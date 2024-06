Álvaro Martínez, director del Mallorca Live: “Hacer rentable un festival de siete millones de euros es una carrera de fondo”

¿Le preocupa la saturación a la que ha llegado la isla?

Más que nos preocupa, nosotros nos ocupamos. El Mallorca Live es un motor de cambio para ir hacia un turismo de calidad y no tanto de cantidad. Toda la propuesta que hace la promotora tiene un contenido cultural muy interesante, y aparte de que dinamiza la cultura y capta al residente de Balears, el turista que viene lo hace atraído, más allá de la playa, por la música, por la cultura.

¿Cuántos espectadores esperan en esta edición?

Unas 65.000 personas, quizá un poquito más que el año pasado. El sábado seguramente hagamos ‘sold out’, con 25.000 personas. Jueves y viernes estaremos entre las 20.000 y los 22.000.

¿Cuántos de ellos llegarán del exterior de Mallorca?

El 65 por ciento es público local, un 20 de la Península y un 15 internacional. La edición de 2023 contó con asistentes de más de 66 nacionalidades. El Mallorca Live aspira a convertirse en un referente en el circuito europeo de festivales.

Sé que no dejan de insistir en que el público se desplace al festival en transporte público pero en la página web del Mallorca Live animan a los festivaleros a visitar la isla, de norte a sur y de este a oeste. ¿De verdad cree que harán esos trayectos en transporte público?

Creo que habrá de todo. Tengo colegas que han venido en otras ediciones y algunos sí pillan un coche y otros se mueven en transporte público.

¿Cuántas entradas han vendido a día de hoy?

Un poco más del 75 por ciento del aforo. Las últimas dos semanas siempre son el fuerte de ventas.

¿Siempre ha sido así?

Bueno, en las primeras ediciones no vendíamos ninguna entrada anticipada. Es algo por lo que llevamos trabajando desde hace años. Son muchos los residentes que vienen y se alojan en la zona para no estar cogiendo el coche cada día. El público que viene de la Península y el internacional compra más anticipadamente por cuestión de organización de vuelos y hoteles.

La entrada de un día cuesta 63 euros. Con lo cara que está la vida muchos no llegan a fin de mes. ¿Han pensado en ofertar entradas a precios reducidos para personas en el paro o estudiantes?

Probablemente algún día podremos hacer este tipo de cosas. De momento tenemos una Fundación a la que cada año aportamos dinero para causas medioambientales y sociales. Los menores de 25 años sí se pueden beneficiar de descuentos.

Álvaro Martínez, en un momento de la entrevista concedida ayer en un hotel de Magaluf / DM

El año pasado afirmó que el Mallorca Live estaba entre los diez mejores festivales españoles. ¿Qué hace mejor a un festival?

Nuestra filosofía siempre ha estado centrada en la calidad de la experiencia. Intentamos involucrarnos con la isla, este año el festival tiene actividades paralelas por diferentes lugares, también para sacar el festival fuera de lo que es el recinto. Trabajamos al detalle la experiencia. Si bien tenemos una inversión muy importante en el line-up del festival, a diferencia de otros festivales siempre vamos invirtiendo un poquito más en infraestructuras, decoración, plan de movilidad... Hacemos un recorrido al detalle de todo lo que hace un asistente que viene al festival. Intentamos cada año ir impactando, mejorando ese servicio. El año pasado, por ejemplo, dimos un gran salto de calidad con el plan de movilidad, hemos reducido mucho la huella de carbono, y creemos que en el fondo como comunidad nos podemos organizar y hacer que las cosas sucedan mejor. Eso hizo que la gente llegara al recinto antes de tiempo y no venga todo el mundo en su coche y se produzcan retenciones. Eso se ha minimizado mucho.

¿El caos de la edición de 2022 es irrepetible?

Esperemos que sí. Estoy convencido que sí, porque este año estamos repitiendo al milímetro el plan de movilidad de 2023 con algunas mejoras. La persona que lo hace tiene un amplio conocimiento en planes de movilidad, se dedica a esto desde hace 25 o 30 años.

El momento culminante de esta edición llegará el sábado, entre las actuaciones de Aitana y Pet Shop Boys.

Sí, yo creo que el sábado será una fiesta de la música y abarca todas las generaciones, desde padres que vendrán con niños a ver a Aitana hasta los más nostálgicos que estaremos ahí vibrando con Pet Shop Boys.

¿Qué urge mejorar?

La experiencia siempre es algo que se puede seguir mejorando. También estamos trabajando en cómo hay que comunicar el festival hacia el exterior. Mostrando una Mallorca muy interesante, que también apoya la música, que le gusta la música, porque la isla tiene muchísimas cosas por ofrecer y de hecho desde 2023 empezamos a hacer una campaña anual en la cual hacemos un pequeño corto. Este año, por ejemplo, lo hemos hecho con personas vinculadas a las tradiciones, que es la parte que también nos interesa mostrarle al turista. Hemos demostrado que es posible que venga gente muy respetuosa. A día de hoy nunca hemos tenido ningún incidente. El nuestro es un público que sabe comportarse a cualquier hora, con un respeto absoluto hacia el entorno, que es lo que a nosotros nos interesa siempre transmitir.

¿Las zonas VIP acabarán comiéndose la mayor parte del recinto?

No, pero hacer rentable un festival de 7 millones de euros es muy complicado. Es un trabajo maratoniano, tienes que unir a muchas personas y empresas para que eso suceda. Y llegamos a la conclusión que necesitamos dar servicio a gente que puede pagar un poco más y que nos ayuda a que todos los que estamos ahí podamos seguir disfrutando de este tipo de artistas. Yo creo que pueden convivir perfectamente y que ambos son necesarios para poder seguir teniendo un line-up como el que tenemos.

