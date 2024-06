B Jones: «Me encantaría ser un referente para las chicas, pero aún más para cualquier mujer»

Beatriz Martínez (Andújar, Jaén, 1983) es B Jones, una DJ que habrá actuado este año en 50 eventos y festivales por todo el mundo. Y este verano repetirá en el escenario principal de Tomorrowland, donde fue la primera española en pinchar. Este sábado estará en Son Fusteret, en The Dream Island.

¿Dónde la pillo?

Estoy en Egipto, llegué ayer [por el miércoles] y justo fui a tocar. Esta noche toco también aquí. Después voy a un festival en Zaragoza y al siguiente día estoy en Mallorca. Y después creo que en La Rioja. Y el lunes vuelvo a casa.

¿A Ibiza o a Jaén?

Volver a Ibiza. Yo vivo en Ibiza. Mi hija nació allí. Es mi casa.

¿Qué ha preparado para The Dream Island en Son Fusteret?

Bueno, tengo muchísima música nueva que la quiero estrenar este fin de semana allí. Es un festival en el que estuve el año pasado y la verdad es que la energía, la gente... Son miles de chavales que están en el festival, que se hace varias veces durante el verano, siempre está lleno y siempre todo funciona bien, que eso me sorprende con lo difícil que es.

B Jones. / Woo Media

Viajando por todo el mundo, pinchando y produciendo música. ¿Tiene la vida que soñaba cuando era pequeña?

En una parte sí. Tengo la vida que soñaba y estoy muy agradecida. Lo que sí es cierto es que cuando eres pequeña, en tus sueños no aparece cuánto tienes que trabajar por eso y cuántas cosas tienes que sacrificar. Pero me compensa porque, al final, todos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, tenemos que sacrificar muchas cosas y yo, por lo menos, lo estoy haciendo por la vida que yo he elegido.

¿Qué cosas ha sacrificado?

Bueno, he sacrificado mucho tiempo con mi familia, sobre todo mucho tiempo con mi hija. Lo que más me puede pesar es eso. Sí que es verdad que yo no he tenido una vida normal, de tener vacaciones en verano ni poder disfrutar... Las únicas fechas que siempre he respetado solo han sido el cumpleaños de mi hija y Nochebuena.

¿Siente que se ha convertido en un referente para las chicas que quieran ser DJ?

La verdad es que me encantaría, me encantaría que me vean y piensen «yo también puedo», chicas y mujeres, también. Yo tengo una hija, tengo mis responsabilidades como madre y me encantaría convertirme en un referente para las chicas, pero aún más para cualquier mujer en cualquier edad que quiera vivir el sueño que tiene y se sienta limitada, o por ser madre o por la vida que nos establece ser mujer y las responsabilidades.

O porque parece que a partir de cierta edad ya no se pueden perseguir sueños...

Claro, sí, parece que llegamos a un momento en que nuestra vida se tiene que limitar a ser correctos, ¿sabes? A pagar el alquiler, la hipoteca, a cuidar de los niños, a tener un trabajo estable, a estar siempre en la cena, a estar siempre... Entonces, que cualquier mujer a cualquier edad sienta, me vea y diga: «Yo también puedo, si ella ha podido». ¿Sabes que yo ya era madre cuando empecé todo esto?

¿Y cómo empezó como DJ?

Fue un momento bastante malo en mi vida, fue un momento malo, porque yo fui madre muy joven, me quedé sola, estuve luchando... y luego me vino otro momento malo, ¿sabes? Y me vi que solo vivía, pues lo que te explicaba, para cumplir las normas, pagar la casa, estar en la cena para la niña, llevarla al colegio, intentar sobrevivir, pero que no estaba haciendo nada por mí, yo estaba trabajando desde muy, muy joven. Y fue en un momento de depresión en mi vida que dije «vale, si estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer y no soy feliz y tampoco me salen las cosas bien, pues voy a hacer algo que de verdad yo quiera hacer con mi vida». Y bueno, y así fue. Me lancé a la aventura, sin dinero, sin manager, sin nada, pero tenía claro que quería hacer eso.

Una sesión de B Jones. / Woo Media

Se dice que la música electrónica es un terreno más de hombres. ¿Es así?

No, yo no creo que tanto. A ver, cuando era pequeña nunca había visto una mujer DJ, por cualquier razón, no lo sé, la mujer no se había atrevido, pero bueno, había otras profesiones también, como policía o bombero, en las que antes la mujer no estaba ahí. La de DJ, yo creo que es por la vida que tiene un DJ, es muy difícil compaginar con vida familiar, ser madre... Yo creo que la mujer hace años tenía establecidos unos parámetros de vida y ser DJ no cuadraba. Y ahora somos más libres. Las grandes managers son mujeres, muchas grandes artistas que están despuntando en la electrónica son mujeres y están marcando la diferencia, ahora el mundo de la electrónica es mucho más mixto. Todavía queda mucho por hacer, como en el mundo general queda mucho por hacer, por igualdad, pero el mundo de la electrónica, yo creo, va en buen camino.

¿Se ha marcado alguna meta?

Sí, tengo un sueño. Al margen de que sigo ahí, día a día, y ahora he empezado con mi sello Arryba Music, trabajando mucho en sacar música de otros artistas, en crear cosas diferentes, mi gran sueño siempre es que una de mis canciones llega a ser un hit, llega a ser ese tipo de canción que la gente la escucha y la canta, sin ni siquiera saber de quién es la canción.

¿Qué busca con su sello Arryba?

Es una comunidad. Me he encontrado muchos problemas por el idioma, es muy difícil hablar español en la música electrónica porque todo es en inglés y yo al final aprendí inglés, me costó muchísimo, pero lo aprendí. Hasta tengo un novio inglés ahora. Pero es una barrera, los contratos, todo está en inglés. Es el idioma universal y es normal. Pero ¿por qué no crear un sello en español donde los contratos sean en español? Donde doy prioridad a hispanohablantes, españoles, Latinoamérica y también crear una comunidad donde compartamos música y donde nos apoyemos hablando nuestro idioma.

Repite en el festival Tomorrowland, en Bélgica. ¿Cómo se siente?

El mes de antes es estresante, porque quiero hacer el mejor set, innovador, pero que conecte con la gente, con energía, nuevas tendencias, mezclar y me quiero hacer toda la música del set, entonces vivo estresada. Ahora, cuando ya lo tengo y, sobre todo, el mismo día, espero que este año pase igual, me levanto feliz, segura y todo va bien. Pero el mes de antes es como un parto muy largo en contracciones.

B Jones, en una imagen promocional. / Woo Media

Suscríbete para seguir leyendo