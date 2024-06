Lola Casamayor: «Los mayores importan un pito, se han dejado aparcados»

La actriz Lola Casamayor (Madrid, 1958) es María Luisa, la protagonista de la obra homónima escrita y dirigida por Juan Mayorga que este sábado se podrá ver en el Teatre Principal de Palma. Su personaje es una mujer mayor e independiente que, por consejo de su portero, escribe otros nombres inventados en su buzón, para que nadie sepa que vive sola y como estrategia contra posibles ladrones. Al llegar a casa, esas invenciones se materializan. Junto a Casamayor actúan Jorge Basanta, José Luis Alcobendas, Carlos Troya, Juan Vinuesa y Marisol Rolandi, quien interpreta a su amiga Angelines.

¿Qué es ‘María Luisa’?

Es una preciosidad, es una obra en la que la imaginación tiene un poder muy importante. De lo que se habla es de la imaginación, de la vejez, de la soledad, del deseo.

María Luisa se inventa estos personajes, que aparecen en su vida, no sé si por decisión propia o por lo que le dicen y el miedo que le meten.

Pues surge por ese temor, pero luego es decisión de ella misma porque eso se lo toma como la lámpara mágica, que frotas y te sale un genio: pones un nombre y ese nombre se hace realidad. Y es ella la que está jugando con esa magia todo el rato.

Mencionaba que la obra habla sobre el deseo. ¿Lo que desea una persona deja de importar cuando se hace mayor?

A los mayores se les respeta bastante poco, o sea, empezó hace bastantes años con la cosa de «la juventud, guau, guau, guau»... Y antes, hace muchos años, pues eran los mayores los que tenían la palabra. Y ahora mismo importan un pito, o sea, se han dejado aparcados, y las tecnologías, la manera de vivir de ahora los están aparcando todavía más. Y no, importan bastante poco. Esta ha sido una pregunta que no tenía que ver con María Luisa, ¿verdad?

Bueno, es una mujer con cosas pendientes, con deseos por cumplir...

Sí, efectivamente. Se olvida que siguen siendo personas y que en el fondo todos nos sentimos igual, o sea, hay un algo de fragilidad, que la tienes cuando eres joven, y de fuerza, que también la tienes cuando eres joven, que se combina en todos los seres humanos, tengas la edad que tengas. Desde luego, deseos los tienes a todas las edades, igual desde diferentes sitios, es como si te fueras moviendo alrededor de algo en espiral en la vida y lo ves desde otro punto de vista, ¿no? A lo mejor los deseos son diferentes o no se producen de la misma manera, pero siguen existiendo. Y sí que se obvia. Y no solo se ignora a veces a los mayores, sino que a veces se les trata como a niños pequeños, y a mí eso, y a mi madre, nos sienta muy mal. Que cuando vas al médico, cuando vas a algún sitio es como: «¡ay, sí, bonita, ay!», como si fueras una niña de siete años... Pero bueno, vamos a ver, que estoy muy bien de la cabeza, puedo relacionarme perfectamente y no necesito, no quiero que me estén infantilizando porque eso no es respeto, es otra cosa. Cuando eres mayor no vale tanto tu palabra, tus pensamientos no valen tanto como los de una persona joven.

Oficialmente una persona con 65 años pasa a formar parte de lo que es la tercera edad e incluso se la considera vieja ¿es justo o real?

Afortunadamente, cada vez es como si fuéramos jóvenes durante más tiempo porque, antes, a los 40 eras un viejo, y mira las solteronas, o eso de te has quedado para vestir santos, a lo mejor con 38 o con 40 años... Sí, cada vez seguimos pudiendo hacer cosas y viajando... Sí, es verdad que se considera viejo a gente que todavía está camino de serlo pero que todavía no lo es.

La obra se nos presenta como una comedia que reflexiona sobre la soledad y la vejez. ¿Cómo sale el público del teatro?

Muy contento y se ríe porque, efectivamente, sí está contado desde un punto que es comedia. Pero tampoco es una comedia de estarte riendo todo el rato, sino como de sonrisa, hay carcajadas en algunos momentos. Es una comedia un poco distinta, no es muy habitual.

Está escrita y dirigida por Juan Mayorga, que es uno de los referentes del teatro actual, ¿cómo es trabajar con él?

Pues es una delicia, la verdad, porque como persona tiene el ego colocado de una manera que tendría que aprender gente de todo tipo. Es una persona que escucha mucho, luego decide si esa propuesta que le estás haciendo le parece correcta o no, pero por lo menos lo toma en consideración y es un gusto verle trabajar y trabajar con él, interaccionar con las cosas que te va diciendo. Y crea equipo, no solo con los actores para que le hagas propuestas, no, es con todo el equipo, es un respeto.

La obra se estrenó hace ya más de un año. ¿Se ha ido puliendo o modificando?

Pues sí, porque Mayorga es de estar afinando y afinando y afinando... El teatro es lo que tiene, que está vivo y aunque no se cambien cosas oficialmente, a lo largo de las funciones, va modificándose de alguna manera, dependiendo de quién lo haga también.

Ha declarado que esta obra tiene la dificultad de transmitir emociones sin palabras...

Sí, con el cuerpo y eso sí tiene su dificultad, pero bueno, cuando la salvas y consigues transmitir todo eso que sientes sin nada, en el puro silencio, sin música, sino solamente con movimientos y con todo el interior de la interpretación, pues es un reto. Es un gusto cuando lo consigues.

Uno de los personajes que inventa María Luisa es Juan Olmedo, que se presenta como un hombre español. ¿Estaría satisfecho del resultado de las elecciones europeas?

Pues sí, sí que estaría satisfecho, sí.

¿Y María Luisa?

Ese ascenso de la ultraderecha ya es excesivo para María Luisa. Otra cosa es que no, no sé, no lo puedo pensar... Desde luego, Lola Casamayor no lo está.

