada que se celebra mañana y en la que los profesionales del sector saldrán a la calle para compartir sus propuestas con el público de un modo gratuito. Palma, a diferencia de años anteriores, apenas tendrá protagonismo en esta fiesta musical.

Este será la séptima edición de esta fiesta sonora en Pollença, que se podrá disfrutar como en años anteriores en distintos espacios. En la Plaça Seglars actuarán Sweet Duo (20 horas) y Bluestime (21h); en Plaça Vella, Dim Kids. Escola de Música de Pollença (de 19 a 22h), en Plaça de l’Almoïna, Spicy Lovers (20h) y De Txamba Na (21h); en el Passeig Saralegui del Port de Pollença, Vao Com Tudo (21h) y El Mago y los que salieron de la galera (22.30); y en la Plaça Major, The Strickets (19.30), The Machins (20.40h), Dr. Zhaska y la Banda del Misterio (22h) y The Hawaiians (23.15h). El ‘sus’ lo dará la Banda de Música de Pollença, a las 19 horas, con un pasacalles, y la guinda la pondrá una jam session en la Plaça Major.

Dr. Zhaska y la Banda del Misterio / @thor_schoof

Palma se queda sin música en las calles

En Palma, Can Tàpera, la nueva sede de la Fundació Sa Nostra, ofrecerá la actuación de Cumie Dunio, a partir de las 20 horas, con una entrada de 15 euros. La exintegrante del Cirque du Soleil utiliza el poder del sonido y su profunda presencia para crear una experiencia transformadora bajo el nombre de Healing Voice.

En el Castell de Bellver también habrá concierto, a cargo de los alumnos del Conservatori Professional de Música, a partir de las 20 horas. Se trata del único concierto programado este año desde el ayuntamiento de Palma.

Durante años fue el Consell quien se encargaba de organizar esta jornada, con la colaboración del ayuntamiento de Palma y de sellos musicales como Runaway, Blau, Espora Records o Bubota Discos. Ya en el año 2019 el Consell de Mallorca, por pereza, falta de previsión, olvido o cansancio, se desentendió del Día de la Música. La historia, en Palma, ha vuelto a repetirse.