El Sexteto de Paco de Lucía ofrecerá una gala benéfica en el Country Club de Calvià

El Festival Paco de Lucía celebra una gala extraordinaria de verano con el Sexteto que acompañó al maestro, formado por algunos de los mejores protagonistas mundiales de la escena flamenca, en el Mallorca Country Club el 30 de junio a las 21 horas.

La Summer Session que se celebrará en el Mallorca Country Club ofrecerá un concierto de lujo de la mano de algunos de los más célebres y aclamados artistas flamencos que acompañaron al gran genio de la guitarra universal, Paco de Lucía, en diferentes momentos de su carrera y su vida personal.

A finales de los años 70, un grupo de músicos revolucionó el flamenco. De la mano de Paco de Lucía con su sexteto, comenzó con las rumbas y acabó con grandes éxitos como Sólo quiero caminar y One Summer Night. Se trata de los primeros trabajos discográficos en los que se puede hablar por primera vez de fusión real en el flamenco, donde se utilizaron nuevos instrumentos, como el cajón, la flauta y el bajo.

Con el tiempo el sexteto incorporó otros grandes talentos que le acompañaron en sus giras internacionales, siendo ahora seis de ellos los que se abanderan para rendir homenaje al maestro en una gala benéfica a favor de la Fundación que continúa su legado.

El sexteto

Una oportunidad única de escuchar y ver a grandes artistas unidos en un solo evento; Antonio Sánchez, sobrino de Paco de Lucía, aprendió a tocar la guitarra a una edad muy temprana de la mano de sus tíos Paco de Lucía y Ramón de Algeciras, desde entonces no ha dejado de actuar en los mejores festivales de jazz y flamenco del mundo. El premiadísimo Antonio Serrano a la armónica, con una técnica única en el mundo, no necesita presentación. Al cante, el gran David de Jacoba, en lo más alto de su carrera, arranca aplausos y levanta al público allá donde va. Antonio ‘Farru’, el mediano de la saga de Los Farrucos, ha colaborado con grandes artistas internacionales como Beyoncé, Björk, Marc Anthony o Madonna, Ha sido elogiado en periódicos como el New York Times, triunfado en los mejores teatros de Estados Unidos como el City Center de Nueva York, el Salders Wells de Londres y en el resto del mundo. Israel Suárez, 'Piraña', alimentado desde la cuna y enriquecido por sus influencias multiculturales, su talento ha logrado elevar el cajón flamenco a instrumento de culto llegándolo a bautizar como “el Miles Davis del cajón”. Por último, les acompañará Julian Heredia, referente internacional con el bajo, complementa con su herencia flamenca una línea definida con la world music y el jazz.

La emoción en esta velada inolvidable está asegurada. Las entradas se encuentran a la venta en la web de El Corte Inglés y en atención al cliente de los locales comerciales de Avenidas y Jaime III.