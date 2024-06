Salman Rushdie, cara a cara con su apuñalador

El gigantesco Jon Stewart, recuperado para The Daily Show con la misión de neutralizar a Donald Trump, entrevista a Salman Rushdie con motivo del lanzamiento de su libro Cuchillo. El inventor del telediario cómico en serio se lamenta :

-Nos hacemos viejos.

-Habla por ti.

Este es el espíritu del pormenorizado relato de la recuperación de Rushdie, un desafío al islamista o cómo se llame que le asestó quince puñaladas durante un abrazo mortal de medio minuto, pese a no haber leído sus libros ni tener la menor intención de hacerlo.

Sin visión en un ojo, con un brazo inutilizado, el Cuchillo del desfigurado pero entero Rushdie recuerda a Le Lambeau (El colgajo) de Philippe Lançon, el periodista superviviente del atentado contra Charlie Hebdo que el angloestadounidense rememora en su narración. No conviene sin embargo despistarse con la voluntad de cronista del autor, que persigue en realidad desde el principio un cara a cara con su apuñalador. El autor de Hijos de la medianoche quiere demostrar que una víctima del terrorismo tiene derecho a no renunciar a su sentido del humor.

Rushdie se muestra agradecido a las decenas de médicos, enfermeros y terapeutas que le atienden. Cuchillo es también un canto de amor a su abnegada esposa y poetisa Eliza Griffiths, pero el más británico de los autores contemporáneos no puede evitar arranques de cascarrabias que recuerdan a los exabruptos de su predecesor V.S. Naipaul.

Una batería de puñaladas generan la misma intimidad que entre un cirujano y su paciente. Cuchillo es el combate de vuelta, donde la pericia de Rushdie con las palabras le otorga una ventaja sustancial. Su agente Andrew Wylie predijo el libro, una visión más neutra establecería que el legendario Chacal impuso su voluntad al olfatear unas ventas espectaculares.

Rushdie debe sufrir al darse cuenta de que sus novelas nunca brillarán a la altura de sus meditaciones o divagaciones. De ahí que el autobiográfico Joseph Anton, sobre su vida en el subsuelo tras la fatua de Jomeini, sea su mejor libro. También la evocación de su imaginario de ficción decae en Cuchillo ante el principio fundacional de su trayectoria literaria. «Si tienes miedo de las consecuencias de lo que dices, entonces no eres libre».

Al margen del diálogo expreso de decenas de páginas dramatizado a la perfección, Cuchillo es íntegramente un diálogo entre el apuñalador y su víctima. A la hora de deshacer la embestida del abrazo, Rushdie se siente obligado a redefinir la intimidad en una despedida vengativa pero serena. «No te perdono. No no te perdono. Eres simplemente irrelevante para mí. Y desde ahora, hasta el final de tus días, serás irrelevante para todos los demás. Estoy contento de tener mi vida, y no la tuya. Y mi vida seguirá».

Jon Stewart acaba su conversación con Rushdie elogiando un libro que contiene historias, dolor, confesiones...

-...y algunos buenos chistes, remata su interlocutor.

