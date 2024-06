Lo imprescindible del Mallorca Live Festival

El festival más esperado, el Mallorca Live, ya está aquí. Cientos de operarios y técnicos trabajan estos días a contrarreloj para que todo esté a punto en el antiguo Aquapark de Calvià, recinto que desde el próximo jueves hasta el sábado acogerá numerosas actuaciones en cinco escenarios distintos. La organización espera una afluencia, durante las tres jornadas, de unas 65.000 personas. Diario de Mallorca te recuerda lo imprescindible, lo que necesitas saber para desenvolverte sin problemas en esta gran fiesta sonora.

1. Al recinto, en transporte público y bus lanzadera

Llegar al recinto de un festival puede convertirse en una odisea. Las prisas de última hora son la peor compañía, al desembocar en nervios y, en el peor de los casos, en retrasos, lo que puede hacer peligrar el ver a tu grupo favorito. El caos de 2022, con largas retenciones en la autopista y colas en los accesos al antiguo Aquapark de Calvià, permanece en la memoria de muchos. Para evitar el caos la organización ha vuelto a diseñar un plan de movilidad en el que juega un papel destacado Divertis en Vivo, empresa con una amplia experiencia en movilidad de eventos de gran magnitud (Bilbao BBK Live, Cala Mijas Fest o Rock Fest Barcelona, entre otros) que pondrá en marcha el servicio de buses lanzadera desde distintos puntos de la isla. Para los residentes de Calvià, su punto de salida de buses lanzaderas será el Polígono de Son Bugadelles. La reserva de plazas para estos autobuses está disponible en la web del festival. Con el fin de generar el menor impacto posible en la isla, se volverán a establecer restricciones de movilidad y aparcamiento en las inmediaciones del recinto. La organización realizará una nueva labor de comunicación hacia los asistentes con el fin de evitar a toda costa el uso del vehículo privado y concienciar sobre la falta de parking en las cercanías del recinto los días del festival. La única manera de poder acceder a la zona cercana al recinto será a través del servicio de buses lanzadera.

2 Los menores, acompañados

Los menores hasta los 5 años (esta edad inclusive) tendrán acceso gratuito al festival debiendo adquirir una entrada a coste 0€. De 6 a 11 años tendrán un descuento del 25% sobre el precio de la entrada general (no incluye entradas VIP o premium). A partir de los 12 años abonarán el precio completo de la entrada. Los menores de 12 hasta los 15 años deberán acceder acompañados por el padre, la madre, tutor legal o un responsable de estos.

Una festivalera se entrega al baile en la edición de 2023 / DM

Los menores de 16 y 17 años además de adquirir su entrada, podrán acceder libremente al recinto. El responsable del menor deberá firmar y entregar un documento de exoneración de responsabilidad por parte del Festival, que se facilitará a la entrada del recinto o en el enlace inferior. Durante su estancia en el recinto, los padres o tutores legales serán responsables de cualquier acción que el menor realice. Para que esto sea posible es necesario presentar a la entrada del recinto la siguiente documentación: DNI, libro de familia, pasaporte de ambos o documento legal que acredite la relación paterno filial o de responsabilidad sobre el menor. Cada adulto podrá tener un máximo de 3 menores bajo su responsabilidad. Por otro lado el padre o tutor legal deberá firmar un documento de descargo por el que se hace responsable del menor mientras éste se halle en el interior del recinto.

3 El único método de pago: las pulseras

El único método de pago dentro del recinto del Mallorca Live será a través de las pulseras. Se puede cargar dinero en ellas a través de la web. La organización recomienda no ajustar mucho la pulsera, que es unidireccional y no se podrá desajustar. Uno se puede duchar con la pulsera colocada sin problema. En cualquier caso no hay que quitársela: es personal e intransferible y no se admitirá la entrada a aquellas que estén rotas. El coste asociado por pérdida, cambios, mal colocación o rotura de la pulsera es de 5€. Se podrá solicitar el reembolso del importe no gastado a través de la cuenta de usuario desde el día 18 de junio a las 10.00h hasta el 1 de julio a las 23.59h si el saldo de la cuenta es superior a 1€. Cada operación tendrá un cargo de 0,50€ por gastos de gestión y transferencia.

4 Dónde comer algo

Como en ediciones anteriores, el recinto contará con distintos puestos en los que reponer fuerzas. El próximo martes la organización dará más detalles, pero se sabe que diferentes empresas restauradoras de la isla estarán presentes. También habrá opciones veganas, vegetarianas y para celíacos. En la parte de Market el festivalero podrá hacerse con gafas, sombreros, camisetas y otros productos de merchandising.

5 Consignas para guardar objetos personales

Ir ligero de equipaje a un concierto es una norma no escrita que todo festivalero se aplica. Este año el Mallorca Live, como novedad, contará con consignas para guardar objetos personales y también podrá disponer de enchufe para USB (previa reserva en web). Las consignas se podrán encontrar al lado del Stage 2, el escenario Innside, junto a la zona de activación y el Market.

6 Blondie

El de Blondie será un concierto histórico. En su primera visita a la isla, el grupo de Debbie Harry, en activo desde mediados los años 70, promete una noche inolvidable, un viaje en montaña rusa a través de hits como Call Me, The Tide is High, In The Flesh, Dreaming, Sunday Girl, Hanging On The Telephone, Heart of Glass o Maria. La cita con Blondie, el jueves a partir de las diez de la noche, en el Stage 1, el de Estrella Damm. Fíjense en Debbie Harry, pero tampoco le quiten el ojo al batería, Clem Burke, un músico que a lo largo de su trayectoria ha estado en bandas como Ramones y Eurythmics, y que ha tocado con grandes como Dylan e Iggy Pop.

7 El talento local

Que sí, que está muy bien el cartel de este año, que el sábado será la bomba, entre las 21.00 horas y las 03.00, cuando coincidan en distintos escenarios Aitana, Pet Shop Boys, Arde Bogotá, Rodrigo Cuevas, The Blaze y Belle & Sebastian, pero no se olviden de los grupos locales, que los hay y de muy buena calidad. Al margen de Rels B, que seguro se corona rey de la primera noche, la del jueves, no hay que olvidarse de Maria Hein, Júlia Colom, Cabrón, The Ripples, Guille Wheel and the Waves, Negre y Papa Topo, entre otros.