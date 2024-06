David Gómez: “Estar en el mismo sello que Plácido Domingo o Maria Callas es para no creértelo”

¿Qué significa para usted entrar en el catálogo de Warner Classics, uno de los sellos capitales de la música clásica?

Es un sueño cumplido. He tenido que esperar 50 años de mi vida para firmar con una discográfica grande como Warner. Mi música no es clásica propiamente, es neoclásica, pero estar en el mismo sello que Plácido Domingo o Maria Callas es para no creértelo. Es un placer y espero a través de ellos llegar a mucha más gente con mi música.

¿Cómo ha logrado entrar en este selecto club?

A través de una persona que les envió mi disco. El encargado de Warner Classics en España lo escuchó y le gustó. Dijo que el sonido también le parecía perfecto. ¡Cómo no lo iba a estar! Todos mis discos los ha producido Joe Dworniak, un tipo que grabado un montón de discos con Kiko Veneno, los cinco primeros de Jarabe de Palo, con Michael Nyman... El disco lo grabé en el estudio que los hermanos Tejedor, de Casa Rusa, tienen en Lloret, y luego fue mezclado en Inglaterra, con Joe. Algunas piezas también se grabaron en Budapest, con la orquesta sinfónica de allí. Músicos muy profesionales, impecables.

¿Cuál es su tarjeta de presentación con esta multinacional?

El primer single, que ya salió hace unos días, bajo el título de Viddä, está inspirado en la naturaleza, donde vivo actualmente, entre Sineu y Ariany, en una finca llamada Ca’s Pianista. Estando aquí en soledad, abrazando los árboles, bajo un cielo sin contaminación lumínica, encuentro la inspiración.

David Gómez, pianista, posa en su casa de la Part Forana / DM

Precisamente hoy empieza la temporada de conciertos en Ca’s Pianista. ¿Qué ha preparado para los asistentes?

Empezamos con tres recitales, de jueves a sábado, con las entradas agotadas. También tenemos programados conciertos el 29 de junio, y 12, 13 y 14 de julio. En agosto hay más fechas, que se pueden consultar en la web davidgomezpiano.com. Tocaré piezas de otros discos pero centraré el recital en ocho temas del nuevo disco, que saldrá a la venta el 14 de junio. Hay una canción dedicada a mi sobrina, Lili; una para piano y voz, Je serais très heureux, con la cantante francesa residente en Mallorca Kiki; Texture I; Eko… Como te decía, piezas relacionadas con los momentos mágicos que te brinda la naturaleza. El nuevo disco, que se llama como el primer single, Viddä, es una apuesta por lo bello, lo perfecto del mundo. Estamos destruyendo lo más bonito de la vida: los árboles, el campo, la naturaleza. Con este disco quiero invitar a la gente a que levante la cabeza y mire la grandiosidad del universo mientras escucha una música que solo pretende llegar al corazón del oyente.

¿Qué le da vida a David Gómez?

La música y el amor, aunque lleve un tiempo solo. Este es mi noveno disco y la última novia que tuve fue antes de empezar a grabar el segundo. He estado ocho discos, obviamente con relaciones esporádicas, pero sin pareja seria. Me gustaría haber tenido una pareja estable para saber cómo habrían sonado mis discos. Es curioso que el primer disco es quizá el que más gusta. ¿Tendrá algo que ver eso?

Yo qué sé. Dígamelo usted.

Toda mi música es muy melancólica pero sí que es verdad que el primer disco tiene un aire más positivo.

¡Ay el primer amor, cuánto puede doler!

Sí, marca mucho. De hecho el segundo disco es para ir al tanatorio directamente (risas). Mi primer amor me dejó huella, mucha huella, hasta que ella tuvo un hijo. Me comí mucho el tarro.

Le puedo echar un cable: pianista atractivo, recién fichado por Warner, con finca propia, busca pareja.

Es que yo soy un poco exquisito (risas). Mira, yo no me puedo quejar, ni del amor ni de nada. En el mundo hay hambre y guerra, y a veces en que hasta me da vergüenza mostrar dónde vivo, pero bueno, lo hago porque doy los conciertos aquí. Pero a mí nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido con trabajo y esfuerzo. Mi padre no sabía ni leer, es jardinero, y mi madre es ama de casa. Desde niño siempre he estado dando caña.

'Viddä', el nuevo disco de David Gómez publicado por Warner Classics, el mismo sello de Plácido Domingo y Maria Callas / DM

Siempre como pianista.

Siempre, aunque siendo joven trabajé una temporada en la radio, en programas deportivos, dando los resultados de la quiniela. Me ganaba 5.000 pesetas cada domingo. También fui repartidor de Diario de Mallorca en Palmanyola.

¿En qué punto se encuentra su demanda con la marca Candlelight?

No me gusta hablar mucho del tema, ya que es algo que está en manos de mis abogados. La demanda se puso hace un año por posible infracción de derechos de propiedad intelectual. Hay que tener paciencia. Ellos nos han llamado un par de veces para intentar llegar a un acuerdo pero no lo hemos conseguido, así que estamos a la espera de un posible juicio.

¿Todo este embrollo le ha mermado a nivel personal y creativo?

No. Estas cosas al final me hacen pelear más. Ahora estoy creando, con la misma escenografía de las velas, cosas más originales que anunciaré próximamente.

Suscríbete para seguir leyendo