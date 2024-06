Resaca de Rels B en el Mallorca Live Festival

Rels B preguntó en su concierto: “¿Estamos enamorados o desenamorados?”. Y aunque hubiera algún que otro corazón roto, todos coincidieron en sentir lo primero con el cantante y su música. El mallorquín, referente indiscutible de la escena urbana internacional, coronó la primera noche del Mallorca Live Festival 2024 con un repaso de sus mejores éxitos y su nuevo álbum, ‘a new star (1 9 9 3)’.

Un repertorio de canciones inolvidable

Con una asistencia récord de 21.000 personas, el recinto se llenó de fans del cantante que esperaron ansiosos los cinco minutos de retraso hasta que Rels B apareció en escena, decidido a reactivar el Mallorca Live Festival después de la actuación de Blondie en ese mismo escenario unos momentos antes. De forma paralela, sucedía la cita de Love of Lesbian en el mismo recinto: caras de felicidad, brillo en los ojos e incendios de nieve. Una noche inolvidable para muchos, que por un momento desearon poder estar en dos sitios a la vez.

El cantante mallorquín repasó sus mejores éxitos, como ‘Mejor no nos vemos’, ‘lo que hay x aquí’ o ‘La Vida Sin Ti’. No sabemos si la vida sin ti, Daniel, sería igual que un mechero sin piedra, pero esperamos no tener que averiguarlo en mucho tiempo.

"Que viva la isla, joder", exclamó Rels B. Tras sus recientes actuaciones en la isla, como la remarcable cita en la noche de San Sebastià 2022 en el Parc de Sa Riera de Palma, el cantante urbano volvió, esta vez al recinto Mallorca Live Festival en Calvià, con una puesta en escena caso megalofóbica, visuales que recogían la esencia del Mediterráneo, un coro de "reinas" y una banda polifacética, capaz de lanzar los mejores beats o sentarse frente a un piano de cola.

Una carta de amor a Mallorca

Para acabar, en palabras de Rels B, “el himno de Mallorca”, el tema ‘Un Verano en Mallorca’ que sirvió de disparo de salida para la temporada en la isla. No dudó en demostrar su agradecimiento por su ciudad natal, vistiendo la camiseta del RCD Mallorca y declarando: “Me he dado cuenta de que te amo”. Una cita llena de “corazones partidos” y lágrimas enamoradas de este isleño y su música nacidos del Mediterráneo.