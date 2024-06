El Atlàntida Mallorca Film Fest se inaugurará con 'Isla perdida', dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Matt Dillon, quien también viajará a Palma

Atlàntida Mallorca Film Fest ha presentado hoy su 14ª edición. Jaume Ripoll, director del festival, ha sido el encargado de desvelar la programación de la edición presencial del festival desde el Cine Doré de Madrid.

Atlàntida Mallorca Film Fest tendrá su inauguración el 20 de julio con el estreno mundial de Isla perdida, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Matt Dillon y Aida Folch, que viajarán a Mallorca para acompañar la proyección. Es el segundo thriller en la carrera del oscarizado Fernando Trueba después de la extraordinaria El sueño del mono loco.

La gala contará también con la actuación musical de Maria Hein y la entrega del Premio Master of Cinema 2023 a Liv Ullmann que no pudo recoger en la pasada edición debido a la huelga de actores de Hollywood. Ullmann impartirá una charla con el público balear el sábado 20 de julio en Es Baluard.

Durante 10 días, entre el 19 y el 28 de julio, Palma se convertirá en la sede física de este ya consolidado festival de cine, música, charlas y encuentros de la industria. AMFF Proyectará 105 largometrajes, 16 cortometrajes, lo que supone un 35% más que la edición anterior y más de un 60% de las proyecciones serán premieres nacionales . AMFF2024 acogerá 21 conciertos y más de 300 invitados de la industria audiovisual se darán cita en la capital balear.

El domingo 21 de julio, el emblemático espacio de La Misericòrdia acogerá una gala especial en la que por primera vez se entregará el Premio Masters of Cinema a un cineasta español, el director Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, ganador de 4 premios Goya y nominado al Oscar por su última película La sociedad de la nieve, se ha consolidado como uno de los cineastas españoles más aclamados, entre el público y la crítica de todo el mundo.

Bayona realizará una charla con estudiantes de audiovisual y público cinéfilo el lunes 22 de julio a las 11.30h en Es Baluard.

El cineasta español no será el único premio especial de esta edición. Los días 25 y 28 de julio se entregarán los Masters of Cinema al director y guionista Montxo Armendáriz y al oscarizado actor y productor Michael Douglas quien clausurará el festival recogiendo el galardón que honrará una carrera legendaria.

Montxo Armendáriz, cineasta / Efe

Montxo Armendáriz

El Atlàntida celebrará la carrera de Montxo Armendáriz con la proyección de Historias del Kronen, crónica de la generación de los 90 basada en la novela autobiográfica de J.A. Mañas. Un hito del cine español que reunió a más de 700.000 espectadores en las salas, compitió en el Festival de Cannes y encumbró la carrera de su cuarteto protagonista.

AMFF cerrará su edición presencial el 28 de julio con la gala de entrega de premios del jurado, la crítica y el público. Tras los galardones tendrá lugar la proyección de Volveréis, la nueva película de Jonás Trueba, protagonizada por Itsaso Arana y Vito Sanz, ganadora del premio a la Mejor Película Europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Volveréis tendrá su estreno nacional en AMFF y posteriormente llegará a las salas de cine españolas de la mano de Elastica.

Estrenos

Entre las películas que formarán parte de la programación de la 14ª edición de Atlàntida Mallorca Film Fest destacan grandes premieres que situarán Mallorca como el epicentro del cine europeo.

Una de las presencias más llamativas será la del cineasta Atom Egoyan, uno de los directores canadienses más importantes de la historia. Nominado a 2 Oscar y ganador de 6 premios en los Festivales de Cannes, Berlín y Venecia. Atom Egoyan presentará en AMFF su último trabajo, Seven Veils, un thriller psicológico protagonizado por Amanda Seyfried.

Otra de las citas imprescindibles de AMFF será el estreno de Las balconettes, dirigida, coescrita y protagonizada por Noémie Merlant, una película dispuesta a ofender y entusiasmar a partes desiguales.

Atlàntida también acogerá la premiere de Las reinas del drama de Alexis Langlois, film que cuenta con cameos de Asia Argento y Alma Jodorowsky y la participación de Bilal Hassani, representante de Eurovisión en Francia en 2019.

El musical romántico Carmen, dirigido por el genio de la danza Benjamin Millepied, que debuta en esta cinta como director. Un clásico literario adaptado para una nueva generación que cuenta con las interpretaciones de Paul Mescal, Melissa Barrera y Rossy de Palma, persecuciones policiales y canciones de Julieta Venegas.

Y con contenido musical también llegan premieres como Blur to the end dirigido por Toby L, que retrata el reencuentro tras 8 años de separación de uno de los grupos más venerados de la historia. Cuatro viejos amigos que se enfrentan a nuevas canciones, muchos recuerdos y un concierto en Wembley.

Otro grupo, en este caso patrio, protagonizará las noches de Atlàntida. Stay Homas, la banda que no debió existir, un documental musical dirigido por Oriol Gispert, Nick Bolger, Ramon Balagué en el que descubriréis cómo gestionaron el éxito, el fin del confinamiento y los vaivenes de su amistad, Klaus, Guillem y Rai.

Completan esta sección títulos como Squash sunset, comedia fantástica dirigida por David Zellner, Nathan Zellnep; el biopic musical Kneecap dirigido por Rich Peppiatt, The soul eater de Julien Maury y Alexanfdre Bustillo, Eternal de Ulaa Salim, In camera de Nappsah Khalid o Lubo de Giorgio Diritti.

La sección Atlàntida Politics estrenará títulos tan potentes como el documental ganador del Festival de Berlín No other land, dirigido por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor, o Occupied City del ganador del Óscar Steve McQueen, uno de los directores más aclamados de la actualidad.

