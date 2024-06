El talento balear, protagonista del Mallorca Live Festival

Si a la segunda jornada del Mallorca Live Festival 2024 tuviéramos que titularla como si de una películas se tratase, quedaría algo como ‘El talento balear contraataca’. El recinto de Calvià fue anoche testigo del enorme potencial que reside en las islas, con las actuaciones de verdaderas jóvenes promesas como Aina Losange y FADES, o los establecidos Guille Wheel & The Waves, entre muchos otros. Encabezando el cartel, Michael Kiwanuka, Lori Meyers y Underwold no defraudaron y elevaron el ambiente hasta el máximo nivel.

Un reto a la altura

El segundo de día del Mallorca Live Festival tenía un desafío considerable: superar, o por lo menos igualar, la jornada anterior. Una jornada que había visto a Blondie y Rels B convertirse en objeto de todas las miradas y dejar a los 21 mil asistentes que allí se reunieron en un estado de euforia y sentimentalismo colectivo. Si bien el color fue diferente, se puede afirmar que los artistas locales se encargaron de cumplir con creces el objetivo de mantener el entusiasmo y la calidad del evento musical.

Lo mejor de las islas

La jornada la inauguraron El Cairo, directos desde la isla vecina, Menorca, para dar paso a Guillermo Borràs y Berto Meana, de Guille Wheel and the Waves, que recordaron su Summer Breeze, nombrada Mejor Canción Balear de 2023. Paralelamente, en el escenario The Club, patrocinado por Flexas, Aina Losange pinchaba los mejores temas de música urbana -desde Rosalía hasta Bad Gyal- y FADES se hacía con el aplauso del público con sus virales y desprejuizadas actuaciones, como Gay Revenge, un sample de Idò un Cafè de Maria Hein. Un entramado de autotune, extensiones y bailes que lanzó un mensaje claro: la música será inclusiva, o no será.

De Mallorca, el festival también acogió las actuaciones de Papa Topo y The Ripples: una prueba más de que las islas son un campo en el que se cultivan los mejores artistas.

«Actuar en el Mallorca Live Festival ha sido una oportunidad que nos ha brindado la Terremoto de Alcorcón y gracias al bar Flexas hemos podido estar en un cartel tan importante, sobre todo en un festival en Mallorca que ha apostado por el talento local, algo muy necesario», comentaron los integrantes de FADES a este medio después de su actuación.

«Nos consideramos muy afortunados de que haya apostado por nuestro proyecto y el público nos ha recibido súper bien. Si tuviéramos que poner un ‘pero’, porque siempre hay alguno, es que la participación local se ha quedado en algo anecdótico», añadieron reivindicando mejores horarios y condiciones para los artistas locales en futuras entregas del evento balear.

FADES durante su actuación en el Mallorca Live Festival 2024. / Guillem Bosch

Música hasta el amanecer

El escenario Innside fue, de nuevo, el epicentro de la música nacional y más puntera del momento: Pepe y Vizio aseguraron una buena fiesta con su dembow, mientras que María José Llergo embelesó al público con su timbre terso y complicada técnica cantaora. La ganadora del Goya a Mejor Canción Original en 2022 por Mediterráneo, conquistó a esta isla del Mediterráneo con un flamenco de autor dulce y onírico.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la muestra de apoyo a Palestina que protagonizó la andaluza: aceptó una bandera del país en conflicto y la ató a su micrófono durante todo el concierto como muestra de solidaridad por la causa.

Lori Meyers animó a todo el mundo a «emborracharse». Este clásico de los festivales tiene controlada la fórmula para ofrecer conciertos vibrantes con sello propio, gracias a los irrefutables temas de siempre, como Hacerte volar y Mi realidad. La fiesta culminó con The K’s, 2MANYDJS y Eris Drew junto a Octo Octa, quienes mantuvieron al público bailando hasta bien entrada la madrugada.

Grandes clásicos y rock madrileño

Por último, la instalación más grande del festival, el escenario Estrella Damm, con su siamés, el escenario Endesa, fueron los más multitudinarios. Destacaron las actuaciones de Niña Polaca, con su sonido ‘de garaje’ más madrileño, y Jeff Rosenstock desde Estados Unidos.

Michael Kiwanuka revivió los mayores éxitos de su aclamado álbum Love & Hate, además de repasar temas de Kiwanuka, su última publicación. Underwold aterrizó desde Romford, Inglaterra, para hacer vibrar el recinto del Mallorca Live Festival con su característica electrónica que evoca los mejores sonidos de los ochenta y noventa. Repasaron temas Born Slippy o Cowgirl, además de presentar su último trabajo por primera vez en la isla Fen Violet, junto a Kettama.

Sin duda, una jornada que se aseguró ofrecer algo para todos los gustos: desde música variada hasta mercadillos con puestos de artesanía local, pasando por una amplia oferta gastronómica y actividades de ocio como un juego inspirado en ‘Humor Amarillo’ u otro que consistía en adivinar canciones.

Los diversos emplazamientos ofrecieron además el marco perfecto para capturar instantáneas con las que recordar esta edición del Mallorca Live Festival 2024 y compartirlas en redes sociales. La segunda noche del aclamado evento mallorquín dejó claro que la música no tiene fronteras y que las Islas Baleares son un hervidero de talento y creatividad.