¿Han resuelto ya las quejas de los vecinos residentes?

Sí, cada año trabajamos con ellos en constante comunicación y creo que nos llevamos bastante bien. Es verdad que un festival como el Mallorca Live produce molestias, por el volumen, por la cantidad de artistas y por todo lo que sucede. Pero son tres días al año. Respecto a todo lo que hacemos con la promotora durante el resto del año pasamos de un aforo, el de 2022, de 30.000 personas, y lo bajamos a 25.000 personas. Creíamos que era el servicio que podíamos dar para lograr un servicio de calidad. En 2022, por ejemplo, con Es Jardí metimos con Dani Martín a 9.000 personas. Ahí creímos que molestábamos al entorno, y tomamos la decisión de bajar el aforo a 5.000, para no molestar a los residentes de la zona. Los residentes de Calvià, por las molestias ocasionadas, tienen un descuento. Pedimos un poquito de paciencia, son tres días al año y realmente el impacto mediático y económico que tiene este tipo de eventos es imposible hacerlo sin que genere molestias a alguien.

Magaluf es tierra de playas, chiringuito y copas y más copas en los locales nocturnos. ¿Ha sentido en alguna ocasión la presión de las discotecas?

No. Tenemos una excelente relación con todo el ocio nocturno y siempre, desde el minuto uno que comenzó este proyecto, cuando todavía no había prácticamente equipo, siempre me preocupé por escuchar a las promotoras y a todo el entramado para intentar que en ese ocio de calidad, responsable, no hubiera lugar para peleas.

De dinero público y de patrocinadores andan sobrados. ¿Ahora que el festival está consolidado todos se quieren subir al carro del Mallorca Live?

Sobrados no estamos nunca porque es un festival muy costoso. Sí es verdad que tenemos apoyos, que hemos ido construyéndolos año a año, porque al final el Mallorca Live es un gran escaparate que dura tres días, este año una semana, pero que eso luego repercute en un mensaje que damos durante todo el año. Hemos creado una confianza que hace que cada año se sumen más marcas. Las instituciones hace varios años que nos apoyan y de hecho tanto con ellos como con los patrocinadores planteamos una estrategia de comunicación que la vamos siguiendo y ojalá que se quieran seguir sumando más marcas. Eso es lo que va a hacer que cada vez podamos soñar con un line up más ambicioso.

Magaluf ya respira ambiente de festival / DM

¿En el cartel de este año hay presencia de grupos o solistas que se expresen en catalán?

Ahora mismo, entre las actividades paralelas y el cartel del festival, el 34% son bandas y artistas locales, entre ellos Júlia Colom, Negre, Guille Wheel… Buscamos el talento local y no estamos mirando si cantan en un idioma o en otro, esa no es nuestra batalla. Priorizamos la calidad musical y que cada uno se exprese en la lengua que quiera.

Cuidado con el partido que lo censura todo, al que prefiero no mencionar.

Como promotora cumpliremos 10 años y siempre hemos intentado no enfrentarnos con nadie. La música no debería ser motivo de enfrentamiento sino de unión.

El año pasado señaló que trabajaban “en conjunto con el Sónar para una edición, la de 2024”, que sería diferente y que tendría continuidad en el futuro.

Lo de Sónar ha quedado aparcado, de momento. Tenemos una excelente relación de amistad con ellos, y siempre nos quedará ahí la esperanza.

No entraremos en política pero como argentino le tengo que preguntar por su presidente, también cantante, todo un showman. ¿Aplaude sus actuaciones?

No tengo mucho conocimiento al respecto. A mí los extremos no me gustan mucho.

¿Teniendo a Blondie como cabeza de cartel se puede decir que la paridad de género es un tema resuelto en el festival?

Todavía nos queda por trabajar el tema de la paridad. Estamos en una etapa ahora en que nos podemos empezar a permitir a trabajar en la sostenibilidad, en la paridad. En los primeros años el único objetivo que teníamos era la supervivencia. Creo que con los años hemos ido mejorando pero todavía nos queda recorrido.

La marca Mallorca Live está presente prácticamente todo el año en la isla. ¿Se considera un empresario ambicioso o en este negocio no queda otra?

Primero me considero soñador y eso creo que también trae un poco de ambición, porque siempre desde el primer día que llegué a Mallorca soñé con una isla con mucha más actividad cultural durante todo el año. Creo que Mallorca tiene suficientes habitantes para una programación cultural todo el año. Este 2024 tendré un poco menos de tiempo porque me estreno como padre.

¿Qué relación mantiene con los otros promotores de la isla?

Muy buena.

¿El Mallorca Live se ha interesado por la explotación del recinto de Son Fusteret?

No nos hemos presentado.

¡Pero si son Fusteret es un caramelo!

Sí, pero nosotros estamos muy bien en Calvià. Somos más soñadores que ambiciosos y queremos que si hay gente interesada por ese recinto, que lo hagan y que lo hagan muy bien.

Sorpréndame otra vez y dígame que no le gusta Taylor Swift.

No es una artista que pagaría yo una entrada por ir a verla. Iría a verla pero por la experiencia, no por la parte musical.

¿Se ve con 75 años organizando conciertos como Gay Mercader, el padre de los promotores españoles?

Creo que siempre estaré apoyando proyectos musicales.

Un famoso y polémico promotor mallorquín me confesó una vez que no estaba en este negocio por dinero. “No tengo ni un puto duro”, me soltó. ¿Usted va camino de forrarse?

Tendrá que pasar muchísimo tiempo para que yo sea millonario.

¿Ha estado alguna vez cerca de arruinarse?

Sí, le he visto las orejas al lobo. Los festivales de gran tamaño conllevan muchos desafíos pero con los años ves que las fichas van encajando. Los primeros años me asusté mucho.