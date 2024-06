Mallorca Live Festival: Blondie se come la isla

Blondie, el grupo que desde los bajos fondos de Nueva York conquistó los cinco continentes, triunfó ayer en el Mallorca Live Festival, terreno en el que la banda de Debbie Harry se estrenó en una primera jornada de un festival que alcanzó uno de sus momentos inolvidables con la aparición de Rels B ante 21.000 fieles.

El de Blondie era uno de los conciertos más esperados de la edición de este año, y la banda de la carismática Debbie Harry, con 78 años a sus espaldas, no defraudó, regalando un show cargado de grandes éxitos, desde la inicial One Way or Another, un tema pegajoso y alegre que aborda un episodio de acoso, hasta la última, Dreaming, una canción en la que la icónica vocalista se lució. Entremedias, auténticos hits, como Hanging on the Telephone, Call Me, Maria o Heart of Glass, con el batería Clem Burke sacando pecho con camiseta del CBGB.

Blondie no solo le hincó el diente al Mallorca Live, agarrando al público con ese sonido tan propio y moviéndole de un lado a otro del escenario principal, el de Estrella Damm. Dos de sus integrantes, ambos considerados leyendas del punk rock, Clem Burke y el bajista Glen Matlock, uno de los fundadores de los Sex Pistols, decidieron descubrir la noche y la gastronomía mallorquina antes de su actuación en Magaluf. El miércoles estuvieron en el barrio de Santa Catalina degustando platos italianos y el día anterior, el martes, el bajista quiso conocer el Gibson, donde atendió a algunos fans, y sentarse a cenar en la plaça del Mercat.

Blondie en el Mallorca Live Festival / Guillem Bosch

«Estoy muy contento de tocar finalmente con Blondie en Mallorca, una isla en la que he estado muchas veces y que me encanta», declaró a este diario antes de salir a actuar el siempre afable Clem Burke, un todoterreno en la escena rockera mundial, como demuestra su paso por bandas como Eurythmics o Ramones y sus trabajos para estrellas como Bob Dylan o Iggy Pop.

Otros triunfadores

Al margen de Blondie, que gustó tanto a mayores como a jóvenes, y Rels B, que lo reventó, también hubo otros vencedores en el ‘sus’ del festival, como Dani Fernández, que en el escenario de Endesa, el de la sostenibilidad, demostró estar en un buen momento gracias a temas como Te esperaré toda la vida, Disparos o Bailemos.

Más de 20.000 personas acudieron al antiguo Aquapark de Calvià para darse un baño de multitudes, con el calor y el cielo despejado en boca de la mayoría, sobre todo tras la lluvia que cayó en la isla el día anterior y que hizo peligrar el aperitivo del Mallorca Live: el concierto que los granadinos Lori Meyers dieron en el Castell de Bellver.

Pese a los esfuerzos de la organización a la hora de convencer a los festivaleros en la importancia de desplazarse hasta el recinto en transporte público, la autopista volvió a sufrir retenciones en algunos puntos, lo que hizo que muchos no llegaran a la hora prevista a su concierto deseado.

Había expectación por escuchar a Maria Hein, pero la mallorquina, recién fichada por el sello Primavera Labels, pagó el alto precio de ser una de las primeras en actuar. Abrió los conciertos del escenario 2, el de Innside, y su puesta en escena, como siempre atrevida y cuidada en las coreografías, fue seguida por menos gente de la que merecía.

Maria Hein fue la primera en llevarse una ovación. / gabriel rodas

Cabrón, un grupo divertido y punzante al mismo tiempo, lo dio todo en el arranque del escenario 5, el de Radio 3, pese al estrés producido por una multa de tráfico que les pusieron antes de su actuación, al igual que Ultraviolet, en el escenario grande, que tuvo que sobreponerse a una interrupción técnica de cinco minutos, un contratiempo que sus integrantes, entre ellos la cantante, en avanzado estado de gestación, resolvieron con profesionalidad. Por su parte, la mallorquina Júlia Colom también brilló, con un vestuario hipnótico y esa voz ancestral que la ha situado en el mapa musical. La de Valldemossa fue, sin duda, una de las protagonistas del arranque del festival.

La ‘valldemossina’ Júlia Colom, durante su actuación. / gabriel rodas

Un festival que a medida que avanzó la tarde y cayó la noche ganó en público y en magia, con un constante ir y venir de espectadores, a la caza de su artista o grupo preferido, como La Élite, otra banda que atrajo a numeroso público y que cumplió con lo esperado: un directo irreverente, descarado, de lo más punk; o Love of Lesbian.

Entre actuación y actuación muchos decidieron entregarse al buen yantar, más aun sabiendo que el festival se ha hecho fuerte a la hora de ofrecer alimentos a su gente. «Hemos reforzado la zona de restauración», señalaron desde la organización en el mismo momento en que abrían las puertas del recinto.

Al cierre de esta edición Rels B era el centro de todas las miradas y móviles, y también eran muchos los que esperaban con ilusión la actuación de Sprints, sobre todo el público llegado de fuera de España, al tratarse de una de las últimas y más interesantes apuestas emergentes de Irlanda.

Mallorca Live Festival: Rels B revienta Magaluf /

La jornada de hoy viernes

A diferencia de ayer y de la jornada del sábado, en la que se coronarán Aitana y Pet Shop Boys, la de hoy se presenta muy repartida a la hora de señalar grandes conciertos.

Cuatro nombres destacan de la programación, los de Michael Kiwanuka (de 22 a 23.30), Lori Meyers (de 23.15 a 00.30), Underworld (de 00.30 a 2.00) y 2ManyDjs (de 2.30 a 3.50 horas).