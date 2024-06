Maria Carbonero regresa a la Casa 6A con una selección de sus paisajes emocionales

La pintora Maria Carbonero (Palma, 1956) vuelve a exponer en Palma, en la Casa 6A, en la calle Puresa, un espacio al que ha estado ligado desde sus inicios y donde ahora ha reunido una selección de pinturas y litografías sobre piedra, una veintena de obras en total que reflejan sus «paisajes emocionales», como define Bel Font, directora de la galería. Groc, una palabra corta, sonora y con «connotaciones de luz, alegría y bienestar», además de ser el color que ha utilizado la artista últimamente, es el título de esta muestra que se inaugura este viernes, 21 de junio, por la tarde y que se podrá visitar hasta septiembre. «Es una exposición muy limpia, soy yo», asegura Carbonero.

Groc es una selección de obras, están mezclados los cuadros más actuales con otros más antiguos. De hecho, una pintura de más de 30 años preside la entrada a la galería 6A y es la más diferente, por los colores y porque en ella salen tres mujeres con una vestimenta que podría ser africana. Acerca de la evolución de su arte, «cada día es diferente, pintas y nunca es igual. Es como salido de aquí [señala hacia sus entrañas], es una cosa que no puedes controlar», describe la artista.

Maria Carbonero tiene un lenguaje propio que se expresa a través de las caras que pinta, son su sello. «Al final todo me sobra, quiero poner florituras y las quito... Menos es más», afirma de sus cuadros. Dice que una obra está lista cuando siente que le habla.

Desde 2010, cuando fue reconocida como la artista del año por la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern balear, Carbonero no había vuelto a protagonizar una exposición individual en Palma, aunque sí ha participado en colectivas y no ha parado de pintar. Como siempre. «De pequeña, no podía ver un lápiz y un papel, siempre estaba pintando, todos los libros de la escuela pintados», recuerda de su pasión por la pintura.

Para Bel Font, este era el momento de volver a montar una exposición de Maria Carbonero, mostrando un diálogo entre las diferentes técnicas que domina la artista: óleo sobre tela, acrílico sobre tela y sobre papel, obra gráfica original...

El amarillo es el hilo conductor de la exposición. Algunas de las obras lo contienen, otras no, están pintadas en negro y su autora las ha seleccionado precisamente porque suponen un contraste. Hay algo de rojo, frecuente en sus cuadros. Cuando finalice esta exposición, Carbonero tiene previsto participar en una colectiva y también una individual en Bruselas.