On és la teva victòria?

Durant aquests dies passats en què la guerra d’Israel contra Gaza ha derivat en destrucció i violència extremes, encara més extremes si és que era possible, he rellegit el llibre de Régis Debray Un candide en Terre sainte, publicat per edicions Gallimard l’any 2008. Una crònica sobre la relació entre Israel i Palestina, escrita fa setze anys i que, en els temps d’avui, reprèn una actualitat incontestable. Debray vol seguir els itineraris de Jesús per les terres de l’Orient Pròxim i es troba sovint amb dificultats que ha de superar: passaports, passos fronterers tancats, divisions internes, un laberint difícil d’esllavissar: Natzaret es troba en territori israelià, Betlem, en terres de Palestina, Cesarea és a Síria, Betània, a Jordània... I Jerusalem, la ciutat tres vegades santa, de la qual no resta quasi res del temps en què Crist entrà a la ciutat per la porta gran, celebrà el sant sopar i fou torturat fins a la mort, crucificat al Gòlgota. Saquejada en temps de Titus, arrasada per Adrià, conquerida pels Califes, dominada pels Creuats, reconquerida per Saladin i, actualment, ocupada per Israel.

Es tracta de la crònica d’un viatge, el testimoni d’una realitat dolorosa, una meditació. Diria que es tracta d’un encontre entre un intel·lectual modern i una regió mediterrània complexa i conflictiva al llarg de tota la seva història. Un espai –diu Debray- on l’amor al germà proïsme fa temps que s’ha oblidat. «Jerusalem, Jerusalem –escriu tot servint-se de l’Evangeli de Lluc-, que mates els profetes i lapides aquells que et són enviats, quantes vegades he volgut protegir els teus fills com una gallina protegeix els seus polls sota les seves ales, i tu no ho has volgut!».

La crònica d’un viatge a un territori en conflicte. «L’Estat jueu -afegeix- és democràtic per als jueus i jueu per als àrabs». El títol de l’obra ens indica que l’autor és «un càndid», Debray ha decidit mostrar-se com un innocent o com un idiota, segons el significat que Dostoïevski havia conferit a aquest terme. Un càndid que segueix les passes de Jesús pels camins d’Israel, de Palestina, de Jordània, de Gaza, del Líban, d’Egipte i de Síria. I ens diu que Ell va poder acudir fins a l’altra banda del riu Jordà i retornar l’endemà a la ribera d’on havia partit. Però això, insisteix, avui no és possible. Necessites permisos especials, salve-conduïts, travessar països en guerra, passos fronterers, ciutats destruïdes, pobles cremats i paisatges fets pols. Les velles oliveres que omplien les valls i les marjades han desaparegut i un mur de ciment travessa els sementers, les terres bíbliques.

Debray és un agnòstic que camina entre el Mediterrani i el riu Jordà, entre la mar Morta i els alts del Golan, al sud-oest de Síria, a la frontera amb Israel, Jordània i el Líban, i opera a través d’una sèrie d’estratègies narratives, pregunta, fa enquestes, dialoga, prescindeix de prejudicis religiosos i es decanta de qualsevol tipus de fanatisme. Observa i anota el que veu, però evita precipitar-se a l’hora de treure conclusions. Investiga, organitza un seguit d’entrevistes i alhora el seu relat s’omple d’experiències humanes, d’històries contades, de vivències que van des del relat de vida al reportatge periodístic i que el menen a qüestionar-se com és que jueus àrabs i cristians poden conviure en un mateix territori. Poden conviure en un territori que es diu Terra Santa? Acabarà per dir-nos que la fusió de la fe amb una ètnia sempre és perillosa.

De Gaza a Transjordània, de Tel-Aviv a Betlem, del mar de Tiberíades al sud del Líban cadascú té el seu torn de paraula: israelians d’esquerres, ultra-ortodoxes, palestins, membres de Hamas, gent notable, botiguers, militars, monjos, clergues cristians, musulmans, directors de centres culturals, cadascú explica la seva visió. L’amalgama de tants de testimonis permet la visió d’una terra abocada a l’horror. En acabar la lectura del llibre ens podem preguntar: Victòria, on és la teva victòria?

Perquè perdurin les solucions polítiques –afirma Debray- a l’Orient Pròxim, aquestes solucions no poden ser militars. Passen, sense cap dubte pel reconeixement recíproc dels Estats d’Israel i de Palestina, tot respectant les fronteres de 1967. Això implica reformes econòmiques i reduccions de les enormes desigualtats. Però també suposa la comprensió dels diferents relats que es fan del conflicte. Alhora que se superin les reticències, els odis i els retrets de l’altre. Per ara, és bo de veure, impossible.

