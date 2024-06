Vicenç Juan Rubí: «El archivo musical de Lluc es una joya patrimonial de primer orden»

¿Cómo nació la Coral d’Antics Blavets, hace ya más de cuarenta años?

La idea nació en el año 1980, cuando nos reunimos algunos de los antiguos cantores del monasterio de Lluc, para celebrar la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música. Hay que decir que ya hubo intentos anteriores de formar una coral con los que habían sido blauets, la primera en los años cuarenta, pero nunca habían llegado a buen puerto. Pero en aquella ocasión ya pusimos fecha y hora para un primer ensayo, que tuvo lugar en el monasterio de la Real de Palma. Así que, después de esa primera cita vinieron otras y hasta ahora.

¿Era numeroso el grupo inicial?

De ninguna manera, éramos pocos, una media docena. Pero poco a poco, con el boca a oreja la cosa fue a más, hasta llegar a los cuarenta que somos actualmente. La primera actuación, si es que puede llamarse así, fue en Sa Pobla, donde cantamos el Himne dels antics blauets y el Ave María de Tomás Luis de Victoria; poco después cantamos en Lluc, ya con un repertorio algo más ampliado. Y al ver el resultado, pues otros cantaires se apuntaron al proyecto, cosa que nos animó a seguir ensayando y participando en ciclos musicales, como el de Campanet, que surgió como acto de homenaje a un antiguo blauet, Llorenç Riber. Actualmente tenemos ensayos semanales, los lunes, en Sant Francesc de Inca, pues piense que los miembros de la coral vienen de toda Mallorca y por eso decidimos descentralizar el trabajo y sacarlo fuera de Palma.

¿Quiénes pueden ser miembros de la coral Antics Blauets?

Primero debo indicar que no hace falta haber pasado por Lluc para formar parte de nuestra coral. Piense que muchas piezas son a cuatro voces mixtas, con lo que es necesario incluir voces femeninas, muchas de ellas familiares de antiguos cantores.

¿Cuál es su repertorio?

El repertorio universal para coro, aunque queremos prestar especial atención al que existe en el archivo de Lluc, que es enorme y muy interesante, formado por obras dedicadas a la Virgen como las del músico Rafel Vich y su Ave Maria Stella que se cantaba cada sábado o su Petit Oratori, otras compuestas por músicos que residieron allí, como es natural, pero también por otra parte, hay obras de músicos que no tienen relación aparente con Lluc, pero que están catalogadas allí. Un ejemplo lo encontramos en un músico italiano, conocido como Napolitani, del cual las únicas obras conocidas se encuentran en el santuario. Y eso no es todo, pues buscando y ordenando partituras nuevas, encontré no originales, pero sí manuscritos de composiciones de Corelli. El archivo musical de Lluc es una joya patrimonial de primer orden.

Pero usted también es compositor, ¿no incluyen obras propias?

Sí, de hecho, hace unos años grabamos un disco titulado Sabatina a Lluc con obras mías y en las que intento transmitir mis referentes, que son el compositor mallorquín Capllonch, con el que estudié armonía, el Instituto de Roma y Bach. Bach está siempre presente en mis composiciones. Debussy decía que todo compositor debería rezarle a Bach.

¿Qué futuro le espera al coro?

Tiene un futuro que espero prometedor. Hace unos meses cantamos en la catedral de Santiago y seguimos ensayando y trabajando para ofrecer conciertos, como el que realizaremos el domingo 16 de este mes en Inca, participando en la fiesta de Sant Antoni de Padua o el de la clausura de la temporada en Lluc. De cara el curso próximo tenemos un monográfico dedicado al que fuera archivero Rafel Joan Mestre y otras cosas que falta concretar.

Ha citado antes el archivo de Lluc ¿Falta trabajo por hacer ese espacio?

El que inició la catalogación fue el archivero, el ya citado padre Rafel Juan Mestre, de quien, por cierto, estoy trabajando en su biografía. Una figura a reivindicar, sin duda. Lo conocí personalmente, pues murió a finales de los años ochenta. Después de él, el archivo quedó bastante ordenado, aunque siempre queda trabajo por hacer, debido a la enorme cantidad de material existente.

Haber sido blauet, ¿imprime carácter?

En mi caso, rotundamente sí. Y además añado mi condición de haber sido organista allí durante mucho tiempo, cosa que realmente me ha marcado. n

