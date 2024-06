ADEMA anuncia para 2025 la Bienal de Arte Internacional Universitario en Mallorca

La III International Art Week Congress ADEMA, Semana Internacional de la Docencia y la Investigación en Bellas Artes, arranca hoy, lunes, y se prolongará hasta el próximo viernes día 7 de junio con un completo programa de conferencias, talleres y exposiciones dedicado a las últimas tendencias en el mundo de las Bellas Artes, Arquitectura y Diseño en el panorama internacional.

En esta tercera edición, que cuenta con colaboración de la Fundación Barceló, Art Palma Contemporani y el Museo del Calzado de Inca, participarán expertos, artistas e investigadores de universidades internacionales como la Columbia College Chicago, la Chelsea Collage of Arts-University of the Arts London, la Universidad de Berlín, la École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, así como con expertos y docentes de entidades nacionales y locales.

Además, esta semana presenta como novedad que las actividades se realizarán en tres espacios diferentes, tanto en el centro neurálgico de Palma como en la capital del Raiguer: instalaciones del Think Tank de la Escuela Universitaria ADEMA, la Fundación Barceló y el Museo del Calzado y de la Industria en Inca.

Bienal de Arte Internacional Universitario de Mallorca

Continuando en esta línea estratégica de extender la Semana Internacional por diferentes municipios y enclaves artísticos de Mallorca, ADEMA ha aprovechado la inauguración para anunciar la puesta en marcha para 2025 de la Bienal de Arte Internacional Universitario de Mallorca con la mirada puesta en ofrecer una gran oportunidad para el arte emergente, las nuevas tecnologías y la investigación que se genera entre las universidades internacionales.

Según ha explicado el presidente de ADEMA, Diego González, "el proyecto que ya está realizado, engloba la participación de diez centros universitarios de EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y se está trabajando también para incorporar diferentes universidades de Asia, América Latina y África". Por otro lado, ha detallado que "los espacios estarán distribuidos entre Palma, Inca, Calviá y, actualmente se están valorando las propuestas de otros municipios".

En esta III International Art Week Congress ADEMA, los trabajos y talleres van a girar sobre un eje principal, los intereses entre tradición, las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. La transformación social tras la incorporación de tecnología de vanguardia modifica la relación entre creatividad, diseño y funcionalidad. En este congreso, se analizarán no solo los vínculos entre estos conceptos, sino también cómo se han construido los puentes que permiten a los creativos dar sentido a su trabajo y a la vida en diferentes áreas multidisciplinares.

Expertos top

Palma e Inca se convertirán estos días en el centro neurálgico de las Bellas Artes, la Arquitectura y Diseño con protagonistas de la talla del director del Chelsea College Of Art University of the Arts London, Ian Monroe; la comisaria del próximo evento europeo, European Capital of Cultura 2025 de Chemnitz en Alemania, Claudia Tittel; el director de Estudios de Posgrado en Arte e Historia del Arte de la Columbia College Chicago, Paul Catanese; la profesora de la Universidad de La Laguna, Cecile Meier; la periodista de El País, Anatxu Zabalbeascoa; el arquitecto e investigador, Guillem Aloy; el doctor en Arquitectura y sociólogo, Carles Francesc Baeza-Server; y la artista Mar Ample.

Por otro lado, se inaugurarán dos exposiciones, una en la Fundación Barceló con motivo de la Art Palma Summer y la otra, en el Museo de la Industria y de la Industria de Inca. La primera exposición que lleva por título "El lugar donde confluyen dos o más caminos", comisariada por el grupo de alumnas de Bellas Artes, Ingrid Ventura, se inaugurará el día 5 de junio a las 18.30 horas en las dependencias del Museo del Calzado y de la Industria de Inca y reunirá las obras de Ana Crocè, Ana-Mariya Hambartsumyan, Andrea Molina, Doris Obermayr, Elena Covas, Laura Bibiloni, Margalida Serra, Marc Font, Martina Pinosa, Paula Cheillada, Paula Pérez, Rebeca Morey y Valvanuz Ruiz. Los diferentes trabajos serán exploraciones en torno al zapato en un ejercicio de resignificación en la práctica artística individual.

La segunda, que se convertirá en el acto central de la III International Art Week Congress ADEMA, abrirá sus puertas el próximo día 6 de junio a las 18.00 horas en la Fundación Barceló. "Forbidden Fruit" es una muestra, comisariada por Mónica Galván, con motivo de la Art Palma Summer'24, en la que participarán alumnado e investigadores de ADEMA y de otras universidades internacionales en residencia de Chelsea College of Arts -University of the Arts London y la École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, parte de una poderosa metáfora como es "fruta prohibida", en la que se pretende analizar desde el arte las tendencias actuales tras la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos creativos.

A través de las obras, se exploran usos, posibilidades y temores en cuanto a la interacción entre inteligencia humana y artificial, incitando otros medios de debate sobre este tema de actualidad. La manzana de Eva Vs. a uno de los logos tecnológicos más reconocidos en el planeta, como alegoría para explorar la interacción entre la inteligencia humana y artificial, provocando reflexiones sobre la diferencia esencial entre ambas: la intención propia del ser humano.

El viernes la III International Art Week Congress ADEMA celebrará la fiesta de clausura con una actuación del grupo Glymur, una banda de dream-pop de Mallorca que mezcla la electrónica con instrumentos acústicos y visuales en directo.