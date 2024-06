Álvaro Sans: «El Hotel de Mar Gran Meliá es sin duda un icono del Mediterráneo»

Hotel de Mar Gran Meliá celebra este 2024 sesenta años de trayectoria dedicada a la hospitalidad y la marca de lujo conmemora su recorrido con Hotel de Mar, 1964 - 2024. 60 años del hotel de chocolate, un libro que homenajea el trabajo de Coderch, Correa y Milá, y la evolución, hasta hoy, de un establecimiento que se ha adaptado a los nuevos tiempos manteniendo siempre el estilo inicial y las icónicas baldosas chocolate. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo otras acciones como la colaboración con la gran dama de la moda italiana, Alberta Ferretti que ha diseñado el nuevo Bombon Pool Club, marcando el comienzo de una nueva era. Los icónicos estampados tie-dye de Alberta Ferretti inundan la zona de la piscina de tonos azules, mientras que la playa y el bar de la piscina presentan diseños en tonos beige del beach club. Por otro lado se ha dado un gran giro en la nueva carta y la propuesta gastronómica.

Vista aérea del Hotel de Mar de Illetes / S. B.

El proceso de creación del libro ha implicado múltiples tareas de investigación y documentación. Se han visitado los archivos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que conservan los fondos de José Antonio Coderch, el arquitecto del hotel, Federico Correa y Alfonso Milá -que asumieron el interiorismo- y de Oriol Maspons -que fotografió muchos de los trabajos de Coderch, Correa y Milá.

En los archivos se han encontrado joyas de la historia de la arquitectura en forma de planos, fotografías del hotel en construcción y en sus primeros años, bocetos y dibujos de Correa y Milá, y correspondencia de 1962 -cuando el trágicamente fallecido de forma prematura en accidente aéreo Tomeu Buadas, perteneciente a una familia pionera en hoteles de lujo en Mallorca como el Hotel Maricel o el Hotel Formentor, solicita el encargo a el arquitecto catalán José Antonio Coderch de Sentmenat - hasta 1964 -cuando termina la obra y se inaugura el hotel. Todos estos documentos estaban por digitalizar, un trabajo que asumió Meliá Hotels International que adquirió el hotel a la familia Buadas.

En el archivo del grupo Sol Meliá se encontraron también planos y alzados originales del edificio, que también se digitalizaron y forman parte del libro. Como resultado, un recorrido desde su construcción hasta el hotel en nuestros días. Es un homenaje a su arquitectura, al diseño de interiores, al arte, al entorno, a su historia, a los huéspedes que ha alojado y al equipo humano que ha formado y forma hoy parte de la familia de Hotel de Mar Gran Meliá. «La reforma se ha llevado a cabo con mucho respeto. Siempre se ha mantenido la arquitectura del edificio sin perder nada del edificio original. Las intervenciones de arquitectura se han hecho siempre en los espacios exteriores que no había intervenido Coderch», declara Álvaro Sans, arquitecto del grupo Meliá. Es la quinta generación de una familia dedicada a la ingeniería civil y la arquitectura. Con más de 200 hoteles a las espaldas, ha conseguido conquistar el mundo con sus emblemáticos diseños en más de 20 países de 4 continentes. Su estudio Álvaro Sans Arquitectura Hotelera es especialista en desarrollo de programa hotelero y proyecto básico de arquitectura de resorts, hoteles y urbanismo hotelero residencial. El mayor especialista en arquitectura hotelera celebra también en 2024, 40 años diseñando hoteles. «La verdad es que no he tenido tiempo de mirar atrás pero son muchos, en muchos países, lo más importante es que transmitan sensaciones y que tengan alma. Esta pasión me la trasmitió Gabriel Escarrer Julià con el que tuve el honor y el placer de viajar por medio mundo diseñando hoteles para la cadena».

El libro sobre el Hotel de Mar / S. B.

El arquitecto en su momento incluso pasó su noche de bodas en el Hotel de Mar. «Este hotel es sin duda uno de los mejores edificios del Mediterráneo, en un solar único. Su fachada principal se abre al mar con la orientación E y SE que es la mejor para el verano, y se cierra al Oeste, en su fachada de la entrada que da a la calle y al calor del verano. Esto hace que el cliente tenga una sensación de bienestar, al vivir aislado del ruido y abierto a la brisa del mar. El nombre del Hotel de Mar no puede ser más acertado, es lo que trasmite este hotel», explica Sans y añade: «Por su arquitectura es sin lugar a dudas un hotel icónico. Considero que las mejoras que hemos realizado en las exteriores han hecho que el hotel sea del siglo XXI, adaptando las mismas a la nueva forma de entender la vida que es en el exterior, sobre todo después del covid. Hemos diseñado los exteriores del hotel como un gran salón al aire libre, con una nueva piscina con un área espectacular de camas balinesas, nuevas terrazas para los restaurantes, nuevo Beach club Bombon, pabellones que crean verdaderos salones abiertos al mar».

El libro Hotel de Mar, 1964 - 2024. 60 años del hotel de chocolate por el momento no estará a la venta. Es una edición limitada gratuita que se ofrecerá a los clientes del hotel y amigos del mundo de la arquitectura y la cultura. Aun así, visto el éxito del formato y del contenido, no se descarta que en el futuro se haga una edición que esté disponible también en inglés para aquellos amantes de las historias de hotel. El libro se presentará el 20 de junio en Hotel de Mar en un acto privado con personalidades del mundo de la cultura, el diseño y la arquitectura, y con el equipo de la firma Gran Meliá.

