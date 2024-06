El Casal Solleric se abre a la sobriedad y minimalismo de Frank Gerritz

El Casal Solleric ha presentado hoy la exposición Frank Gerritz. Then and There, que se inaugurará este jueves, a las 20 horas, y podrá ser visitada hasta el próximo 8 de septiembre, en la planta noble del edificio.

La convocatoria informativa, que ha tenido lugar en este mismo espacio cultural, ha contado con la presencia del artista, además del comisario de la muestra, Luis Juan de Sentmenat García-Ruiz; el galerista Xavier Fiol; el regidor de Cultura Javier Bonet; y el coordinador de Cultura i Arts Visuals del Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta.

Artista de incuestionable relevancia internacional

Nacido en 1964 en la ciudad alemana de Hamburgo, donde reside habitualmente, Frank Gerritz es, según ha señalado el regidor, «un autor de incuestionable relevancia internacional». De hecho, su obra está presente en importantes museos y colecciones privadas, y ha podido ser visitada en algunas de las grandes capitales europeas del arte, empezando por su país de origen, Alemania, y también en Francia, Inglaterra, Suiza, Dinamarca, o, ya fuera de Europa, Japón y Estados Unidos.

En España, la principal vinculación de Gerritz es con Palma, y, concretamente, con la galería Xavier Fiol, con la que, en palabras del también primer teniente de alcalde, «mantiene una íntima conexión», que le ha conducido a presentar exposiciones como la que realizó para XF Proyectos de Madrid, en 2023; Art is Hope, Art is Life, en 2020, o Titanium Light, en 2019, en la sede de Palma.

En 2020, Frank Gerritz estuvo presente en la muestra 30 years anniversary, y, yendo más atrás en el tiempo, inauguró Duett, en 2017, y formó parte de 25th Anniversary, en 2014.

Sobre la exposición Frank Gerritz. Then and There, Bonet ha remarcado el hecho de que «se inscribe plenamente en las coordenadas que habitualmente han caracterizado las propuestas de este autor, marcadas por la sobriedad y la apuesta por el minimalismo».

A la hora de analizar la aportación artística de Frank Gerritz, los expertos hacen hincapié, como ha recordado Bonet, «en la falta de ornamento de sus creaciones a través del uso predominante del color negro».

Abogado de profesión, el comisario Luis Juan de Sentmenat García-Ruiz se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y, posteriormente, cursó estudios de Grado en Ciencias Políticas y en Historia del Arte, en la UNED, además de obtener un Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la UIB.

A lo largo de su intervención, Javier Bonet ha celebrado que, un año después del inicio de la presente legislatura en el Ajuntament de Palma, «el camino que desde el gobierno municipal nos propusimos recorrer desde el minuto cero, se está cumpliendo al cien por cien».

La meta, según ha afirmado, «es hacer de esta ciudad un referente de la cultura, tanto en el contexto nacional como internacional, programando exposiciones de primer nivel, acogiendo la obra de los artistas más destacados, y otorgando a equipamientos como el Solleric o Can Balaguer la consideración de espacios públicos que aspiran a la excelencia». n