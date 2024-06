Juan Francisco Ferrándiz, abogado y novelista: «Escribo para la gente a la que no le gusta la historia»

Aunque las novelas de Juan Francisco Ferrándiz (Alicante, 1971) se catalogan como históricas, este novelista insiste en que él escribe para quienes no les gusta la historia y con la intención de que el lector pueda sentir lo que viven los personajes. Y cree que el nexo que tienen todas sus obras son las mujeres, como la protagonista de L’hereva del mar (Rosa dels vents/Penguin Random House). Ayer la presentó en la Fira del Llibre de Palma, en su primera visita como escritor a Mallorca, que es uno de los escenarios de esta novela y una isla que conoce bastante bien.

«L’hereva del mar es una historia de mujeres en la Edad Media», sostiene su autor. En esta novela traslada al lector al siglo XIV, «un tiempo apasionante en el cual sucedieron muchas cosas, entre otras la primera oleada de peste negra». La protagonista es Marina Montaner, hija de mercaderes valencianos, que emprende una huida para salvarse después de que el rey exija su cabeza y la de su familia. «Una joven que tenía su destino ya señalado va a descubrir un mundo totalmente nuevo. Y me refiero no solo a las mujeres que irá descubriendo, beguinas, mercaderas, empresarias, sino también a lo grande que es el Mediterráneo y la cantidad de posibilidades o de oportunidades que puede tener su vida», explica el autor.

«Para el lector también va a ser, creo yo, el descubrir la vida oculta de las mujeres medievales, al menos las del siglo XIV», resalta Ferrándiz. Frente a la idea de que la mayoría de mujeres estaban reducidas al ámbito doméstico o eran religiosas, la novela habla de «mujeres que sí que tenían un futuro incluso laboral labrado perteneciendo a gremios, incluso siendo mercaderas, invirtiendo. Y eso lo descubrimos igual que lo va descubriendo también Marina Montaner, que es la protagonista». Para el autor, «es honesto reivindicarlo, o al menos que la gente lo sepa, que ellas estaban ahí, que han contribuido en la historia como nosotros a niveles que no creíamos, no solo intelectual o artístico».

Mallorca, tierra de aventuras

En esa huida de la protagonista, en la que irá a Barcelona, tratará de salvar a sus hermanas, se apoderará de un barco y se convertirá en mercadera y en contrabandista, también viajará a Mallorca. Juan Francisco Ferrándiz realizó su primer viaje a los siete años en compañía de sus padres y fue a esta isla. Abogado de profesión durante años, regresó por motivos laborales muchas veces. Y también volvió para «pisarla» con la intención de incluirla en su novela. «Vamos a conocer la sierra de Tramuntana, un poquito la Pollença medieval y un poco esos señores que vivían allí y la tensión que había en ese momento entre el rey Pedro IV y Jaume III, el rey de Mallorca, que en ese momento ya no estaba aquí, ya había tenido que ceder el trono, pero aspiraba a recuperar las islas. Y conoceremos la ciudad de Palma, que entonces se llamaba Ciutat de Mallorca, y aquí vamos a vivir ciertas aventuras por la noche, por esas calles en que todavía se respira un poquito ese aire medieval», explica el novelista.

Su primera novela publicada fue Las horas oscuras a la que siguió La llama de la sabiduría, La tierra maldita, traducida a once lenguas, y El juicio del agua, que después del verano se publicará en Polonia y en Francia. Acerca de cómo es su proceso creativo, tiene claro que «lo primero que tienes que querer es crear una historia de personajes» y calcula que la dosis histórica es solo un 20% del libro. «Me da mucho miedo que las novelas sean pesadas. Trato de luchar contra eso», confiesa.

Otros ingredientes

«Yo escribo para la gente que no le gusta la historia, es decir, aunque tengo muchos lectores que sí les gusta la historia, yo no escribo realmente para historiadores porque creo que la novela tiene que tener otros ingredientes», insiste. Todas sus novelas, aunque en diferentes siglos y escenarios, se ciñen a la Edad Media. «Es en esta donde me he esforzado mucho más en comprender al hombre y a la mujer medieval, en comprenderles por dentro, qué sentían, qué pensaban, qué miedos tenían y, sobre todo, ciertas herramientas que ellos tenían para curarse y para ayudarse», incide.

Hay también «cierto pensamiento mágico» con el que quiere propiciar «un viaje sensorial del lector, que no solo viva la aventura de los personajes, sino que se sienta un poco como ellos». En este punto, Ferrándiz, que es también divulgador de leyendas y cultura popular, recuerda que «hay historias que son sanadoras, historias muy, muy antiguas que pasan por pueblos, saltan civilizaciones, saltan reinos y llegan a las casas y son las que sirven para ayudar, no son ni mucho menos todas, pero hay ciertas que son aquellas que, ante un miedo insuperable o ante un palo grande del destino, tu abuela, tu madre, tu vecina te contaba la historia».

