Bach, manuscrits, cambra, piano i molt més

S í, Bach i moltes altes propostes musicals ens arriben per gaudir aquest cap de setmana.

Per començar, a l’església d’Alaró (11.30h), Miquel Bennàssar inclourà una Fantasia bachiana per tancar el recital que oferirà dins el cicle Els matins de l’orgue i en el qual trobarem també obres d’altres compositors com Buxtehude.

Però també avui horabaixa i en el palau Vivot de Palma (20h), comença el FestMusic Mallorca; i ho fa amb un espectacle titulat Cartes a Bach i en el qual, el violoncel·lista Gabriel Fiol interpretarà tres de les suites per al seu instrument, mentre al seu entorn les dues dones del compositor, Maria Bàrbara i Aina Magdalena ens expliquen, de forma teatralitzada, la seva relació amb el músic més influent de la història de la música.

A Inca, el cicle Inclàssic ens proposa al claustre de Sant Domingo (20h), un concert de música antiga amb el grup Sol Negre, format en aquesta ocasió pel tenor Antoni Aragón, la violoncel·lista Rosa Canyelles i el guitarrista barroc Ferran Pisà. En el programa, obres d’uns antics manuscrits mallorquins.

El pianista i compositor David Gómez continua avui el seu espectacle 1 Piano y 200 Velas a la finca Cas Pianista a Sineu. La sessió és a les 21.30h.

A l’església de s’Alqueria Blanca (21h), la soprano Marga Cloquell i el pianista Bartomeu Jaume interpreten obres de Joan Maria Thomàs, de Javier Costa, d’Enric Granados i d’Eduard Toldrà.

Per demà diumenge, tenim al Pati de Sa Congregació de Sa Pobla (18.30h), el quartet de corda de l’Acadèmia 1830, presentant dos quartets, de Mozart i Beethoven, respectivament.

A l’Auditori d’Alcúdia, mitja hora més tard, l’Orquestra Jove de les Illes Balears, amb Joan Barceló com a director, ens acostarà el Concert per a violí número 5 de Mozart (amb Joan Nadal com a solista), el Concert per a arpa de Dittersdorf (amb Maria Assumpció Janer) i la Suite del ballet Trencanous de Txaikovski.

També a les 19 hores i a la Sala Dante de Palma, la Royal Factory Dance Academy acaba el curs amb un espectacle de cant i dansa. n

