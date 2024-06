Todo preparado para el arranque del Mallorca Live Festival

Este jueves arrancará la séptima edición de Mallorca Live Festival, el evento musical más importante de Balears, que tendrá lugar de jueves a sábado, los días 13, 14 y 15 de junio en el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià con las esperadas actuaciones de Pet Shop Boys, Blondie, Underworld, Michael Kiwanuka, The Blaze, Aitana, Rels B y Dani Fernández entre otros. Más de 80 nombres en total que se repartirán entre un total de 5 escenarios: Escenario 1- Estrella Damm; Escenario 2 - INNSIDE by Meliá; Escenario 3 - ENDESA (patrocinador sostenible); Escenario 4 - The Club Mallorca y Escenario 5 - Radio 3.

Un año más, el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià está ya preparado con sus 25.000 m2 para albergar a todos los asistentes durante tres días de música en directo y grandes momentos. La zona VIP volverá a estar disponible así como la mejorada Zona Premium con un servicio especial para disfrutar de la experiencia musical de una manera diferente y un espacio ideal para hacer networking en un lugar más relajado. Una zona muy enfocada en el B2B para aquellas empresas que quieran reservar su mesa para disfrutar del Mallorca Live Festival con clientes, proveedores, amigos o empleados.

Happening! Market

El mercado de diseño y restauración de Mallorca Live, Happening! Market, volverá a estar presente en el recinto con puestos y food trucks. Ropa vintage, bolsos, joyería y artesanía son algunos de los productos que se podrán adquirir en este área de la mano de marcas y negocios locales como Nulina, Lebon, Flamingos, Sari Mallorca y Salvador4men&women y Lovers by SR, entre otros.

Dentro de la oferta gastronómica, el producto de proximidad también tendrá su espacio como las hamburguesas estilo smash preparadas en coca de patata, dulce tradicional de Valldemossa, de Double Take. Una surtida selección de comidas de todo el mundo y con opciones vegetarianas, veganas, sin gluten y sin lactosa estarán disponibles en el mercado, el área Chill Out y el Escenario 1 Estrella Damm. El restaurante El Bandarra de Palma se encargará de la gastronomía en la zona VIP y el Grupo Portixol y Andana Maca de Castro de la gastronomía en la zona Premium.

Nuevo sistema de consignas

Una de las novedades que ofrecerá el recinto este año será un sistema de consignas para que el público pueda guardar sus objetos personales y disfrutar de los conciertos con toda la comodidad. Toda la información y las reservas se pueden realizar en https://mallorcalivefestival.com/consignas/

Recogida de pulseras

Desde el pasado miércoles 5 junio, 10.000 pulseras han sido recogidas en la 4ª planta de El Corte Inglés-Avenidas de Palma.

El lunes comenzó la recogida de pulseras en Part Forana, con un punto habilitado en Alcudia. Desde el pasado martes está habilitado el punto de recogida de Santa Margalida - Pub Es Colomer (de 15:00h a 21:00h) y mañana miércoles 12 de junio el de Valldemossa - Costa Nord (de 15:00h a 21:00h).

Durante el festival, el público podrá recoger sus pulseras en los siguientes puntos:

SON MOIX (punto de salida de buses lanzadera)

13, 14 y 15 de junio de 16:00h a 21:00h

CARPA PIRATES (junto al recinto)

13 de junio de 11:00h a 2:00h

14 y 15 de junio de 15:00h a 2:00h

A la hora de recoger la pulsera, es muy importante recordar que la entrada es nominativa e intransferible por lo que cada persona deberá haber cumplimentado previamente los datos personales para su registro y recoger su pulsera en los puntos habilitados.

Sistema de pulseras cashless

Este año Mallorca Live Festival vuelve con su sistema de pago cashless. Con la pulsera de acceso se podrá pagar dentro del recinto y esta será la única forma de pago dentro del recinto para comida, bebida o merchandising. En Happening! Market podría haber otras formas de pago.