Sección oficial

29 largometrajes componen la Sección Oficial, de los cuales 13 largometrajes pertenecen a la Sección Oficial Nacional. Entre ellos destaca el estreno español de Al margen, la primera película documental de Eduardo Casanova, una historia que habla de lo más oscuro de la mente humana.

Otros títulos que integran esta sección son Diosa de Cyprien Clément-Delmas, Rock Bottom de María Tremor, El aspirante de Juan Gautier, Una película barata de Osama Chami, La revolución de las musas de María Lorente, Juno Álvarez y Yaiza de Lamo, Territory de Álex Galán, Valenciana de Jordi Núñez, Solos en la noche de Guillermo Rojas, Saturno de Daniel Tornero, Un lugar común de Celia Giraldo, Reír, cantar tal vez llorar de Marc Ferrer, Solo arrojaron de Adrià Pagés, y la proyección especial de On the go, de María Gisèle Royo y Julia de Castro.

Además de estos títulos, forman parte de esta sección las películas de inauguración, Isla perdida y clausura Volveréis, ambas fuera de competición.

Michael Douglas será homenajeado en Palma / Reuters

Georgina Amorós, Llucia Ramis y Gaël Nouaille formarán el jurado de la mejor película nacional, Premio Dama Agustín Villaronga dotado con 5.000€.

En la sección oficial internacional, dirigida al público joven, se proyectarán las cintas First Case de Victoria Musiedlak, La profesora de literatura de Katalin Moldovai, Birthday Girl de Michael Noer, Calor brutal de Albert Hospodarsky, La venus de plata de Héléna Klotz, Chica por un día de Jean-Claude Monod, Rossosperanza de Annarita Zambrano, Los 3 fantásticos de Michaël Dichter, Grito silencioso de Johnny Barrington, El joven chamánde Purev-Ochir, Baan de Leonor Teles, Dormitory de Nehir Tuna y Más allá de las montañas de Mohammed Ben Attia.

El jurado de la Sección Oficial internacional está compuesto por las actrices: Greta Fernández y Berta Prieto, la cineasta Alauda Ruiz de Azúa junto a tres jóvenes estudiantes: Candela Benedetta, Daniela Pont y Pau Gelabert, y cuenta con un premio dotado en 10.000€

Como es habitual en Atlàntida, el festival tendrá una importante presencia de talento balear con títulos como El Salón, de Pere Antoni Sastre, sobre el mítico y pionero local de transformismo Café-Teatro-Salón en Menorca; Cien Libros Juntas, de Marga Melià, una oda a los clubs de lectura femeninos, Benín, infancia robada, de los ganadores del Goya Carles Bover y Julio Pérez del Campo; Un paseo por el Borne, dirigida por Nick Igea y protagonizada por Rodolfo Sancho; 64 cases, de Carles Gisper, sobre el problema de la vivienda en Mallorca y La Carga, de Miguel Eek, sobre las nuevas masculinidades. La sección se cerrará con dos sesiones dedicadas al cortometraje balear. El jurado de la sección talent balear está integrado por Joan Carles Martorell, Josep Orfila y Eugenia Sampedro.

Ciclos

La edición 14 de AMFF dedicará un ciclo a la directora más importante de la historia del cine, Chantal Akerman. La retrospectiva realizará un repaso de sus películas más emblemáticas además del estreno de dos remasterizaciones inéditas en España: la comedia musical “Golden Eighties” y el film coral “Histoires d'Amérique”.

La retrospectiva incluirá “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, que en 2022 fue encumbrada como la mejor película de todos los tiempos por la prestigiosa revista Sight & Sound, así como algunas de sus obras más queridas, “Los Encuentros de Anna” o “Je tu il elle”.

Cartel musical, conciertos Rosa Blanca

Uno de los grandes atractivos de la 14 edición de AMFFF será su Line up musical, con lo mejor del panorama nacional. En Mallorca se darán cita 21 grandes músicos, encabezados por Alizz, Nebulossa y Alfred Garcias. A ellos les acompañarán tres de los artistas más excitantes del panorama nacional como son Rusowsky, Ralphie Choo y Pablopablo, o una leyenda de la música nacional Cristina Rosenvinge, junto con emergentes que aspiran a una rápida consagración como Julieta, Maria Hein, Clara Peya, las divertidas bandas de indie Morreo y Fades, los cantautores Vicente Navarro y Miquel Serra. También participarán en sesión dj Aina Losange, Sideways y Ojeras Hidratadas.

El pianista británico James Rhodes será el encargado de clausurar el festival balear con un concierto especial para los espectadores de La Misericordia.

Sobre AMFF

Atlàntida Mallorca Film Fest se celebrará de forma presencial en Palma de Mallorca desde el 19 al 28 de julio, y tendrá su edición online del 20 de julio al 20 de agosto en la plataforma Filmin. Los espacios oficiales del certamen son lugares tan emblemáticos de Palma como La Misericordia, Ses Voltes,

CineCiutat, Es Baluard, Teatre Principal de Inca y HM Palma Blanc, un reclamo imprescindible para los visitantes de Balears, que convierten durante una semana a la capital de Mallorca, en el centro de la cultura europea.

Además, con el objetivo de acercar las propuestas de AMFF al público, las actividades desarrolladas en espacios exteriores serán gratuitas y las proyecciones en salas de cine tendrán un precio reducido de 4€.

Podéis consultar la programación completa y la compra de entradas en: www.atlantidafilmfestival.com

En los próximos días, se dará a conocer la programación online de Atlàntida Mallorca Film Festival.