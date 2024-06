Pelaires muestra en el Art Palma Summer la obra de Kounellis, Diego Delas y Julia Aurora Guzmán

La Galería Pelaires inaugura este jueves, 6 de junio, con motivo del Art Palma Summer, las exposiciones de Jannis Kounellis, el máximo referente del arte povera, Diego Delas y Julia Aurora Guzmán.

Pelaires mostrará en su planta baja nueve obras de Kounellis (Grecia, 1936-Italia, 2017), realizadas entre los años 1990 y 2008, que incluyen cuatro planchas de acero, una gran escultura central de cobre y varios dibujos. Ninguna de las obras está titulada, un gesto característico del artista, destacan desde esta galería. Esta muestra es un "homenaje" a la relación que tuvo durante años con el artista, que como referente del arte pobre, utilizó en sus obras materiales sin valor, como el plomo, el hierro, la sal, el carbón, explica Frederic Pinya.

Pelaires ya había mostrado el trabajo de Kounellis anteriormente. La primera vez fue en el 40 Aniversario de la galería, junto a Rebecca Horn, y la segunda vez fue en 2022 junto a Antoni Tàpies, bajo el título La infinitud de los soles.

En la segunda planta se muestra la pintura, de grandes dimensiones e impactante en colores, textiles y esculturas (que remiten a exvotos) de Diego Delas (Aranda de Duro, 1983), en una exposición titulada Una fascinación, comisariada por Cristina Anglada. Para este creador, “la práctica artística como una heredera de las prácticas que había en el entorno rural para situarse en un mundo que no podían controlar”. Supersticiones, cuidados de la casa, las herramientas, telas… "cosas que nos configuran culturalmente cómo somos ahora" están detrás de sus obras. “Estas piezas miran a los ornamentos, a las artes y oficios, y a esa época premoderna, a las vidas de unas familias”, explica Delas.

El artista entiende la obra de arte "como un medio para acceder a lo que ya no está". “Si puede servir para mirar hacia atrás, también puede servir para mirar hacia adelante, intentar recuperar un pasado que ya no existe, con lo cual se ficciona, con lo cual estás generando cosas en el tiempo presente que tienen que ver con unas maneras de estar en el mundo que ya no tenemos cerca”, ahonda Delas.

En colaboración con la galería Chiquita Room, de Barcelona, y la comisaria Laura González, también se presenta en el Cabinet de Pelaires la exposición Liminal, de Julia Aurora Guzmán, que reúne un conjunto de portales, columnas y oleajes en los que la artista comparte su atención a los ciclos transitorios de la vida, como son los nacimientos y las muertes. La joven dominicana afincada entre Barcelona y Amsterdam está “centrada en algo que deja de ser para transformarse en lo que será”.