La recarga de la pulsera, pagando en efectivo o con tarjeta, se podrá realizar en los distintos puntos habilitados dentro del recinto, así como a través de https://mallorcalivefestival.com/cashless/ o la aplicación de Mallorca Live. A través de la web o la app también se podrá solicitar la devolución del dinero que no se haya gastado desde el 18 de junio hasta el 1 de julio.

Nuevas citas de MLF On the Road

En colaboración con el Ayuntamiento de Palma, la música comenzará a sonar hoy miércoles 12 de junio en el Castillo de Bellver en la gran gala inaugural del ciclo ‘Nits a Bellver’, con las actuaciones de Lori Meyers (que el viernes 14 pasarán por el festival), Alanaire y el DJ Bruno Roth. Será un espectáculo íntimo con un aforo de poco más de 400 personas. Un pequeño cupo de entradas está a la venta desde en la web de Palma Cultura.

Esta cita será la tercera fecha de MLF On the Road, la programación de actividades paralelas al festival, que arrancó con un evento en el Gallery Red de Palma (15 mayo) y una fiesta muy especial en Sa Fonda Deià (1 junio). El gran broche final lo pondrá la fiesta de clausura en el Balneario de Illetas el domingo 16 de junio con música a cargo de Mëstiza, Arena Jaära y Paco Colombàs.

Un festival accesible para todos los públicos

En su séptima edición, el festival vuelve a colaborar con la Fundación Music For All para que la experiencia de la música en directo sea accesible para todos los públicos. Para ello, el recinto contará con barras y restauración accesibles, cesión de material (cascos, sillas de ruedas, mochilas vibratorias, bucles magnéticos, etc), tarimas PMR (en el Escenario 1- Estrella Damm y Escenario 2 - Innside by Melià), parking PMR (acceso con reserva previa enviando un email a info@fundacionmallorcalivefestival.com) y buses lanzaderas accesibles (solicitud de plazas a través de info@divertisenvivo.com para salir desde Son Moix o Son Bugadelles).

Toda la información estará disponible en la carpa de la Fundación Music For All, situada tras la carpa de acceso al recinto.

Plan de movilidad

Desde la organización se recomienda la asistencia al festival con los buses lanzadera disponibles desde distintos puntos de la isla. Toda la información y reservas en https://mallorcalivefestival.com/autobuses/

Se desaconseja el uso del vehículo privado para evitar aglomeraciones y retenciones. Además, los días del festival no será posible aparcar en las cercanías del recinto. Los días 13, 14 y 15 de junio el acceso a Camí Porrassa estará cortado a partir de las 16:00h.

Fundación Cleanwave

El recinto contará con más de 60 puntos de reciclaje y, nuevamente, se garantizará la circularidad de los vasos de plástico duro reutilizables gracias a la Fundación Cleanwave, con diferentes puntos de recogida de vasos distribuidos por el recinto.

No i Prou

El festival contará con espacio y un protocolo de actuación frente a posibles agresiones machistas que puedan darse en el festival, ‘No i Prou’.

HORARIOS

Últimas entradas a la venta

Agotados los abonos de tres días, los abonos de dos días (99€+gg) y entradas de día (jueves 69€+gg, viernes 63€+gg y sábado 72€+gg) siguen disponibles en la web www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.

Patrocinadores 2024

Mallorca Live Festival cuenta con el apoyo de Estrella Damm como patrocinador principal, INNSIDE by Melià, Endesa (patrocinador sostenible), Air Europa, Trasmed, Caixabank (partner estratégico), Coca-Cola, Tanqueray 0.0., Logitravel, Pringles, El Corte Inglés, Goldcar y con See Tickets como ticketera oficial. Radio 3, Radio Mallorca Cadena SER, Mondosonoro y Jenesaispop son los medios oficiales del festival.

Además, Mallorca Live Festival cuenta con el apoyo de instituciones como el Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a través de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) y el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), con el apoyo del Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) y el departamento de Cultura y Patrimonio, y el Ajuntament de Calvià.